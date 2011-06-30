iPhone, 4 yaşında... İyi ki doğdun iPhone

Macworld 2007'de Steve Jobs "Apple, telefonu yeniden icat ediyor" dediğinde, neredeyse kimse iPhone'un pazarı bu denli değiştirebileceğini tahmin edememişti. Ancak, piyasadaki birçok usta firmanın aksine 10 sene öncesine kadar iflasın eşiğinde olan ve Steve Jobs ile mükemmel bir dönüşüm sürecine giren Apple; yeni icat ettiği telefonuyla pazardaki bütün dengeleri değiştirmeyi başardı.

Bundan tam 4 sene önce 29 Haziran'da satışa sunulan iPhone ile Apple, sadece ürün gamına bir ürün eklemekle kalmadı; 30 yıllık hayatında hiç ulaşamadığı kadar kullanıcıya ulaşmayı başardı; borsadaki değeri hızla tavan yaptı; Silikon Vadisi'nin en değerli şirketi olmayı başardı; kazandığı deneyim ile tablet kavramına gerçek anlamını kazandıran iPad'in temellerini attı; tüketicilere herşeyin sadece donanım olmadığını gösterdi ve başarılı App Store pazarlama tekniği (gelirlerin %70'i geliştiriciye, %30'u Apple'a) ile geliştiricilerin önünü açtı... iPhone sadece Apple'a kazandırmakla kalmadı, bütün teknoloji pazarının hızlı bir değişim sürecine girmesini sağladı; şirketleri çok daha güçlü akıllı cihazlar çıkarmasını sağladı çünkü gidişat tek operatör, tek telefon ve tek şirkete doğruydu. Android'in mucidi Andy Rubin'in deyimiyle gelecek 1984'ü andırıyordu ve kimse bunu istemiyordu.

Kısacası sadece iPhone ve Apple kullanıcılarının değil, bütün akıllı telefon ve akıllı cihaz kullanıcılarının şu cümleyi söylemesi gerektiğini düşünüyoruz; İyi ki doğdun iPhone...

iPhone'un ve etkilerinin kilometre taşları

1.Nesil iPhone, 29 Haziran 2007 tarihinde Amerika'da satışa sunuldu

İlk 30 saatte 270,000 adet iPhone satıldı.

Talebin karşılanabilmesi için Apple Store, Amerika saatiyle sadece 02:00'den 06:00'a kadar kapalı kaldı.

iPhone'un kıta dışına çıkması ilk olarak İngiltere ile gerçekleşti. iPhone, 9 Kasım 2007'de İngiltere'de satışa sunuldu.

iPhone, 29 Kasım tarihinde Fransa'ya merhaba dedi.

5 Şubat 2008'de Apple, iPhone'un daha fazla içerik depolayabilmesi için 16GB'lık modelini duyurdu.

3 Mart 2008 günü Apple, iPhone'daki işletim sistemini "iPhone OS" olarak adlandırdı.

9 Haziran 2008; Apple, daha hızlı veri transferine imkan tanıyan 2.Nesil iPhone, iPhone 3G'i duyurdu.

Apple, iPhone 3G ile birlikte akıllı cihazlarda uygulama dağıtım kavramını değiştiren AppStore'u hayata geçirdi.

11 Temmuz 2008 günü Apple, iPhone 3G'i kullanıcılarla buluşturdu.

Sadece 3 günde AppStore'daki uygulama sayısı 800'ü aşarken; toplam yapılan yükleme sayısı 10,000,000'u aştı.

Apple, ilk haftasonu yani 3 gün gibi kısa bir sürede iPhone 3G ile 1 milyonluk satış sayısını aşmayı başardı.

23 Mart 2009 itibariyle AppStore'da yer alan uygulama sayısı 35,000'i; toplam yapılan yükleme sayısı 1,000,000,000'ı geçti.

8 Haziran 2009'da Apple, şimdiye kadarki en güçlü iPhone olan iPhone 3Gs'i duyurdu.

iPhone 3Gs, 19 Haziran 2009'da birçok pazarda aynı anda satışa sunuldu.

Apple, iPhone 3G ile ulaştığı başarıyı tekrarlayarak ilk haftasonu 1 milyondan fazla iPhone 3Gs satışı gerçekleştirdi.

9 Eylül 2009 itibariyle, App Store'daki uygulama sayısı 75,000'i, toplam yapılan yükleme sayısı ise 1,800,000,000'i aştı.

"Herşeyi, yeniden, değiştiren" telefon; iPhone 4 7 Haziran 2010'da tanıtıldı.

4.Nesil iPhone, İngiltere ve Amerika'da ön sipariş sistemlerinin tıkanmasına neden oldu. Apple ve operatörler 24 saat içersinde 600,000 adet iPhone 4 ön siparişi aldı.

Yeni iPhone, 24 Haziran 2010'da Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'da satışa sunuldu.

Apple, iPhone 3G ve 3Gs'deki başarısını iPhone 4 ile pekiştirdi; iPhone 4, ilk 3 günde 1,7 milyonluk satış sayısına ulaştı.

iPhone 4'ün kullanıcıyla buluşmasıyla birlikte Antenngate skandalı patlak verdi. Fakat bu durum bile Apple'ın iPhone 4 ile büyük başarılara erişmesini engelleyemedi.

1 Eylül 2010 tarihinde App Store'daki uygulama sayısı 250,000'i aştı. Kullanıcıların yaptığı uygulama yükleme sayısı ise 6,500,000,000'a ulaştı.

2010 yılında App Store'dan elde edilen gelir 1,8 milyar dolara erişti.

11 Ocak 2011'de Apple, CDMA ağıyla uyumlu olan ve potansiyel alıcı sayısını 100,000,000 arttıran iPhone 4 nam-ı diğer Verizon iPhone'u duyurdu.

22 Ocak 2011 itibariyle App Store üzerinden yapılan toplam yükleme sayısı 10,000,000,000'ı aşarak çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Aynı tarih itibariyle AppStore'daki uygulama sayısı 350,000'i aşmıştı.

Apple, Mayıs 2011 ile AppStore'dan satışa sunulacak 500,000. uygulamaya onay verdi. O dönemde App Store'da yer alan uygulamaların %37'si ücretsiz, geri kalanının ortalama satış fiyatı ise 3,64 dolardı.

6 Haziran 2011 günü Apple, iOS 5 işletim sistemini duyurdu.

Aynı gün itibariyle Apple, AppStore'daki aktif uygulama sayısının 425,000'i geçtiğini ve kullanıcıların toplam 14,000,000,000'lık uygulama yükleme sınırını aştığını açıkladı.

1.Nesil iPhone, 4 ve 8GB olmak üzere 499 ila 599 dolardan satışa sunulmuştu.

2.Nesil iPhone, iPhone 3G, kontratsız olarak 599 dolar (8GB) ve 699 dolar (16GB)'dan satışa sunulmuştu.

iPhone 3Gs, iPhone 3G'nin fiyatlarında iki kat depolama alanı ile satışa sunulmuştu.

1997 yılında iflasın eşiğine gelen Apple'ın borsada işlem gören hisselerinin değeri 1.Nesil iPhone'un satışa sunulduğu gün 122,04 dolar idi. Bu satırların yazıldığı an itibariyle Apple'ın hisseleri borsada 334,04 dolardan işlem görüyor.