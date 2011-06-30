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iPhone, 4 yaşında... İyi ki doğdun iPhone

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,7b
1
44
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone, 4 yaşında... İyi ki doğdun iPhone
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Macworld 2007'de Steve Jobs "Apple, telefonu yeniden icat ediyor" dediğinde, neredeyse kimse iPhone'un pazarı bu denli değiştirebileceğini tahmin edememişti. Ancak, piyasadaki birçok usta firmanın aksine 10 sene öncesine kadar iflasın eşiğinde olan ve Steve Jobs ile mükemmel bir dönüşüm sürecine giren Apple; yeni icat ettiği telefonuyla pazardaki bütün dengeleri değiştirmeyi başardı.

Bundan tam 4 sene önce 29 Haziran'da satışa sunulan iPhone ile Apple, sadece ürün gamına bir ürün eklemekle kalmadı; 30 yıllık hayatında hiç ulaşamadığı kadar kullanıcıya ulaşmayı başardı; borsadaki değeri hızla tavan yaptı; Silikon Vadisi'nin en değerli şirketi olmayı başardı; kazandığı deneyim ile tablet kavramına gerçek anlamını kazandıran iPad'in temellerini attı; tüketicilere herşeyin sadece donanım olmadığını gösterdi ve başarılı App Store pazarlama tekniği (gelirlerin %70'i geliştiriciye, %30'u Apple'a) ile geliştiricilerin önünü açtı... iPhone sadece Apple'a kazandırmakla kalmadı, bütün teknoloji pazarının hızlı bir değişim sürecine girmesini sağladı; şirketleri çok daha güçlü akıllı cihazlar çıkarmasını sağladı çünkü gidişat tek operatör, tek telefon ve tek şirkete doğruydu. Android'in mucidi Andy Rubin'in deyimiyle gelecek 1984'ü andırıyordu ve kimse bunu istemiyordu.

Kısacası sadece iPhone ve Apple kullanıcılarının değil, bütün akıllı telefon ve akıllı cihaz kullanıcılarının şu cümleyi söylemesi gerektiğini düşünüyoruz; İyi ki doğdun iPhone...

iPhone'un ve etkilerinin kilometre taşları

  • 1.Nesil iPhone, 29 Haziran 2007 tarihinde Amerika'da satışa sunuldu
  • İlk 30 saatte 270,000 adet iPhone satıldı.
  • Talebin karşılanabilmesi için Apple Store, Amerika saatiyle sadece 02:00'den 06:00'a kadar kapalı kaldı.
  • iPhone'un kıta dışına çıkması ilk olarak İngiltere ile gerçekleşti. iPhone, 9 Kasım 2007'de İngiltere'de satışa sunuldu.
  • iPhone, 29 Kasım tarihinde Fransa'ya merhaba dedi.
  • 5 Şubat 2008'de Apple, iPhone'un daha fazla içerik depolayabilmesi için 16GB'lık modelini duyurdu.
  • 3 Mart 2008 günü Apple, iPhone'daki işletim sistemini "iPhone OS" olarak adlandırdı.
  • 9 Haziran 2008; Apple, daha hızlı veri transferine imkan tanıyan 2.Nesil iPhone, iPhone 3G'i duyurdu.
  • Apple, iPhone 3G ile birlikte akıllı cihazlarda uygulama dağıtım kavramını değiştiren AppStore'u hayata geçirdi.
  • 11 Temmuz 2008 günü Apple, iPhone 3G'i kullanıcılarla buluşturdu.
  • Sadece 3 günde AppStore'daki uygulama sayısı 800'ü aşarken; toplam yapılan yükleme sayısı 10,000,000'u aştı.
  • Apple, ilk haftasonu yani 3 gün gibi kısa bir sürede iPhone 3G ile 1 milyonluk satış sayısını aşmayı başardı.
  • 23 Mart 2009 itibariyle AppStore'da yer alan uygulama sayısı 35,000'i; toplam yapılan yükleme sayısı 1,000,000,000'ı geçti.
  • 8 Haziran 2009'da Apple, şimdiye kadarki en güçlü iPhone olan iPhone 3Gs'i duyurdu.
  • iPhone 3Gs, 19 Haziran 2009'da birçok pazarda aynı anda satışa sunuldu.
  • Apple, iPhone 3G ile ulaştığı başarıyı tekrarlayarak ilk haftasonu 1 milyondan fazla iPhone 3Gs satışı gerçekleştirdi.
  • 9 Eylül 2009 itibariyle, App Store'daki uygulama sayısı 75,000'i, toplam yapılan yükleme sayısı ise 1,800,000,000'i aştı.
  • "Herşeyi, yeniden, değiştiren" telefon; iPhone 4 7 Haziran 2010'da tanıtıldı.
  • 4.Nesil iPhone, İngiltere ve Amerika'da ön sipariş sistemlerinin tıkanmasına neden oldu. Apple ve operatörler 24 saat içersinde 600,000 adet iPhone 4 ön siparişi aldı.
  • Yeni iPhone, 24 Haziran 2010'da Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'da satışa sunuldu.
  • Apple, iPhone 3G ve 3Gs'deki başarısını iPhone 4 ile pekiştirdi; iPhone 4, ilk 3 günde 1,7 milyonluk satış sayısına ulaştı.
  • iPhone 4'ün kullanıcıyla buluşmasıyla birlikte Antenngate skandalı patlak verdi. Fakat bu durum bile Apple'ın iPhone 4 ile büyük başarılara erişmesini engelleyemedi.
  • 1 Eylül 2010 tarihinde App Store'daki uygulama sayısı 250,000'i aştı. Kullanıcıların yaptığı uygulama yükleme sayısı ise 6,500,000,000'a ulaştı.
  • 2010 yılında App Store'dan elde edilen gelir 1,8 milyar dolara erişti.
  • 11 Ocak 2011'de Apple, CDMA ağıyla uyumlu olan ve potansiyel alıcı sayısını 100,000,000 arttıran iPhone 4 nam-ı diğer Verizon iPhone'u duyurdu.
  • 22 Ocak 2011 itibariyle App Store üzerinden yapılan toplam yükleme sayısı 10,000,000,000'ı aşarak çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Aynı tarih itibariyle AppStore'daki uygulama sayısı 350,000'i aşmıştı.
  • Apple, Mayıs 2011 ile AppStore'dan satışa sunulacak 500,000. uygulamaya onay verdi. O dönemde App Store'da yer alan uygulamaların %37'si ücretsiz, geri kalanının ortalama satış fiyatı ise 3,64 dolardı.
  • 6 Haziran 2011 günü Apple, iOS 5 işletim sistemini duyurdu.
  • Aynı gün itibariyle Apple, AppStore'daki aktif uygulama sayısının 425,000'i geçtiğini ve kullanıcıların toplam 14,000,000,000'lık uygulama yükleme sınırını aştığını açıkladı.
  • 1.Nesil iPhone, 4 ve 8GB olmak üzere 499 ila 599 dolardan satışa sunulmuştu.
  • 2.Nesil iPhone, iPhone 3G, kontratsız olarak 599 dolar (8GB) ve 699 dolar (16GB)'dan satışa sunulmuştu.
  • iPhone 3Gs, iPhone 3G'nin fiyatlarında iki kat depolama alanı ile satışa sunulmuştu.
  • 1997 yılında iflasın eşiğine gelen Apple'ın borsada işlem gören hisselerinin değeri 1.Nesil iPhone'un satışa sunulduğu gün 122,04 dolar idi. Bu satırların yazıldığı an itibariyle Apple'ın hisseleri borsada 334,04 dolardan işlem görüyor.
iPhone, 4 yaşında... İyi ki doğdun iPhone
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Lepanto 8 yıl en beğenilen
İyi ki doğdun iPhone. Her ne kadar Apple şirketini bazı konularda tasvip etmesem de, cep telefonu endüstrisinin şu günkü durumuna gelmesinde büyük pay sahibidir, bir kilometre taşıdır iPhone.
İyi ki doğdun iPhone. Her ne kadar Apple şirketini bazı konularda tasvip etmesem de, cep telefonu endüstrisinin şu günkü durumuna gelmesinde büyük pay sahibidi...
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alpa07 8 yıl
Teknolojiye yön veren steve tşk.ama iphone fiyatlarına ban!
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blue55 8 yıl
Yeni ya$ında yeni özellikler bekliyoruz
not: fiyatlar yanık model olmasin
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napolyon94 8 yıl
GEBER AYFON!
Şaka şaka iyki doğdun iphone,iyiki doğdun app store,iyiki doğdun kapasitif ekranlar,yüksek mhz li mobil işlemciler,yüksek piksel yoğunlukları,maz 7 dolarlık oyunlar,basitlik,ve en önemlisi İOS,hepiniz iyiki doğdunuz :)
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yasak01 8 yıl
elkm_13
fuckulteli Applenın kafaları karıştırmayıp yılda sadece 1er tane telefon pazara sürmesi en çok beğendiğim özelliği.. Hadi diğer markalarda 1 yapmasın yılda 3e rağzıyım. Onlarca telefon çıkarttıp sonra hemen demode ve düşük sınıfta yer alıyor diğer markaların telefonları.. Markaların kendileride unutuyorlar telefonlarını. Özel bir kutlama dileğinde bulunmayacağın, zaten ben kutlamasamda kimse umursamaz bile.. Adamlar kendi hallerinden memnunlar :D
çok haklısın.Adamlar 1 tane yapıyor tam yapıyor.Diğerleri senede 20 telefon çıkartıyor hemen demode oluyorlar.

slm hocam benim bisorunum var cydia den bişi indire mıyom satın al diyor ne yapmam gerek acaba hocam sasolun
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Mobile Prof. 8 yıl
Şu iphone'a ve ios'a bir türlü içim ısınmadı.
(İleride kullanmayacağım diye birşey yok ama.)
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zurrani 8 yıl
iphone olayı cep telefonu teknolojisini bir adım öteye götürdü, kimse hakkını yemesin.

ayrıca akıllı telefon olayını belli bir kesimden alıp tüm kullanıcılara yayılmasına katkı sağladı, bu da piyasadaki modelleri çoğalttı.
tasarım ve ergonomi (kullanım kolaylığı) nasıl olur, ihtiyacı olan firmalara biraz vizyon verdi.
symbian ile win mobile ile uygulama olayı bir türlü gelişemedi.
(çükündürük uygulamaların 25-30 dolara satılmasının etkisi büyük)
apple mobil uygulama konusunda da sektöre vizyon verdi.
(uygulamaların çoğu ücretli de olsa makul fiyatta idi, insanlar rağbet ettiler)

iphone'lar haricinde kullanıcılar neler kazandı?
android, bada işletim sistemleri.
büyük firmaların gerçek uygulama mağazaları
bolca akıllı ama kullanıcı dostu telefon.
symbian'dan kurtuluş

win mobile'a inovasyon


hee bir de dokunmatik ekran olayının yayılması bunu saymadık.

bir de tablet pc!!!
(tablet pc yeni bir şey olmamasına rağmen eski olan demensi başarılı olamamıştı.
steve abi ise eski çorbayı öyle güzel baharatlayıp ısıtıp önümüze koydu ki,
tüm sektöre ilham oldu, yeni bir ürün varoldu, netbooklar gibi.)

steve abi kariyerinde çok şey kattı sektöre.

kim hakkını yiyebilir ki apple'ın bu katkılarından dolayı???

nokianın da hakkını yememek lazım, 2003'te başladı symbianlı telefonlar furyası.
zamanına göre de az özellikli değildi.
o zaman akıllı ve akılsız telefonlar arasındaki fonksiyon farkı çok belirgin ve derindi.
şimdiyse akılsız, yarım akıllı, akıllı telefonlar var.
yine win mobile, ne kadar sorunlu olsa da en eskisidir.
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blue55 8 yıl
happy mörtis ayyfon
telefonda akıllı imleci kazandiran elma
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theyapici 8 yıl
telefonun atası babası olmaz teknoloji sürekli değişim içinde apple da bunu en sağlam donanımla değil en sağlam uygulamalarla tüm dünyaya gösterdi
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fatihcanery 8 yıl
teknolojide dua edilesi şirket.apple dokunmatik telefon çağını açtı,iphone çıkardı piyasa onun türevleriyle doldu taştı.Samsung bile satışlarını apple borçlu,onun tasarımını kullandı çoğu telefonunda.simdi yeni yeni geliştiriyor,diğer firmalarda öyle. Tablet bilgisayarı da dünyada yaygınlaşmasını sağlayan appledır.
bu arada nokia akıllı telefonun öncüsü diyen arkadaşın yaşını merak ediyorum:) inşallah lise ve altıdır :)))
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Chuckly 8 yıl
İyiki dogdun iphone
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The Catalyst 8 yıl
İyi ki doğdun iphone. iphonenumu seviyorum
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Nightmare70 8 yıl
Kapasitif ekranlar için teşekkürler :))
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séquestre 8 yıl
Doğum günü kutlanan bir telefon , efsane
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Chidori 8 yıl

Nightmare70
Kapasitif ekranlar için teşekkürler :))

Aynen.
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tunlab 8 yıl
iphone olmasaydi siz halen nokia telefonunuzdan yılan oyunu oynardınız Nokta:)) mutlu yıllar iphone, steve jobs sayesinde uzak dogu firmalari kopyala yapistir yapıp telefon, tablet yapmayi ogrendiler bu bile 4 senede apple'ın ne kadar buyuk bir firma oldugunu gosterir onlarin 30 senede yapamadigini 4 yilda yapdi adamlar:)
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Natsukaw.S 8 yıl
Yigidi öldür hakkini yeme.

Nokia diyen arkadas, ceosu hala platformun ortasinda yaniyoruz microsoft ins söndürecek diyor. :)
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.WondercrafteR. 8 yıl
Böyle bişey yok ya. Mutlu yıllar iPhone!
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