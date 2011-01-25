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iPhone 4'ün son reklamı; "İki, bir'den daha iyidir."

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,7b
1
58
iPhone
Shady
Haber Editörü
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10 Şubat'tan itibaren Verizon aracılığıyla satışa sunacağı CDMA destekli iPhone 4 ile ulaştığı kullanıcı sayısını ciddi ölçüde arttırmaya hazırlanan Apple, iPhone 4'ün son reklamında bu gelişmeyi konu aldı. Johann Strauss II'nin önemli eserlerinden The Blue Danube'in en bilindik melodisi eşliğinde iPhone 4'ün uygulamalarından kesitler sunarak tabiri caizse Vals yapan iki iPhone 4'e yer veren Apple, "Waltz" isimli reklamı "İki, bir'den daha iyidir." cümlesiyle bitiriyor;




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Erniuif 8 yıl
Her fikrin bi sebebi vardır ama iğrenç diyen arkadaş sebebini de belirtseymis daha mantıklı olurmuş yoksa insan üzülesi geliyor böyle tiplere.
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bufujamal 8 yıl
webislander
kuavo15 iğrenç bir telefon...
üzülme sen de alabilirsin bir gün

arkadaşım beğenmek için alım gücümü gerekli, seni iphone ile tartacak güce sahibim ama bana göre de iğrenç bir telefon. lütfen birilerine cevap verirken dikkatli olalım.
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face1tr 8 yıl
hem tr karakter kullanamadigim icin ozur dilerim, yurtdisindayim hem de bu konuyu bu denli basite alarak anlattigim icin bir ekleme daha yapma ihtiyaci hissettim. evet, normalde detayli incelendiginde daha derin kunulardir bunlar ama benim anlattigim sekliyle kafalarda yer etmesi kafidir, simdi birinin cikip cdma tdma gibi teknolojilerin ikinci dunya savasinda amerikan ordusu tarafindan bulundugunu soyleyerek beni ters koseye yatirmasindan cekindim, hemen cevap vereyim dedim zira nete bu hafta boyunca pek saglikli giremeyecegim. benim anlattiklarim makuldur, makbuldur. en azindan bu baòlik altinda daha fazla deselemeye gerek yok.
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face1tr 8 yıl
burda apple in ne denli serefsiz oldugunu goruyoruz. bugunlerde buna pazarlama deniyor; amac yeniyi, daha hizli ve guncel olani one surmek olmaliyken bakiniz apple ne yapiyor? elin japonunun 2001 yilinda hizmete soktugu wcdma ya destek veriyor.cunku apple anladi ki kafayi karistirmaya zaten cebinda az para kalan insanogulun onune yeni ve suphe uyandiracak teknoloji surmeye luzum yok, mevcut, kabul gormus olani iyi makyaj ve dogru tanitimla pek ala halen daha pazarlayabilmek mumkun.
yanlis olmasin ama kabaca anlatmak gerekirse eskiden bizim kullandigimiz standart yani gsm ve el oglunun, daha cok da japonlarin kullandigi cdma vardi. sonra gsm hizlandi, umts(3g) oldu ardindan hsdpa(3,5g) adini aldi boylelikle 420p yani dvd kalitesinde filmleri sebeke uzerinden donma takilma olmadan izleyebilir olduk.
cdma da kendi icinde gelisti ve hizlandi, 2001 gibi cok erken bi tarihte ise wcdma(3g) adini aldi.
2001 gibi cok erken bir tarihte, wcdma yi yani son kullanici icin 3g olarak meal olunan teknolojiyi cikartan japonlar (docomo), icinde bulungumuz yillarda 4g altyapsini kurdular ve 4g telefonlari piyasaya surduler. yani biz 420p izlerken onlar suanda 1080p nin olayindalar,,, yani tasin ustune bir yenisini ve bir yenisini daha eklemekle mesguller! Apple ise geriye donuk teknoloji yatirimiyla japonun yaptiginin tam tersini yapiyor. ve bu sayede kazanacak. cunku kapitalist mantiga hizmet ediyor. tasin ustune tas koymak yeni bir teknolojinin amiral gemisi olma unvanina erismek gibi bir niyeti yok, ayni mantigi mac book lara usb 3.0 koymayacagi haberini okuyanlar daha iyi anlayacaktir.
suan biz gsm altyapisinin torunlarini kullaniyoruz , wcdma ise cdma nin varisi, ortada yeni bir gelisme bulus yok... yeniyi elin uzakdogulusu panasonic, nec gibi oncu firmalar isiginda kullaniyor. 4g nin avrupaya gelmesi 2015 i bulacaktir.
1 Yanıt Yanıtla
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anelka4411 8 yıl face1tr
face1tr

burda apple in ne denli serefsiz oldugunu goruyoruz. bugunlerde buna pazarlama deniyor; amac yeniyi, daha hizli ve guncel olani one surmek olmaliyken bakiniz apple ne yapiyor? elin japonunun 2001 yilinda hizmete soktugu wcdma ya destek veriyor.cunku apple anladi ki kafayi karistirmaya zaten cebinda az para kalan insanogulun onune yeni ve suphe uyandiracak teknoloji surmeye luzum yok, mevcut, kabul gormus olani iyi makyaj ve dogru tanitimla pek ala halen daha pazarlayabilmek mumkun.



yanlis olmasin ama kabaca anlatmak gerekirse eskiden bizim kullandigimiz standart yani gsm ve el oglunun, daha cok da japonlarin kullandigi cdma vardi. sonra gsm hizlandi, umts(3g) oldu ardindan hsdpa(3,5g) adini aldi boylelikle 420p yani dvd kalitesinde filmleri sebeke uzerinden donma takilma olmadan izleyebilir olduk.



cdma da kendi icinde gelisti ve hizlandi, 2001 gibi cok erken bi tarihte ise wcdma(3g) adini aldi.



2001 gibi cok erken bir tarihte, wcdma yi yani son kullanici icin 3g olarak meal olunan teknolojiyi cikartan japonlar (docomo), icinde bulungumuz yillarda 4g altyapsini kurdular ve 4g telefonlari piyasaya surduler. yani biz 420p izlerken onlar suanda 1080p nin olayindalar,,, yani tasin ustune bir yenisini ve bir yenisini daha eklemekle mesguller! Apple ise geriye donuk teknoloji yatirimiyla japonun yaptiginin tam tersini yapiyor. ve bu sayede kazanacak. cunku kapitalist mantiga hizmet ediyor. tasin ustune tas koymak yeni bir teknolojinin amiral gemisi olma unvanina erismek gibi bir niyeti yok, ayni mantigi mac book lara usb 3.0 koymayacagi haberini okuyanlar daha iyi anlayacaktir.



suan biz gsm altyapisinin torunlarini kullaniyoruz , wcdma ise cdma nin varisi, ortada yeni bir gelisme bulus yok... yeniyi elin uzakdogulusu panasonic, nec gibi oncu firmalar isiginda kullaniyor. 4g nin avrupaya gelmesi 2015 i bulacaktir.


arkadaşım 420p filmi hangi sitede izlediğini çok merak ettim.
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Ekabirr 8 yıl
Uzun süredir bu siteyi takip ediyorum,bu iphone kullanıcılarındaki tavır nedir böyle ya :D para mı veriyorlar size? :D İphone tek bir telefon üzerine çalışıyor e bırakta iyi olsun dimi? Bi arkadaş angry bird'ü takıla takıla oynuyorsunuz demiş,heralde iphone'dan başka telefon kullanmamış :D İphone 4'ün 3gs'den hiç farkı yok nerdeyse.
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webislander 8 yıl

nomenestomen

Uzun süredir bu siteyi takip ediyorum,bu iphone kullanıcılarındaki tavır nedir böyle ya :D para mı veriyorlar size? :D İphone tek bir telefon üzerine çalışıyor e bırakta iyi olsun dimi? Bi arkadaş angry bird'ü takıla takıla oynuyorsunuz demiş,heralde iphone'dan başka telefon kullanmamış :D İphone 4'ün 3gs'den hiç farkı yok nerdeyse.


siteyi uzun süredir takip ettiğinizi sanmıyorum,çünkü eğer takip etseydiniz forumda bir anti-iphone çevresinin olduğunu ve sürekli forumumuza gelerek bize laf attıklarını görürdünüz.
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anelka4411 8 yıl Ekabirr
nomenestomen

Uzun süredir bu siteyi takip ediyorum,bu iphone kullanıcılarındaki tavır nedir böyle ya :D para mı veriyorlar size? :D İphone tek bir telefon üzerine çalışıyor e bırakta iyi olsun dimi? Bi arkadaş angry bird'ü takıla takıla oynuyorsunuz demiş,heralde iphone'dan başka telefon kullanmamış :D İphone 4'ün 3gs'den hiç farkı yok nerdeyse.


hahahahh
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CWaRRioR 8 yıl
@Mickcasey
herkez değil herkes
beyenmek değil beğenmek
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realbrutal 8 yıl
cdma'da damı 3g var?
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Farwynd 8 yıl
Ne Android'i beyler? Dalgamı geçiyorsunuz siz?
Android son zamanlarda işe yaramaz bir platform..Çünkü doğru düzgün donanımı yetmiyen telefonlara bile basıyorlar android damgasını sizde Angry Birds'i takıla takıla oynuyosunuz.
iPhone tamamiyle bir zevk meselesi.2 ay kullandığım bu alet her gün benim bir parçam olup çıkıyordu.Sabahları otobüste Chuck ve HIMYM'ın yeni bölümleri, öğleden sonra appstore'da free app avı, akşamlarıda cut the ropes veya angry birds.
Telefonda ve iOS'ta bir uyum var, bunu motorola'nın geçenlerde duyurusu yapılan en güçlü telefonun Android'i bile başaramayacak derecede.
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Thehunt 8 yıl
telefonlar 2 ye ayrılır ıphone ve diğerleri :D
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murdocklawless 8 yıl
htc artı android varken aypon nedir ya?
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whtswrongstupid 8 yıl

murdocklawless
htc artı android varken aypon nedir ya?

Hi hi evet
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cumeyt 8 yıl
Benim anladığım 2 operatörle çalışıyoruz daha fazla daha fazla satacağız dolayısıylada daha fazla kazanacağız,
Başkada bişi gelmedi zaten aklıma, demektede haklılar.
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deniz c 8 yıl

cumeyt

Benim anladığım 2 operatörle çalışıyoruz daha fazla daha fazla satacağız dolayısıylada daha fazla kazanacağız,



Başkada bişi gelmedi zaten aklıma, demektede haklılar.



Bencede.
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