iPhone 4'ün son reklamı; "İki, bir'den daha iyidir."

10 Şubat'tan itibaren Verizon aracılığıyla satışa sunacağı CDMA destekli iPhone 4 ile ulaştığı kullanıcı sayısını ciddi ölçüde arttırmaya hazırlanan Apple, iPhone 4'ün son reklamında bu gelişmeyi konu aldı. Johann Strauss II'nin önemli eserlerinden The Blue Danube'in en bilindik melodisi eşliğinde iPhone 4'ün uygulamalarından kesitler sunarak tabiri caizse Vals yapan iki iPhone 4'e yer veren Apple, "Waltz" isimli reklamı "İki, bir'den daha iyidir." cümlesiyle bitiriyor;

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