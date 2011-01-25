iPhone 4'ün son reklamı; "İki, bir'den daha iyidir."

Haber Editörü
10 Şubat'tan itibaren Verizon aracılığıyla satışa sunacağı CDMA destekli iPhone 4 ile ulaştığı kullanıcı sayısını ciddi ölçüde arttırmaya hazırlanan Apple, iPhone 4'ün son reklamında bu gelişmeyi konu aldı. Johann Strauss II'nin önemli eserlerinden The Blue Danube'in en bilindik melodisi eşliğinde iPhone 4'ün uygulamalarından kesitler sunarak tabiri caizse Vals yapan iki iPhone 4'e yer veren Apple, "Waltz" isimli reklamı "İki, bir'den daha iyidir." cümlesiyle bitiriyor;
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arkadaşım beğenmek için alım gücümü gerekli, seni iphone ile tartacak güce sahibim ama bana göre de iğrenç bir telefon. lütfen birilerine cevap verirken dikkatli olalım.
yanlis olmasin ama kabaca anlatmak gerekirse eskiden bizim kullandigimiz standart yani gsm ve el oglunun, daha cok da japonlarin kullandigi cdma vardi. sonra gsm hizlandi, umts(3g) oldu ardindan hsdpa(3,5g) adini aldi boylelikle 420p yani dvd kalitesinde filmleri sebeke uzerinden donma takilma olmadan izleyebilir olduk.
cdma da kendi icinde gelisti ve hizlandi, 2001 gibi cok erken bi tarihte ise wcdma(3g) adini aldi.
2001 gibi cok erken bir tarihte, wcdma yi yani son kullanici icin 3g olarak meal olunan teknolojiyi cikartan japonlar (docomo), icinde bulungumuz yillarda 4g altyapsini kurdular ve 4g telefonlari piyasaya surduler. yani biz 420p izlerken onlar suanda 1080p nin olayindalar,,, yani tasin ustune bir yenisini ve bir yenisini daha eklemekle mesguller! Apple ise geriye donuk teknoloji yatirimiyla japonun yaptiginin tam tersini yapiyor. ve bu sayede kazanacak. cunku kapitalist mantiga hizmet ediyor. tasin ustune tas koymak yeni bir teknolojinin amiral gemisi olma unvanina erismek gibi bir niyeti yok, ayni mantigi mac book lara usb 3.0 koymayacagi haberini okuyanlar daha iyi anlayacaktir.
suan biz gsm altyapisinin torunlarini kullaniyoruz , wcdma ise cdma nin varisi, ortada yeni bir gelisme bulus yok... yeniyi elin uzakdogulusu panasonic, nec gibi oncu firmalar isiginda kullaniyor. 4g nin avrupaya gelmesi 2015 i bulacaktir.
arkadaşım 420p filmi hangi sitede izlediğini çok merak ettim.
siteyi uzun süredir takip ettiğinizi sanmıyorum,çünkü eğer takip etseydiniz forumda bir anti-iphone çevresinin olduğunu ve sürekli forumumuza gelerek bize laf attıklarını görürdünüz.
hahahahh
herkez değil herkes
beyenmek değil beğenmek
Android son zamanlarda işe yaramaz bir platform..Çünkü doğru düzgün donanımı yetmiyen telefonlara bile basıyorlar android damgasını sizde Angry Birds'i takıla takıla oynuyosunuz.
iPhone tamamiyle bir zevk meselesi.2 ay kullandığım bu alet her gün benim bir parçam olup çıkıyordu.Sabahları otobüste Chuck ve HIMYM'ın yeni bölümleri, öğleden sonra appstore'da free app avı, akşamlarıda cut the ropes veya angry birds.
Telefonda ve iOS'ta bir uyum var, bunu motorola'nın geçenlerde duyurusu yapılan en güçlü telefonun Android'i bile başaramayacak derecede.
Hi hi evet
Başkada bişi gelmedi zaten aklıma, demektede haklılar.
Bencede.