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iPhone 5C 8GB stoklarda görünmeye başladı

5 yıl
4,6b
1
30
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5C 8GB stoklarda görünmeye başladı

Apple'ın daha maliyeti düşük iPhone üretmek adına başlattığı 8GB kapasite geleneği iPhone 5 ile birlikte ortadan kaybolmuştu. Ancak stoklardan yansıyan bilgilere göre iPhone 5C bu geleneği devam ettirecek.

Alman perakendecilerin stoklarında rastlanan iPhone 5C 8GB modeli en geç bugün veya yarın piyasaya çıkmış olacak. Normalde iPhone 5C modeli 16GB ve 32GB kapasite seçenekleriyle piyasaya çıkmıştı. Yeni versiyon ile seçenek sayısı üçe çıktı.

iPhone 5C 8GB versiyonunun 60 Avro daha ucuz olduğu görülüyor. iPhone 5C 16GB perakende mağazalarında 569 Avro seviyesinden satılmaktaydı. iPhone 5C 8GB ise 509 Avro fiyat etiketine sahip. Ülkemizde de modelin yaklaşık olarak 1550-1650TL bandına oturacağı söylenebilir. 

Bununla birlikte Apple'ın iPhone 5C modelini neden tekrar tüketici karşısına çıkardığı merak konusu oldu. Yeni raporlara göre iPhone 5C modeline olan ilgi azalıyor ve stoklarda yaklaşık olarak 3 milyon iPhone 5C birikmiş durumda. Lanse edildiği dönemde daha düşük maliyetli iPhone arayanlara hitap edeceği söylense de tüketici tercihini iPhone 5S versiyonlarından yana kullanmıştı. 

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57620409-37/apple-rumored-to-launch-8gb-iphone-5c/ Yorum Yaz
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cosica 5 yıl en beğenilen
509 avro 1576 TL yapıyor. Üzerine 300 TL daha koyarsan her yönüyle 5C'den üstün bir Note-III alabilirsin. Daha ucuza alabileceğin daha güçlü telefonları saymıyorum bile. Iphone-5 alacaksan idip 5S alırsın paşa paşa kullanırsın. 1810 TL'ye 64 Gb ip5 var piyasada. Hayır daha yeni baktım Vatanbilgisayar'da 1499 TL'ye ip5-C var 32 Gb son 8 adet kalmış.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
509 avro 1576 TL yapıyor. Üzerine 300 TL daha koyarsan her yönüyle 5C'den üstün bir Note-III alabilirsin. Daha ucuza alabileceğin daha güçlü telefonları saymıy...
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aziz77 5 yıl
8 gb ile ne yapılır ki?..
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asilkan_25 5 yıl
Çok ucuzlamış yok satar :)))))))
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okan_cehapelioglu 5 yıl
8 cigolayt yükle yükle bitmez
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Te Amo Querido 5 yıl
Yahu 8gb yapmışlar bari fiyatıda birazdaha düşselermiş değmez 5c ye bu fiyat ne eski fiyatı nede şimdiki plastikten aptal bi telefon
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Cihat_, 5 yıl
apple kazıkları vol:44553324
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tnszfr 5 yıl
Tutmayan bi telefon için fazla ısrarcılar
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FreeRun 5 yıl
1000tl altı olsaydı 5C, ne nokia bırakır nede discovery.
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Elsa 5 yıl
5C'yi neden çıkardılar acaba
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inexo 5 yıl FreeRun
5 yıllık iphone 4 bile 999 tl
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foz54 5 yıl
"1500 liraya 8 GB telefon!"
kullanılabilir 5gb hafızaya ne kadar video ve fotoğraf çekilebilir, aynı anda kaç uygulama kurulur ve bunlarla birlikte ne kadar şarkı dinlenir? film ve büyük oyunları işe katmıyorum bile


yok ben bunların hiçbirini yapmam karizma olsun diye alıyorum diyorsan yine yanlış alıyorsun sonuçta iphone 5 cheaper

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ByGalaxyS3 5 yıl
5c nin parasini gectim sirf mavisi icin alirdim
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Recharged 5 yıl
Bu güne kadar Apple'ın bütün ürünlerini sevdim,çoğunuda kullandım. Hala kullanıyorum ancak bu iPhone 5C bana göre tamamen bir fiyasko. Anlam veremediğim bir cihaz,gerekliliği tartışılır.Apple kalitesine asla yakışmıyor.
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Tom Hagen 5 yıl
ucuz iphone denince ip4 seviyesinde ucuz bişey beklemiştim ip5 ile neredeyse aynı fiyatlı bir cihaz değil..
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Geçenki haberde hâlâ stokların Fazla olduğu haberi vardı.
8 gb olayı saçma gibi.
Operator üzerinden dağıtım olursa bilmem aynı 4s 8 gb lik gibi.
Tabi dış ülkeler için.
Fiyat kırılmadıkça daha stok bekler.
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selcuk20 5 yıl
Bu devirde ve bu donanıma 8GB kesinlikle yetersiz. Zaten kamerasının hiçbir ayarı yok, en üst boyutta fotoğraf ve video çekiyor. 5dk Full HD video çekseniz hafıza dolar. Telefonu akıllı telefon gibi kullanmak isterseniz 16GB bile yetmiyor.
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alemburda34 5 yıl
8 gb ile ne video çekilir ya dalga geçiyorlar resmen.
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