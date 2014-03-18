iPhone 5C 8GB stoklarda görünmeye başladı





Apple'ın daha maliyeti düşük iPhone üretmek adına başlattığı 8GB kapasite geleneği iPhone 5 ile birlikte ortadan kaybolmuştu. Ancak stoklardan yansıyan bilgilere göre iPhone 5C bu geleneği devam ettirecek.





Alman perakendecilerin stoklarında rastlanan iPhone 5C 8GB modeli en geç bugün veya yarın piyasaya çıkmış olacak. Normalde iPhone 5C modeli 16GB ve 32GB kapasite seçenekleriyle piyasaya çıkmıştı. Yeni versiyon ile seçenek sayısı üçe çıktı.





iPhone 5C 8GB versiyonunun 60 Avro daha ucuz olduğu görülüyor. iPhone 5C 16GB perakende mağazalarında 569 Avro seviyesinden satılmaktaydı. iPhone 5C 8GB ise 509 Avro fiyat etiketine sahip. Ülkemizde de modelin yaklaşık olarak 1550-1650TL bandına oturacağı söylenebilir.





Bununla birlikte Apple'ın iPhone 5C modelini neden tekrar tüketici karşısına çıkardığı merak konusu oldu. Yeni raporlara göre iPhone 5C modeline olan ilgi azalıyor ve stoklarda yaklaşık olarak 3 milyon iPhone 5C birikmiş durumda. Lanse edildiği dönemde daha düşük maliyetli iPhone arayanlara hitap edeceği söylense de tüketici tercihini iPhone 5S versiyonlarından yana kullanmıştı.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57620409-37/apple-rumored-to-launch-8gb-iphone-5c/