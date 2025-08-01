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    Apple, 3 milyarıncı iPhone’unu sattı

    Apple, 3 milyarıncı iPhone’un satışını gerçekleştirdi. Satış hızı artarken şirket, iPhone’un gelecekteki rolünü ve mobil platformların evrimini sorgulamaya başladı.

    Apple, 3 milyarıncı iPhone’unu sattı Tam Boyutta Gör
    Apple, akıllı telefon pazarında yeni bir kilometre taşına ulaştı. CEO Tim Cook, şirketin bugüne kadar 3 milyar iPhone sattıklarını açıkladı. 2007’de piyasaya sürülen ilk iPhone’dan bu yana geçen 17 yılda bu rakama ulaşılmış olması tek başına etkileyici olsa da asıl dikkat çeken nokta satışların giderek hızlanması.

    Apple, ilk 1 milyar iPhone satışına 2016 yılında ulaşmıştı. Ardından gelen 1 milyar satış için beş yıl daha gerekti. Ancak son 1 milyar cihazın satışı sadece dört yıl içinde gerçekleşti. Özellikle genç kullanıcılar arasında iPhone’un hâlâ açık ara tercih edilen cihaz olması bu ivmenin en azından yakın vadede de süreceğini gösteriyor.

    Apple CEO'su, iPhone'un üçüncü çeyrekte çift haneli büyüme kaydettiğini ve şirketin yıllık bazda yüzde 10 artışla 94 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Şirketin kârı da 24,43 milyar dolara yükseldi. Bu sonuçlar, 2021’den bu yana yaşanan en büyük çeyreklik büyüme.

    Geleceği dair soru işaretleri var

    Ancak bu başarının gölgesinde önemli sorular da gündemde. Apple yöneticilerinden Eddy Cue, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada "10 yıl sonra bir iPhone’a ihtiyacınız olmayabilir" ifadesini kullanarak dikkatleri başka bir noktaya çekmişti. Apple’ın en büyük gelir kaynağı hâlâ iPhone satışlarıyken böyle bir olasılık şirketin uzun vadeli stratejisini sorgulatıyor.

    Yapay zeka özelliklerini cihazlarına entegre etme konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı için eleştirilere maruz kalan Apple, bu konuda ilerlemek için dış alımlara açık olduğunu açıkladı. Ayrıca Vision Pro gibi gelecek odaklı ürünler ise henüz kitlesel başarıya ulaşabilmiş değil. En azından dışarıdan bakıldığında Apple, on yıl sonra yaşayabileceğimiz dünyaya pek hazırlıklı görünmüyor. Cook, mobil teknolojilerin evrimi konusunda tamamlayıcı ürünlerin ön plana çıkacağını, ancak telefonların yerini tamamen almayacaklarına işaret etti.

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