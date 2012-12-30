iPhone 5S ile ilgili dedikodular yeniden alevlendi

iPhone 5S iddiaları yeniden alevlendi. Resmi lansmanı birkaç ay önce yapılan, ülkemizde de yakın zamanda satışa sunulan iPhone 5'in devamı olarak planlanan yeni modelin, Haziran ayında lanse edilebileceğini ve takip eden süreçte kullanıcılarla buluşabileceğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. iPhone için eski takvimine yani Haziran'da tanıtma ve Temmuz'da satışa çıkarma stratejisine geri dönmek istediği bildirilen Apple, iPhone 5S ile birlikte tasarım ve donanım bazında ciddi değişikliklere gidecek gibi görünüyor.

Full HD çözünürlüklü yeni nesil Android telefonların ve yenilikçi Windows Phone modellerinin rekabet çıtasını iyiden iyiye arttırdığı akıllı telefon pazarında, iPhone 5S donanımsal anlamda Apple'ın en güçlü silahı olacak gibi görünüyor. Yeni modelle ilgili olarak altı çizilen en önemli detay, artacak bellek kapasitesi. Pek çok kaynağa göre iPhone 5S'nin kapasite seçeneklerinde 128GB'lık bir versiyon da olacak. Bilindiği üzere hem iPhone hem de üst seviye Android telefonlarda en yüksek dahili bellek kapasitesi şu an için 64GB. Grafik kalitesiyle ilgi uyandıran pek çok mobil oyunun 1GB ve üstü dosya boyutuna sahip olması, öte taraftan yüksek çözünürlük videoların hızla yaygınlaşması karşısında üreticilerin daha yüksek kapasitesi akıllı telefon modelleri sunması kimseyi şaşırtmayacaktır. Şu anki sektör geri bildirimlerine göre, 128GB ilk defa Apple iPhone 5S ile birlikte pazara giriş yapabilir zira henüz başka herhangi bir telefon modeli için benzer bir haber dile getirilmiş değil. Tabi ilk olmanın bedeli, daha yüksek maliyet olarak karşımıza çıkacak. iPhone 5 fiyatlarını dikkate aldığımızda, 128GB'lık iPhone 5S için sözleşmesiz yurt dışı fiyatının 1000$'a yakın olacağı yönünde bir öngörü yapılabilir kaldı ki 128GB'lık seçenek pahalı olsa bile 16GB'lık giriş seviyesi modellerin ucuzlaması da beklenebilir.

iPhone 5S için bir başka güncelleme ise işlemci tarafında olacak. A6 işlemcisiyle birlikte tüm sektörü şaşırtmayı başaran Apple, A7 ile birlikte Cortex-A15 DNA'sı taşıyan ancak ciddi özelleştirmeler içeren 28nm fabrikasyon sürecine sahip bir çip ortaya koyabilir. Çift mi yoksa dört çekirdekli mi olacağı henüz bilinmeyen işlemci aynı zamanda PowerVR 6 serisi yepyeni bir GPU ile daha yüksek oyun performansının zeminini hazırlayacak gibi görünüyor. Kamerası da geliştirilecek olan iPhone 5S'e özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha yüksek fotoğraf kalitesi için iki adet LED Flash ekleyebileceği konuşulan Apple, tasarım konusunda da farklılık yapacak. Şu ana adar beyaz ve siyah renkli iPhone modelleri sunan Apple, özellikle Nokia Lumia serisinin farklı renklerle elde ettiği başarıya paralel olarak iPhone 5S için 6-8 farklı kasa rengi sunabilir.

iPhone 5S ile ilgili olarak gerçekleşme ihtimali görece daha düşük olan gelişme ise ekran boyutuyla ilgili. Tüm iPhone modelleri arasında ilk defa son jenerasyon ile ekran boyutunu güncelleyerek 4-inç yapan Apple'ın, iPhone 5S'de 4.8-inç büyüklüğünde Super HD ekran kullanabileceği ifade ediliyor. İki model arka arkaya ekran boyutunda değişikliğe gidilmesi, şu ana kadar herhangi bir Apple ürününde görmediğimiz bir güncelleme olur. Ekran boyutu olmasa bile iPhone 5S'de Apple, ekran olarak Sharp üretimi IGZO panelleri kullanabilir. İşletim sistemi tarafında da iPhone 5S ile birikte yeni bir arayüze geçilmesi söz konusu olabilir. Hatırlanacağı üzere Apple, iOS'in başındaki üst yönetici Scott Forstall'ı kovmuş ve görevlerini, tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Ive'e vermişti. Arayüzde değişiklik konusu ilerleyen iOS sürümleri için kezin gözüyle dikkate alınırken, bunun iOS 7'de mi yoksa daha sonraki sürümlerde mi olacağı henüz tam olarak bilinmiyor.

iPhone 5S'nin piyasaya çıkacağı dönemde, Samsung Galaxy S 4 ve HTC M7 gibi yüksek donanımlı yeni nesil Android telefonların rafta olması bekleniyor. Diğer taraftan Windows Phone ve BlackBerry platformlarında da sürpriz gelişmelere tanık olabiliriz. Mevcut tabloya göre mobil cihaz piyasasında yeni yıl son derece hareketli geçecek gibi görünüyor. Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, donanım ve tasarım bazında yenilikçi olmayı başaran, yazılım güncellemelerini düzenli olarak sağlayan ve kullanıcılarına katma değer sağlayan firmalar, rakiplerini geride bırakma noktasında önemli avantajlara sahip olacaklar.