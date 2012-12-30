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iPhone 5S ile ilgili dedikodular yeniden alevlendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,9b
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iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 5S iddiaları yeniden alevlendi. Resmi lansmanı birkaç ay önce yapılan, ülkemizde de yakın zamanda satışa sunulan iPhone 5'in devamı olarak planlanan yeni modelin, Haziran ayında lanse edilebileceğini ve takip eden süreçte kullanıcılarla buluşabileceğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. iPhone için eski takvimine yani Haziran'da tanıtma ve Temmuz'da satışa çıkarma stratejisine geri dönmek istediği bildirilen Apple, iPhone 5S ile birlikte tasarım ve donanım bazında ciddi değişikliklere gidecek gibi görünüyor.
Full HD çözünürlüklü yeni nesil Android telefonların ve yenilikçi Windows Phone modellerinin rekabet çıtasını iyiden iyiye arttırdığı akıllı telefon pazarında, iPhone 5S donanımsal anlamda Apple'ın en güçlü silahı olacak gibi görünüyor.  Yeni modelle ilgili olarak altı çizilen en önemli detay, artacak bellek kapasitesi. Pek çok kaynağa göre iPhone 5S'nin kapasite seçeneklerinde 128GB'lık bir versiyon da olacak. Bilindiği üzere hem iPhone hem de üst seviye Android telefonlarda en yüksek dahili bellek kapasitesi şu an için 64GB. Grafik kalitesiyle ilgi uyandıran pek çok mobil oyunun 1GB ve üstü dosya boyutuna sahip olması, öte taraftan yüksek çözünürlük videoların hızla yaygınlaşması karşısında üreticilerin daha yüksek kapasitesi akıllı telefon modelleri sunması kimseyi şaşırtmayacaktır. Şu anki sektör geri bildirimlerine göre, 128GB ilk defa Apple iPhone 5S ile birlikte pazara giriş yapabilir zira henüz başka herhangi bir telefon modeli için benzer bir haber dile getirilmiş değil. Tabi ilk olmanın bedeli, daha yüksek maliyet olarak karşımıza çıkacak. iPhone 5 fiyatlarını dikkate aldığımızda, 128GB'lık iPhone 5S için sözleşmesiz yurt dışı fiyatının 1000$'a yakın olacağı yönünde bir öngörü yapılabilir kaldı ki 128GB'lık seçenek pahalı olsa bile 16GB'lık giriş seviyesi modellerin ucuzlaması da beklenebilir.
iPhone 5S için bir başka güncelleme ise işlemci tarafında olacak. A6 işlemcisiyle birlikte tüm sektörü şaşırtmayı başaran Apple, A7 ile birlikte Cortex-A15 DNA'sı taşıyan ancak ciddi özelleştirmeler içeren 28nm fabrikasyon sürecine sahip bir çip ortaya koyabilir. Çift mi yoksa dört çekirdekli mi olacağı henüz bilinmeyen işlemci aynı zamanda PowerVR 6 serisi yepyeni bir GPU ile daha yüksek oyun performansının zeminini hazırlayacak gibi görünüyor. Kamerası da geliştirilecek olan iPhone 5S'e özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha yüksek fotoğraf kalitesi için iki adet LED Flash ekleyebileceği konuşulan Apple, tasarım konusunda da farklılık yapacak. Şu ana adar beyaz ve siyah renkli iPhone modelleri sunan Apple, özellikle Nokia Lumia serisinin farklı renklerle elde ettiği başarıya paralel olarak iPhone 5S için 6-8 farklı kasa rengi sunabilir.
iPhone 5S ile ilgili olarak gerçekleşme ihtimali görece daha düşük olan gelişme ise ekran boyutuyla ilgili. Tüm iPhone modelleri arasında ilk defa son jenerasyon ile ekran boyutunu güncelleyerek 4-inç yapan Apple'ın, iPhone 5S'de 4.8-inç büyüklüğünde Super HD ekran kullanabileceği ifade ediliyor. İki model arka arkaya ekran boyutunda değişikliğe gidilmesi, şu ana kadar herhangi bir Apple ürününde görmediğimiz bir güncelleme olur. Ekran boyutu olmasa bile iPhone 5S'de Apple, ekran olarak Sharp üretimi IGZO panelleri kullanabilir. İşletim sistemi tarafında da iPhone 5S ile birikte yeni bir arayüze geçilmesi söz konusu olabilir. Hatırlanacağı üzere Apple, iOS'in başındaki üst yönetici Scott Forstall'ı kovmuş ve görevlerini, tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Ive'e vermişti. Arayüzde değişiklik konusu ilerleyen iOS sürümleri için kezin gözüyle dikkate alınırken, bunun iOS 7'de mi yoksa daha sonraki sürümlerde mi olacağı henüz tam olarak bilinmiyor.
iPhone 5S'nin piyasaya çıkacağı dönemde, Samsung Galaxy S 4 ve HTC M7 gibi yüksek donanımlı yeni nesil Android telefonların rafta olması bekleniyor. Diğer taraftan Windows Phone ve BlackBerry platformlarında da sürpriz gelişmelere tanık olabiliriz. Mevcut tabloya göre mobil cihaz piyasasında yeni yıl son derece hareketli geçecek gibi görünüyor. Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, donanım ve tasarım bazında yenilikçi olmayı başaran, yazılım güncellemelerini düzenli olarak sağlayan ve kullanıcılarına katma değer sağlayan firmalar, rakiplerini geride bırakma noktasında önemli avantajlara sahip olacaklar.

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sertacarslan 6 yıl en beğenilen
Reklamlarda "parmak buradan şuraya" falan saçmalayıp duruyorlar. Sanki 3.5" ekranda parmak oradan buraya değildi. Milletin iq'suyla alenen dalga geçiyorlar. Benim parmağım da ta buradan oraya...
Reklamlarda "parmak buradan şuraya" falan saçmalayıp duruyorlar. Sanki 3.5" ekranda parmak oradan buraya değildi. Milletin iq'suyla alenen dalga geçiyorlar. Be...
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gamefry 6 yıl
Falan filan...
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3DMystic 6 yıl
tüketim çılgınlığı gittikçe artıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
katil Apple niye hala bu kadar populer?
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Surprise Mothafucka 6 yıl
Aynı kasa, çift flaş, A7 işlemci, ve küçük bir ihtimal daha yüksek ekran çözünürlüğü. Daha fazlasını beklemiyorum.
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SaB0 6 yıl
home tuşuyla ilgili böyle bir zırvalık dolanıyor ortalarda, sizce dogru olabilir mi ?
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pontula 6 yıl
Kasa ve boyut kesinlikle değişmeyecek
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Katibim 6 yıl pontula
pontula

Kasa ve boyut kesinlikle değişmeyecek


hoşunuza gidiyor galiba boyası dökülen aliminyum kasa
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DH Misafiri 6 yıl
kıt zekalı Apple fanboyları tekno tuğla malum yerinizin ölçülerine uygun boyutta gelecek... korkmayın büyümedi...
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
Bu 16gb kalksin diyenleri anlamiyorum sizene millete yetiyor bosuna fazla para verip 32 mi alalim bence8gb bile gelse yeridir
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Celtic Warrior 6 yıl KakaoluBiskuviCetesi
KakaoluBiskuviCetesi

Bu 16gb kalksin diyenleri anlamiyorum sizene millete yetiyor bosuna fazla para verip 32 mi alalim bence8gb bile gelse yeridir

O anlamda demiyoruz. 32 gb standart olacak ve 16 gb ne ise 32 nin parası aynı olacak. Yani standart yükselecek ücret değil.
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navigator_ 6 yıl
beyler 5 almaya karar vermişken, kuzendeki 4s i inceledim çok hoşuma gitti. sizce 4s tr grantili sıfır 1000-1100 tl bulunursa almalımıyım sicze? yoksa 5 almıycam 5s i bekliycem ben.
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ahmet izmirli 6 yıl
DH Misafiri
eulogyDün lumia 820 aldım, mutluyum ;)
eee napalım?

ne mutlu sana ;)
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channex 6 yıl

Arkadas yapacagı su iste, on tarafın tamamı ekran olacak, s3 s4 falan hikaye olur boyle cıksa. bu kadar zor mu bu analamadım ki...

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DH Misafiri 6 yıl
Daha iphone5 i yeni almış birisi olarak 2-3 ay sonra 5S i çıkarırsa elimdeki tüm apple ürünlerini satar tekrar samsung a dönerim .Yeter alıyoruz 2-3 ay geçmeden yenisini çıkarıyor :D
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cnr.kh 6 yıl
Haberi yapan olmasinj istedigi herseyi yazmjs :)) haha eeee siteye adam cekmek lazjm okunacak biseylerde uretmek lazjm
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freeman8476 6 yıl
Ekran yanlardan biraz genişlemeli en azından türkçe karakterlerin olduğu klavyeyi rahatlıkla kullanılabileceğimiz seviyeye gelmeli ve alt üst boşluklar minimum seviyeye inmeli.
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sedat79 6 yıl
4.8 inch ekran boyutunun iphone da kullanılması için hakikaten pembe kar yağması lazım.
renk seçenekleri
128 gb
a7
bunlar beklenen şeyler
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