AirPods 4 vs AirPods Pro 2: Hangisi daha iyi?

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın dün gece gerçekleştirdiği iPhone 16 lansmanında AirPods 4 tam kablosuz kulaklık modeli de görücüye çıktı. Önceki nesle göre önemli iyileştirmelerle gelen AirPods 4 yine de AirPods Pro 2 modeline rakip olamıyor.

AirPods Pro 2 vs AirPods 4

Önceki nesle göre aktif gürültü engelleme, şarj kutusunda kablosuz şarj, Apple H2 yongası gibi avantajlar sunsa da Apple AirPods 4 kablosuz kulaklık modeli belirli bir seviyeyi geçemiyor. O seviyeyi geçen ise AirPods Pro 2. İşte AirPods 4 ve AirPods Pro 2 arasındaki farklar:

AirPods 4 kablosuz kulaklık tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

AirPods Pro 2 vs AirPods 4 AirPods 4 AirPods 4 ANC AirPods Pro 2 Gürültü Engelleme Yok Var 2x güçlü Uzamsal ses Var Var Var Yonga Apple H2 Apple H2 Apple H2 Kutu USB Tip-C USB Tip-C, kablosuz şarj USB Tip-C, MagSafe Batarya ömrü 5 saat 5 saat 6 saat Şarj kutusu 30 saat 30 saat 30 saat Koruma seviyesi IP54 IP54 IP54 Fiyat 5779TL 7999TL 9999TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

AirPods 4 mü yoksa AirPods Pro 2 mi?