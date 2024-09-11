AirPods 4 vs AirPods Pro 2: Hangisi daha iyi?

AirPods Pro 2 vs AirPods 4
Önceki nesle göre aktif gürültü engelleme, şarj kutusunda kablosuz şarj, Apple H2 yongası gibi avantajlar sunsa da Apple AirPods 4 kablosuz kulaklık modeli belirli bir seviyeyi geçemiyor. O seviyeyi geçen ise AirPods Pro 2. İşte AirPods 4 ve AirPods Pro 2 arasındaki farklar:
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|AirPods 4
|AirPods 4 ANC
|
AirPods Pro 2
|Gürültü Engelleme
|Yok
|Var
|
2x güçlü
|Uzamsal ses
|Var
|Var
|Var
|Yonga
|Apple H2
|Apple H2
|Apple H2
|Kutu
|USB Tip-C
|USB Tip-C, kablosuz şarj
|
USB Tip-C, MagSafe
|Batarya ömrü
|5 saat
|5 saat
|
6 saat
|Şarj kutusu
|30 saat
|30 saat
|30 saat
|Koruma seviyesi
|IP54
|IP54
|IP54
|Fiyat
|5779TL
|7999TL
|
9999TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.