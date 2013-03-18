"iPhone 5S, milyonları iOS'e çekecek çok önemli özelliğe sahip olacak"

Xperia Z, HTC One'ın ardından Samsung Galaxy S4'ün de tanıtılmasıyla birlikte akıllı telefon dünyası şimdi de Apple cephesinin 2013'deki amiral gemisi için geri sayıma geçmiş durumda. Eğer çok büyük bir değişiklik olmazsa önümüzdeki haziran ayında yapılacak WWDC etkinliğinde tanıtılacak olan 7.nesil iPhone, birçok kişiye göre, iPhone 5'in biraz revizyon geçirmiş bir modeli olacak. Ancak dünya ekonomisinin en önemli yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley analistlerinden Katy Huberty'ye göre 7.nesil iPhone'un tahmin edilenin aksine herkesi şaşırtacak bir özelliğe sahip olacağını düşünüyor.

Apple'ın hisselerinde yaşanan düşüşün teknik sınıra yaklaştığını ve iPhone 5S ile tekrardan yukarı yönlü sıçrayışa geçeceğini belirten Huberty, yoldaki iPhone'la ilgili şunları söyledi:

"Apple hisselerinin dip seviyelerine geldiğini düşünüyorum. Daha önceden söyledikleri gibi Apple, temettü dağıtmayı planlıyor ve önümüzdeki günlerde bu durumu resmileştireceklerdir. Fakat insanların bunun için Apple hissesi satın alacağını düşünmüyorum. İnsanlar, Apple hisselerine yenilik için sahipler. Geçtiğimiz hafta Galaxy S4 lanse edildi ve gösterdiler ki yenilik kartları herkes tarafından açıkca oynanıyor. Fakat S4'ün sahip olmadığı bir şey var: "öldürücü özellik". Bu noktada ise Apple'ın bizleri şaşırtacağını düşünüyoruz. Bu yılki iPhone, tüketicileri iOS platformuna çekecek öldürücü bir özelliğe sahip olacak ve 500 milyon hesabın değerini arttıracak."

Huberty, "öldürücü özellik"ten neyi kasttetiğiyle ilgili herhangi bir açıklama ise yapmadı. Ancak Huberty'nin yakın zamanda Apple'ın finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer ile birebir görüşme yaptığı hatırlanacak olursa, Hutbery'nin birçok kişiden çok daha fazlasını bildiğini söylemek yanlış olmasa gerek. Ayrıca Hutbery, Peter Oppenheimer ile yaptığı görüşmeden sonra "Uygun fiyatlı iPhone fikri şimdi daha mantıklı geliyor." yorumuyla da dikkat çekmişti.