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"iPhone 5S, milyonları iOS'e çekecek çok önemli özelliğe sahip olacak"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Xperia Z, HTC One'ın ardından Samsung Galaxy S4'ün de tanıtılmasıyla birlikte akıllı telefon dünyası şimdi de Apple cephesinin 2013'deki amiral gemisi için geri sayıma geçmiş durumda. Eğer çok büyük bir değişiklik olmazsa önümüzdeki haziran ayında yapılacak WWDC etkinliğinde tanıtılacak olan 7.nesil iPhone, birçok kişiye göre, iPhone 5'in biraz revizyon geçirmiş bir modeli olacak. Ancak dünya ekonomisinin en önemli yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley analistlerinden Katy Huberty'ye göre 7.nesil iPhone'un tahmin edilenin aksine herkesi şaşırtacak bir özelliğe sahip olacağını düşünüyor.

Apple'ın hisselerinde yaşanan düşüşün teknik sınıra yaklaştığını ve iPhone 5S ile tekrardan yukarı yönlü sıçrayışa geçeceğini belirten Huberty, yoldaki iPhone'la ilgili şunları söyledi:

"Apple hisselerinin dip seviyelerine geldiğini düşünüyorum. Daha önceden söyledikleri gibi Apple, temettü dağıtmayı planlıyor ve önümüzdeki günlerde bu durumu resmileştireceklerdir. Fakat insanların bunun için Apple hissesi satın alacağını düşünmüyorum. İnsanlar, Apple hisselerine yenilik için sahipler. Geçtiğimiz hafta Galaxy S4 lanse edildi ve gösterdiler ki yenilik kartları herkes tarafından açıkca oynanıyor. Fakat S4'ün sahip olmadığı bir şey var: "öldürücü özellik". Bu noktada ise Apple'ın bizleri şaşırtacağını düşünüyoruz. Bu yılki iPhone, tüketicileri iOS platformuna çekecek öldürücü bir özelliğe sahip olacak ve 500 milyon hesabın değerini arttıracak."

Huberty, "öldürücü özellik"ten neyi kasttetiğiyle ilgili herhangi bir açıklama ise yapmadı. Ancak Huberty'nin yakın zamanda Apple'ın finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer ile birebir görüşme yaptığı hatırlanacak olursa, Hutbery'nin birçok kişiden çok daha fazlasını bildiğini söylemek yanlış olmasa gerek. Ayrıca Hutbery, Peter Oppenheimer ile yaptığı görüşmeden sonra "Uygun fiyatlı iPhone fikri şimdi daha mantıklı geliyor." yorumuyla da dikkat çekmişti.


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yuso123 6 yıl en beğenilen
Daha uzun iphone diyorlarmış :D
1 Yanıt Yanıtla +95
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TNMUP 6 yıl
Öldürücü özellik üzerine biraz kafa yordum, galiba iphone 5s MERMİ ATABİLECEK :)
3 Yanıt Yanıtla +61
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afavar 6 yıl
Evet ne iPhone 5 ne S4 nede ne One nede Xperia Z öldürücü bir özellikle gelmedi. Çünkü şu anda tüm firmalar tıkandı. Yaptıkları şeyler sadece yazılımsal odaklı. Ben bu atağı Apple'ın yapacağını düşünmekteyim. Piyasaya artık yeni birşey lazım ekranı büyüt full hd yap 13mp camera koy snapdragon pro ... ve a6 işlemci koy vs bunlar sıradan şeyler oldu artık. Yeni birşeyler gerek.
Evet ne iPhone 5 ne S4 nede ne One nede Xperia Z öldürücü bir özellikle gelmedi. Çünkü şu anda tüm firmalar tıkandı. Yaptıkları şeyler sadece yazılımsal odaklı....
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2 Yanıt Yanıtla +53
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
bilo ram ne zaman yetmedi? islemci ucuyor zaten, batarya da android telefonlarin en az 2k mAh likleri kadar verimli ekran bence cok ergonomii, o tercihinize bagli tabi
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Jacobıan 5 yıl
Harbi neymiş o özellik bulabilen alıntılasın
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webdh 5 yıl
Biz öyle birşey göremedik , apple teknolojide o kadar ilerledi ki ,telefonlara artık görünmez teknolojiler eklemeye başladı.
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saitcam 6 yıl
Abi, ben de öldürücü özellik üzerinde kafa yordum:
Öldürücü özellik galiba apple' ın bu kafayla intihar etmesi olacak.

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somebody14 6 yıl
Bence çubuk şeklinde iphone üretsinler :D
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bu oldurucu özellik adı verilen özellik arttırılabilen hafıza değil aksıne apple her zamanki gibi hafızayı sd kart desdeksiz yapacak fakat s4de olmadığı gibi uygun fiyat sunması apple ın oldurucu ozelliği olucağını umuyoruz.
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Blindfire 6 yıl
Yazilim konusunda seninle tartismam o konuda iphone gercekten iyi ama donanim ve grafik konusunda S4 cok ilerde gecen ay bir test izlemistim 3 farkli kategoride yapilmisti s4 hepsinde i5 gore 2 kat civarinda puanlar aldi. Linkini bulursan atarim.
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Avienova 6 yıl Blindfire
Blindfire
Yazilim konusunda seninle tartismam o konuda iphone gercekten iyi ama donanim ve grafik konusunda S4 cok ilerde gecen ay bir test izlemistim 3 farkli kategoride yapilmisti s4 hepsinde i5 gore 2 kat civarinda puanlar aldi. Linkini bulursan atarim.

Arkadasim bana onlari atma, git ayni oyunun iphone 5teki performansini ve s4teki performansinin karsilastirmasini at. Android savunanlarinin sorunuda bu yuzeysel dusunuyorsunuz. Ben telefonu benchmark testlerinde aldigi puanlarla degil icindeki yazilimla kullaniyorum. Samsung guzel telefon yapmis, ama o cihazda android olmasi ferrariye sahin motoru takmak gibi birsey.
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VirgilSollozzo 6 yıl
Note 2 mi sattim.HTc one ile iPhone 5 arasindayim artik su WDMC midir ne karin agrisidir yapilsa da gorebilsek artik onumuzu
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Blindfire 6 yıl
iphone 5s 20 haziranda duyrulacaktı şimdide 7 eylül diyorlar. Öldürücü özellik ertelenmesi olmasın
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doctor5945 6 yıl
iphone 5 ipad 4 macbook pro retina kullancısıyım ve apple hangı modelı cıkarırsa cıkarsın ne ozellık koyarsa koysun satar apple urunu kullanan ne androide ne wp8 na bakmaz ıos kadar saglam bır işletim sıstemı dunyada yapılamaz samsung 1.9ghz 8 cekırdek koyuyorsa bunun nedenı android işletim sistemının windows vistayla aynı donanım gucunu ıstemesınden kaynaklanıyor bakınız seneye ram 3 yada 4 gb olacak hızlar 2ghz 2.5 ghz arası degısecek neden pekı cunku android ancak ınsanların ıstedıgı stabılıteye ve hıza kavusabılecek iphone ipad ve mac kullanmanın avantajlarına gelecek olursak asla bır uygulama rehberınızı mesajlarınızı ve notblarını okuyamaz antivurus ıstemez premium malzemeden uretılmıstır estetıktır hafıftır bkz iphone 5 112 gr yekpare aliminyum kasa retina ekranlı macbook pro 2kg 15.4 inç karsı tarafta merak uyandırır şıktır en yuksek grafık kartları ve ekran cozunurlugu ondadır bakınız ipad 4 2536*1548 macbook retina 2880*1800 pıksel marka degerı vardır samsung lg yada htc gıbı cıktıgında 2000 tl 5 ay sonra 1200 tl ye dusmez cok hızlıdır asla takılmaz android gıbı donma cok nadır olur guncelleme sıkıntısı yoktur tum dunya aynı sanıyede gunceller pıyasayı copluge cevırmez en kalıtelı uygulamalar ondadır ılk uygulamalar ılk ona yazılır farklı oldugunuzu hıssettırır kısıye gore degısır elbette dunyadakı butun cep telefonu uretıcılerı urettıklerı son modellerı iphone killer dıye takdım ederler :)) bu orneklerı 1000 sayfaya kadar daha arttırabılırım bılen kullanan bana hak verır herkese ve ozellıkle donanımhabere saygılar donanımhaber turkıyede takıp edılecek tek teknolojı portalıdır burada olmaktan gurur duyuyorum
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okanrua 6 yıl
5s çıkmasın böylece bekleyenler için bir öldürücü özellik olur.
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extremert 6 yıl
iphone 4 ilk ciktiktan bi kac ay sonra almistim ve gercekten cok memnundum cokta iyi ozellikli cok sik bir telefondu. Ama 4s ile beraber ne getirdiler ? telefonun ici degisti hesapta ama bana sorarsaniz hicbir farki yoktu. 5i bekleyin dediler soyle guzel boyle muhtesem olcak bekledik teknolojinin gerisinde bi telefon cikti.. E simdi soruyorum 5s te kotu cikarsa apple in elinde ne kalicak. Denildigi gibi sadece ios isletim sistemi. Suanda htc butterfly kullanicisiyim 2 ay once aldim almadan once 5 mi butterfly mi arada cok kaldim ama butterfly cok daha yeni ozellikleri olan bir telefon oldugu icin onu tercih ettim. Ama gonlum iphonedan yanaydi 5 ile beni hayal kirikligina ugratti. 5s i bekliyorum eger guzel bekledigim gibi yenilikci cikarsa alirim aksi takdir de butterfly 2 sene cok rahat gidebilecek bir telefon tasarim ve ozellik olarak.
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Blindfire 6 yıl
İphone den bir cacık olmaz Samsung S4 Testlerin çoğunda İphone 5'i 2 ye katladı, Hatta 5s çıksa bile testlerde Samsung un gerisinde kalacaktır. Bu arada öldürücü özellik falan da beklemeyin bu palavradan başka bir şey değil. Dağ fare doğuracak hep beraber göreceğiz
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