iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması: Farklar neler? Geçmeye değer mi?

- Tasarım📱
- Ekran🔆
- Kamera📸
- Performans⚡
- Pil ömrü🔋
- Fiyat💸
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max 🆚
- iPhone 16 Pro Max'in iPhone 15 Pro Max'e kıyasla artı yönleri ✅
- iPhone 15 Pro Max’ten iPhone 16 Pro Max’e geçilir mi? ❓
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Tasarım📱
iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max ile aynı tasarım dilini miras alıyor ve düz bir ekrana ek olarak titanyum çerçeveye sahip. Ancak bu her ne kadar benzer olsa da, iki model arasında belirgin bir fark mevcut: iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max'te bulunan 6,7 inç'e kıyasla 6,9 inç boyutlarında ekranla geliyor. Üstelik bu artış daha ince ekran çerçeveleri ile sağlanıyor.
Kapasitif yapılı olan bu düğme, cihazın sağ tarafında, güç düğmesinin altında bulunuyor ve kolayca yakınlaştırma ve uzaklaştırmanın yanı sıra fotoğraf veya video çekimi sağlıyor. Son olarak renk seçeneklerine gelirsek, iPhone 15 Pro Max, Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum olmak üzere dört sade ve titanyumdan esinlenilmiş renkte mevcut. iPhone 16 Pro Max'i daha parlak ve renkleri daha iyi koruyabilen bir teknikle Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı renklerinde mevcut olacak.
Ekran🔆
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi iPhone 16 Pro Max, 6,9 inçlik önemli ölçüde daha büyük bir ekranla geliyor. Bu da şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip iPhone demek. Ancak boyut dışında, ekranda büyük bir değişim yok. Liquid Retina XDR OLED ekran, 120Hz ProMotion yenileme hızını destekliyor ve Dynamic Island kesimiyle geliyor.
Kamera📸
iPhone 15 Pro Max, 5,0x optik yakınlaştırma sağlayan 120 mm telefoto lensin de bulunduğu bir dizi önemli kamera özelliğine sahip. Ayrıca bir yıl önce iPhone Pro Max'in ana kamerası 48 MP'ye yükseltildi ancak 12MP ultra geniş açı sensörü değişmedi. iPhone 16 Pro Max ise, yıllardır değişmeyen bu sensöre odaklanıyor. Buna göre telefona 1/2.6" boyutlarında 48MP ultra geniş açılı sensör eşlik ediyor. Ayrıca amiral gemisi model, yansımaları azaltırken gece fotoğrafçılığı deneyimini artıracak bir dizi özellikle geliyor.
- 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm
- 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm
- 48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2
Performans⚡
iPhone 16 Pro Max, A18 Pro olarak adlandırılan Apple'ın en yeni işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemcinin daha iyi verim ve performans sağlayan TSMC'nin N3E fabrikasyon sürecini temel aldığını belirtmekte fayda var. iPhone 15 Pro Max ise, 3nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen ilk mobil işlemci Apple A17 Pro'ya güveniyor.
A18 Pro ise, selefine kıyasla yüzde 15 daha yüksek CPU performansI sunuyor. GPU bölümünde ise yüzde 20'lik bir fark söz konusu. Ayrıca ProMotion ve Always-On ekran desteği, daha hızlı USB 3 hızları ve ProRes video kaydıyla gelişmiş medya özelliklerine sahip.
iPhone 16 Pro Max, tüm üretken yapay zeka özelliklerini üstlenen çok daha gelişmiş bir Neural Engine ile geliyor. Bunun yanında iPhone 15 Pro Max'te bulunan Wi-Fi 6E'ye kıyasla 4 katı aktarım hızı sunan Wi-Fi 7 desteği mevcut. 5G bölümünde ise %20'ye kadar daha verimli Qualcomm Snapdragon X75 5G modem bulunuyor.
Pil ömrü🔋
iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max'te bulunan 4.422mAh pile kıyasla çok daha büyük 4.676mAh pil kapasitesi sunuyor. Bu, nesiller arası pil artışı açısından ufak görünse de aslında iPhone 16 Pro Max'i şimdiye kadarki en büyük pile sahip iPhone yapıyor. Üstelik Apple A18 ile çok daha iyi bir pil dayanıklılığı sunacağını belirtelim.
Fiyat💸
Fiyat tarafında Apple, iPhone 15 Pro Max ile dolar bazında da yükseltmeye gitti ve telefon 1.199 dolar fiyatla tanıtılmıştı. Türkiye tarafında ise iPhone 15 Pro Max, 76.999 TL fiyata sahip oldu. iPhone 16 Pro Max'in fiyatı ise 99.999 TL'den başlıyor.
|Özellik/Model
|iPhone 15 Pro Max
|iPhone 16 Pro Max
|Ekran
|6.7 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit
|6.9 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit
|İşlemci
|A17 Pro, 3nm 6x CPU 6x GPU 16x Neural Engine
|A18 Pro, 3nm
|RAM
|8 GB LPDDR5
|8 GB LPDDR5
|Batarya
|4.222mAh
|4.676mAh
|Arka Kamera 1
|48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm
|48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm
|Arka Kamera 2
|12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm
|12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm
|Arka Kamera 3
|12 MP (Ultra geniş, PDAF) Diyafram boyutu: F2.2 Odak Uzunluğu: 13 mm
|48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2
|Video
|4K 60 fps Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu
|4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu
|Ön Kamera
|12MP f/1.9 4K 60fps
|12MP f/1.9 4K 60fps
|Depolama
|256GB, 512GB, 1 TB
|256GB, 512GB, 1 TB
|Bağlantı
|5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB
|5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB
|Konektör
|USB-C 3.0
|USB-C 3.0
|Boyut ve Ağırlık
|159.9 x 76.7 x 8.25mm
|163 x 77,5 x 8,25mm
|Renk
|Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum
|Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı
|Diğer
|Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi
|Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi, Yakalama Düğmesi
|Tanıtım Fiyatı
|76.999 TL
|99.999 TL
iPhone 16 Pro Max'in iPhone 15 Pro Max'e kıyasla artı yönleri ✅
- Daha büyük ekran (6.9 inç)
- Daha güçlü A18 Pro işlemci ve pil süresi
- Daha büyük pil kapasitesi
- 40W kablolu, 20W MagSafe hızlı şarj
- 48MP Ultra Geniş Açılı kamera
- Wi-Fi 7 ve Yakalama Düğmesi
- Üretken AI yeteneklerine tam erişim
iPhone 15 Pro Max’ten iPhone 16 Pro Max’e geçilir mi? ❓
Peki iPhone 15 Pro Max’ten iPhone 16 Pro Max’e geçilir mi? Yaptığımız karşılaştırmaya göre iPhone 16 Pro Max, 48MP geniş açılı kamera, ekran boyutu, performans, yapay zeka ve pil ömrü gibi alanlarda gelişmeler sunuyor ve Yakalama düğmesi adında yepyeni bir işlev tuşuna sahip. Ancak yenilikler bununla sınırlı. Dolayısıyla tam anlamıyla bir teknoloji tutkunu değilseniz, iPhone 15 Pro Max’ten iPhone 16 Pro Max'e geçmek mantıklı olmayabilir. Tabii daha eski bir iPhone kullanıcısıysanız her iki modele de detaylı olarak göz atabilirsiniz.
Bu bir son dakika haberidir. İçerik güncellenmektedir. Değişiklikler için sayfayı yenileyin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.