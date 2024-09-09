iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması: Farklar neler? Geçmeye değer mi?

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Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen "It’s Glowtime" etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 16 serisini duyurdu. Bunlardan en merak edilen ise kuşkusuz iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max oldu diyebiliriz. Peki iPhone 15 Pro Max’ten iPhone 16 Pro Max’e geçilir mi? İki model arasındaki farklar neler? İşte iPhone 16 Pro Max mi iPhone 15 Pro Max mi? sorusunun cevabı...

Tasarım📱

iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max ile aynı tasarım dilini miras alıyor ve düz bir ekrana ek olarak titanyum çerçeveye sahip. Ancak bu her ne kadar benzer olsa da, iki model arasında belirgin bir fark mevcut: iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max'te bulunan 6,7 inç'e kıyasla 6,9 inç boyutlarında ekranla geliyor. Üstelik bu artış daha ince ekran çerçeveleri ile sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Detaya indiğimizde ise iPhone 16 Pro Max , iPhone 15 Pro Max'in 159,9 mm ve 76,7 mm'ye kıyasla 163mm x 77.58mm ölçülerinde geliyor. Hepimizin bildiği gibi iPhone 15 Pro Max, sessize alma düğmesi yerini alan bir Eylem Düğmesi ve USB Type-C bağlantı noktasıyla tanıtıldı. Bu iki özellik iPhone 16 Pro Max'te de korunuyor. Ancak iPhone 16 serisi, Yakalama düğmesi olarak adlandırılan ve birden fazla işlev sunan olan yeni bir düğmeye sahip.

Kapasitif yapılı olan bu düğme, cihazın sağ tarafında, güç düğmesinin altında bulunuyor ve kolayca yakınlaştırma ve uzaklaştırmanın yanı sıra fotoğraf veya video çekimi sağlıyor. Son olarak renk seçeneklerine gelirsek, iPhone 15 Pro Max, Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum olmak üzere dört sade ve titanyumdan esinlenilmiş renkte mevcut. iPhone 16 Pro Max'i daha parlak ve renkleri daha iyi koruyabilen bir teknikle Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı renklerinde mevcut olacak.

Ekran🔆

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi iPhone 16 Pro Max, 6,9 inçlik önemli ölçüde daha büyük bir ekranla geliyor. Bu da şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip iPhone demek. Ancak boyut dışında, ekranda büyük bir değişim yok. Liquid Retina XDR OLED ekran, 120Hz ProMotion yenileme hızını destekliyor ve Dynamic Island kesimiyle geliyor.

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Kamera📸

iPhone 15 Pro Max, 5,0x optik yakınlaştırma sağlayan 120 mm telefoto lensin de bulunduğu bir dizi önemli kamera özelliğine sahip. Ayrıca bir yıl önce iPhone Pro Max'in ana kamerası 48 MP'ye yükseltildi ancak 12MP ultra geniş açı sensörü değişmedi. iPhone 16 Pro Max ise, yıllardır değişmeyen bu sensöre odaklanıyor. Buna göre telefona 1/2.6" boyutlarında 48MP ultra geniş açılı sensör eşlik ediyor. Ayrıca amiral gemisi model, yansımaları azaltırken gece fotoğrafçılığı deneyimini artıracak bir dizi özellikle geliyor.

48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm

12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm

48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2

Performans⚡

iPhone 16 Pro Max, A18 Pro olarak adlandırılan Apple'ın en yeni işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemcinin daha iyi verim ve performans sağlayan TSMC'nin N3E fabrikasyon sürecini temel aldığını belirtmekte fayda var. iPhone 15 Pro Max ise, 3nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen ilk mobil işlemci Apple A17 Pro'ya güveniyor.

Tam Boyutta Gör A18 Pro, 8 çekirdekli GPU ve cihaz içi yapay zeka işleme için gelişmiş bir NPU ile birlikte çift 4GHz performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeğine sahip. Tahmin edilebileceği gibi, Apple A18 Pro'nun Apple A17 Pro'dan daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Ancak, günümüzde performanstan ziyade enerji verimliliği veya bir çipin tek bir görevde daha az güç harcama yeteneği öne çıkıyor.

A18 Pro ise, selefine kıyasla yüzde 15 daha yüksek CPU performansI sunuyor. GPU bölümünde ise yüzde 20'lik bir fark söz konusu. Ayrıca ProMotion ve Always-On ekran desteği, daha hızlı USB 3 hızları ve ProRes video kaydıyla gelişmiş medya özelliklerine sahip.

iPhone 16 Pro Max, tüm üretken yapay zeka özelliklerini üstlenen çok daha gelişmiş bir Neural Engine ile geliyor. Bunun yanında iPhone 15 Pro Max'te bulunan Wi-Fi 6E'ye kıyasla 4 katı aktarım hızı sunan Wi-Fi 7 desteği mevcut. 5G bölümünde ise %20'ye kadar daha verimli Qualcomm Snapdragon X75 5G modem bulunuyor.

Pil ömrü🔋

iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max'te bulunan 4.422mAh pile kıyasla çok daha büyük 4.676mAh pil kapasitesi sunuyor. Bu, nesiller arası pil artışı açısından ufak görünse de aslında iPhone 16 Pro Max'i şimdiye kadarki en büyük pile sahip iPhone yapıyor. Üstelik Apple A18 ile çok daha iyi bir pil dayanıklılığı sunacağını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Bir diğer önemli fark da şarj hızlarında. iPhone 16 Pro Max, selefine kıyasla çok daha hızlı kablolu şarj ve kablosuz MagSafe şarj özelliğine sahip. Buna göre Kablolu şarj hızları 40W'a, MagSafe şarj hızı ise 20W'a çıkıyor. Bunun yanında iPhone 16 Pro Max'in kutusunda yine herhangi bir şarj cihazı bulunmuyor.

Fiyat💸

Fiyat tarafında Apple, iPhone 15 Pro Max ile dolar bazında da yükseltmeye gitti ve telefon 1.199 dolar fiyatla tanıtılmıştı. Türkiye tarafında ise iPhone 15 Pro Max, 76.999 TL fiyata sahip oldu. iPhone 16 Pro Max'in fiyatı ise 99.999 TL'den başlıyor.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max 🆚 Özellik/Model iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Pro Max Ekran 6.7 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit 6.9 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit İşlemci A17 Pro, 3nm 6x CPU 6x GPU 16x Neural Engine A18 Pro, 3nm RAM 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Batarya 4.222mAh 4.676mAh Arka Kamera 1 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm Arka Kamera 2 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm Arka Kamera 3 12 MP (Ultra geniş, PDAF) Diyafram boyutu: F2.2 Odak Uzunluğu: 13 mm 48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2 Video 4K 60 fps Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu 4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu Ön Kamera 12MP f/1.9 4K 60fps 12MP f/1.9 4K 60fps Depolama 256GB, 512GB, 1 TB 256GB, 512GB, 1 TB Bağlantı 5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB 5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB Konektör USB-C 3.0 USB-C 3.0 Boyut ve Ağırlık 159.9 x 76.7 x 8.25mm 163 x 77,5 x 8,25mm Renk Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı Diğer Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi, Yakalama Düğmesi Tanıtım Fiyatı 76.999 TL 99.999 TL

iPhone 16 Pro Max'in iPhone 15 Pro Max'e kıyasla artı yönleri ✅

Daha büyük ekran (6.9 inç)

Daha güçlü A18 Pro işlemci ve pil süresi

Daha büyük pil kapasitesi

40W kablolu, 20W MagSafe hızlı şarj

48MP Ultra Geniş Açılı kamera

Wi-Fi 7 ve Yakalama Düğmesi

Üretken AI yeteneklerine tam erişim

iPhone 15 Pro Max’ten iPhone 16 Pro Max’e geçilir mi? ❓

Peki iPhone 15 Pro Max’ten iPhone 16 Pro Max’e geçilir mi? Yaptığımız karşılaştırmaya göre iPhone 16 Pro Max, 48MP geniş açılı kamera, ekran boyutu, performans, yapay zeka ve pil ömrü gibi alanlarda gelişmeler sunuyor ve Yakalama düğmesi adında yepyeni bir işlev tuşuna sahip. Ancak yenilikler bununla sınırlı. Dolayısıyla tam anlamıyla bir teknoloji tutkunu değilseniz, iPhone 15 Pro Max’ten iPhone 16 Pro Max'e geçmek mantıklı olmayabilir. Tabii daha eski bir iPhone kullanıcısıysanız her iki modele de detaylı olarak göz atabilirsiniz.

Bu bir son dakika haberidir. İçerik güncellenmektedir. Değişiklikler için sayfayı yenileyin.

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iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması