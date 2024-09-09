iPhone 16 & iPhone 16 Plus tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

- iPhone 16 ve iPhone 16 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓
- Tasarım: Yeni düğmeler geldi 🧑🎨
- iPhone 16 renkleri: Daha renkli, daha canlı ❤️🔥
- iPhone 16 kamera özellikleri📷
- Performans için yeni A18 çip 💪
- Doldu dizgin Apple Intelligence özellikleri 🤖
- iPhone 16 özellikleri 📱
- iPhone 16 Plus özellikleri 📱
- iPhone 16 fiyat listesi 💲
- iPhone 16 ne zaman çıkacak📅
- Yorumlar
Yılın o zamanı geldi ve Apple, düzenlediği “It’s Glowtime” etkinliği kapsamında yeni iPhone modelleri olan: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini tanıttı. Böylelikle iPhone 16 çıktı mı sorusu da cevaplanmış oldu. Peki iPhone 16 fiyatı ne kadar? Merak edilen tüm bilgilerle birlikte iPhone 16 Plus ve iPhone 16 özellikleri haberimizde.
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓
Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus ile birlikte yeni Capture Button (Kamera Denetimi) dahil olmak üzere bazı tasarımsal değişiklikler getiriyor. Bunlara ek olarak geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro modellerinde olan Action Button (Eylem Düğmesi) bu nesilde iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerine eklendi. Eylem Düğmesi sayesinde kısayolları bu tuşa eklemek mümkün. Ayrıca yeni ve çok daha güçlü A18 çipi ile Apple Intelligence yapay zeka platformu da iPhone 16 modellerine gelmiş oldu.
Tasarım: Yeni düğmeler geldi 🧑🎨
iPhone 16 ve 16 Plus’ın sol tarafındaki sessize alma anahtarı ise yeni Eylem Düğmesi ile değiştiriliyor. Ses açma ve kısma düğmeleri bu yeni tuşun altında, yine aynı yerde bulunuyor. Cihazların sağ tarafına geçtiğimizde bu yıl ilk defa gelen Capture Button'u (Kamera Denetimi) görüyoruz. Yeni düğmeler dışında iPhone 16 modellerinde gövde şekli ve boyutlarında dikkate değer bir değişiklik bulunmuyor.
iPhone 16 renkleri: Daha renkli, daha canlı ❤️🔥
Apple bu yıl iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için sarı renk seçeneğini terk edip yerine beyaz renk seçeneğini eklemiş durumda. Ayrıca renkler bu yıl daha doygun bir tonda.
iPhone 16 kamera özellikleri📷
Performans için yeni A18 çip 💪
Ekran tarafında ise iPhone 16, 6,1 inç OLED ekrana sahipken iPhone 16 Plus ise 6,7 inç OLED ekran ile geliyor. Böylelikle Apple, ekran boyutunu giriş seviyesi iPhone 16 modellerinde değiştirmemiş oldu. Bununla birlikte her iki telefonda 460 ppi piksel yoğunluğu bulunurken iPhone 16, 1179x2556 piksel çözünürlüğe iPhone 16 Plus ise 1290x2796 piksel çözünürlüğe sahip.
Doldu dizgin Apple Intelligence özellikleri 🤖
Apple Intelligence zaten WWDC sırasında tanıtılmıştı ve iPhone 16’lar yapay zeka için inşa edilen ilk iPhone’lar konumunda. Apple’ın yapay zeka platformundaki modellerin bir kısmı doğrudan cihaz üzerinde çalışıyor. Yoğun işlem gücü gerektiren yapay zeka özellikleri ise bulutta işleniyor.
Apple Intelligence dilleri, görüntüleri ve daha fazlasını anlayabiliyor ve oluşturabiliyor. Apple Intelligence “önceliklendirme ve odaklanmaya” yardımcı olacak. Mail, mesajlar için özetler oluşturacak ve bildirimler özetlenerek öncelikli bildirimler yığının en üstüne taşınacak. Bu özelliklerin çoğu Haziran ayında WWDC'de açıklanmıştı. O yüzden bağlantıdaki yazımızda detaylara hakim olabilirsiniz.
Apple Intelligence ile birlikte Siri için de yeni bir çağ başlıyor. Siri, yeni iPhone kullanıcıları için faydalı olacak şekilde, iPhone'da yinelenen fotoğrafları silmek gibi işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda adım adım rehberlik edebilecek. Siri, ile konuşurken cümlelerinizde tökezleseniz bile sizi takip edecek. Siri'ye aynı zamanda doğrudan yazabileceksiniz.
Siri ekranda farkındalık kazanacak ve bir kişi kartını güncellemek gibi eylemleri ya da “Ahmet’e yaptığımız mangaldan fotoğraflar gönder” gibi karmaşık görevleri yerine getirebilecek.
Apple Intelligence beta sürümünde ABD İngilizcesi olarak sunulacak, yerelleştirilmiş İngilizce ise bu yılın ilerleyen günlerinde gelecek. Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca ise önümüzdeki yıl gelecek.
iPhone 16 özellikleri 📱
- Ekran: 6.1 inç, 60Hz, 1179x2556, OLED, 2000 nit - 1 nit
- İşlemci: Apple A18 (3nm)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2)
- Ön kamera: 12MP (f/1.9)
- Batarya: 3561 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz
- Yazılım: iOS 18
- Renkler: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil
- Diğer: WiFi 7
iPhone 16 Plus özellikleri 📱
- Ekran: 6.7 inç, 60Hz, 1290x2796, OLED, 2000 nit - 1 nit
- İşlemci: Apple A18 (3nm)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2)
- Ön kamera: 12MP (f/1.9)
- Batarya: 4006 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz
- Yazılım: iOS 18
- Renkler: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil
- Diğer: WiFi7, BT 5,3
|iPhone modeli
|128GB
|256GB
|512GB
|iPhone 16
|799 dolar
|899 dolar
|1099 dolar
|iPhone 16 Plus
|899 dolar
|999 dolar
|1199 dolar
iPhone 16 fiyatı ne kadar? diye soranlar için; iPhone 16 fiyatı 799 dolar. iPhone 16 Plus fiyatı ise 899 dolar olarak açıklandı.
iPhone 16 ne zaman çıkacak📅
Apple, düzenlediği etkinlik ile iPhone 16 ne zaman çıkacak? sorusunu da yanıtladı. iPhone 16 Plus ve iPhone 16 çıkış tarihi olarak 20 Eylül tarihi açıklandı. iPhone 16 ön siparişleri ise 13 Eylül tarihinde açılacak.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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