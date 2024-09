iPhone 16 & iPhone 16 Plus tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yılın o zamanı geldi ve Apple, düzenlediği “It’s Glowtime” etkinliği kapsamında yeni iPhone modelleri olan: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini tanıttı. Böylelikle iPhone 16 çıktı mı sorusu da cevaplanmış oldu. Peki iPhone 16 fiyatı ne kadar? Merak edilen tüm bilgilerle birlikte iPhone 16 Plus ve iPhone 16 özellikleri haberimizde.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus ile birlikte yeni Capture Button (Kamera Denetimi) dahil olmak üzere bazı tasarımsal değişiklikler getiriyor. Bunlara ek olarak geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro modellerinde olan Action Button (Eylem Düğmesi) bu nesilde iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerine eklendi. Eylem Düğmesi sayesinde kısayolları bu tuşa eklemek mümkün. Ayrıca yeni ve çok daha güçlü A18 çipi ile Apple Intelligence yapay zeka platformu da iPhone 16 modellerine gelmiş oldu.

Tasarım: Yeni düğmeler geldi 🧑‍🎨

Tam Boyutta Gör It’s Glowtime etkinliği ile iPhone 16 ne zaman tanıtılacak yönündeki merakı gideren Apple, tasarım tarafında fazla bir değişiklik yapmıyor. iPhone 16 ve 16 Plus ilk bakışta, en azından önden, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a benziyor. Ancak telefonları ters çevirdiğinizde ise ilk olarak hap şeklinde dikey olarak konumlandırılmış yeni kamera adası göze çarpıyor. Bu sayede Apple Vision Pro'da oynatabilmek için uzamsal videolar çekilebilecek. Kamera adasının içerisinde ayrıca bir adet mikrofon da yer alıyor. Ancak bu sefer kamera flaşı ise bu adacığın dışına konumlandırılıyor.

iPhone 16 ve 16 Plus’ın sol tarafındaki sessize alma anahtarı ise yeni Eylem Düğmesi ile değiştiriliyor. Ses açma ve kısma düğmeleri bu yeni tuşun altında, yine aynı yerde bulunuyor. Cihazların sağ tarafına geçtiğimizde bu yıl ilk defa gelen Capture Button'u (Kamera Denetimi) görüyoruz. Yeni düğmeler dışında iPhone 16 modellerinde gövde şekli ve boyutlarında dikkate değer bir değişiklik bulunmuyor.

iPhone 16 renkleri: Daha renkli, daha canlı ❤️‍🔥

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni iPhone’larını beş farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüyor. Bu bağlamda iPhone 16 Plus ve iPhone 16 renkleri şu şekilde olacak: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil.

Apple bu yıl iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için sarı renk seçeneğini terk edip yerine beyaz renk seçeneğini eklemiş durumda. Ayrıca renkler bu yıl daha doygun bir tonda.

iPhone 16 kamera özellikleri📷

Tam Boyutta Gör Apple, bu yıl iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kameralarında donanımsal bir değişikliğe gitmiyor. Bu bağlamda 48 MP’lik iPhone 16 ana kamerası f/1.6 diyafram açıklığına sahip olmaya devam ediyor. 12 MP’lik Ultra Geniş kamera ise artık f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Böylece iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın düşük ışık performansında iyileştirmeler elde edilmiş durumda. Telefonların ön tarafında ise 12 MP'lik özçekim kemerası yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Kameralar ile Dolby Vision HDR ile 4k60 video çekimi yapılabiliyor. Telefoto kamera ile 2x yakınlaştırma özelliği aynı şekilde kendisini koruyor. ancak daha büyük büyük diyafram açıklığı ve daha büyük piksellerle 2,6 kat daha fazla ışık yakalıyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'da bulunan yeni Kamera Kontrolü, kameranın vizöründeki restoran, bisiklet, belge veya evcil hayvan gibi nesneler hakkında ayrıntılar almanızı sağlayan yeni bir Görsel Zeka özelliği ile birlikte çalışacak.

Performans için yeni A18 çip 💪

Tam Boyutta Gör Apple bu yılki iPhone 16 serisinin tamamında aynı nesil çipi kullanıyor ancak üst seviye modellerde bulunan çip daha güçlü olmaya devam ediyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta bulunan A18 çip, TSMC’nin gelişmiş 2. nesil 3nm işlem sürecinde üretiliyor. Yeni yonga Apple Intelligence yapay zeka platformundan yararlanabilmek için ayrıca 8 GB RAM’e sahip. Bilindiği üzere iPhone 15 ve Plus’ta 6 GB RAM bulunuyordu ve bu yüzden Apple Intelligence’ı çalıştıramıyordu.

Tam Boyutta Gör Yeni A18 çip ile üretken yapay zekanın cihaz üzerinde çalışması sağlanıyor. Bunun için 16 çekirdekli nöral motor optimize edilmiş durumda. A18 çip ayrıca yüzde 17 daha fazla sistem belleği bant genişliğine sahip durumda. Bu da modelleri çalıştırmak için daha fazla oyun alanı sağlıyor. A18 yongasının işlemci tarafında ise 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU yer alıyor. Bu CPU, iPhone 15'teki A16 Bionic'ten yüzde 30'a kadar daha hızlı ve iPhone 12'deki A14 Bionic'ten ise yüzde 60'a kadar daha hızlı. Ek olarak A16 Bionic'e göre yüzde 30 daha az enerji tüketiyor.

Tam Boyutta Gör A18 yongasının grafik tarafında da iddialar yüksek. iPhone 15'ten yüzde 40'a kadar ve iPhone 12'den ise 2 kat daha hızlı 5 çekirdekli GPU ile "masaüstü sınıfı GPU" vurgusu yapıyor Apple. Aynı zamanda yüzde 35 daha az güç kullanarak aynı performansı sunmayı başarıyor, önceki nesle göre.

Ekran tarafında ise iPhone 16, 6,1 inç OLED ekrana sahipken iPhone 16 Plus ise 6,7 inç OLED ekran ile geliyor. Böylelikle Apple, ekran boyutunu giriş seviyesi iPhone 16 modellerinde değiştirmemiş oldu. Bununla birlikte her iki telefonda 460 ppi piksel yoğunluğu bulunurken iPhone 16, 1179x2556 piksel çözünürlüğe iPhone 16 Plus ise 1290x2796 piksel çözünürlüğe sahip.

Doldu dizgin Apple Intelligence özellikleri 🤖

Tam Boyutta Gör

Apple Intelligence zaten WWDC sırasında tanıtılmıştı ve iPhone 16’lar yapay zeka için inşa edilen ilk iPhone’lar konumunda. Apple’ın yapay zeka platformundaki modellerin bir kısmı doğrudan cihaz üzerinde çalışıyor. Yoğun işlem gücü gerektiren yapay zeka özellikleri ise bulutta işleniyor.

Apple Intelligence dilleri, görüntüleri ve daha fazlasını anlayabiliyor ve oluşturabiliyor. Apple Intelligence “önceliklendirme ve odaklanmaya” yardımcı olacak. Mail, mesajlar için özetler oluşturacak ve bildirimler özetlenerek öncelikli bildirimler yığının en üstüne taşınacak. Bu özelliklerin çoğu Haziran ayında WWDC'de açıklanmıştı. O yüzden bağlantıdaki yazımızda detaylara hakim olabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Apple Intelligence ile birlikte Siri için de yeni bir çağ başlıyor. Siri, yeni iPhone kullanıcıları için faydalı olacak şekilde, iPhone'da yinelenen fotoğrafları silmek gibi işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda adım adım rehberlik edebilecek. Siri, ile konuşurken cümlelerinizde tökezleseniz bile sizi takip edecek. Siri'ye aynı zamanda doğrudan yazabileceksiniz.

Siri ekranda farkındalık kazanacak ve bir kişi kartını güncellemek gibi eylemleri ya da “Ahmet’e yaptığımız mangaldan fotoğraflar gönder” gibi karmaşık görevleri yerine getirebilecek.

Apple Intelligence beta sürümünde ABD İngilizcesi olarak sunulacak, yerelleştirilmiş İngilizce ise bu yılın ilerleyen günlerinde gelecek. Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca ise önümüzdeki yıl gelecek.

iPhone 16 özellikleri 📱

Ekran : 6.1 inç, 60Hz, 1179x2556, OLED, 2000 nit - 1 nit

: 6.1 inç, 60Hz, 1179x2556, OLED, 2000 nit - 1 nit İşlemci : Apple A18 (3nm)

: Apple A18 (3nm) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB

: 128GB, 256GB, 512GB Arka kamera : 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2)

: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2) Ön kamera : 12MP (f/1.9)

: 12MP (f/1.9) Batarya : 3561 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz

: 3561 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Renkler : Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil

: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil Diğer: WiFi 7

Tam Boyutta Gör

iPhone 16 Plus özellikleri 📱

Ekran : 6.7 inç, 60Hz, 1290x2796, OLED, 2000 nit - 1 nit

: 6.7 inç, 60Hz, 1290x2796, OLED, 2000 nit - 1 nit İşlemci : Apple A18 (3nm)

: Apple A18 (3nm) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB

: 128GB, 256GB, 512GB Arka kamera : 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2)

: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2) Ön kamera : 12MP (f/1.9)

: 12MP (f/1.9) Batarya : 4006 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz

: 4006 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Renkler : Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil

: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil Diğer: WiFi7, BT 5,3

iPhone 16 fiyat listesi 💲 iPhone modeli 128GB 256GB 512GB iPhone 16 799 dolar 899 dolar 1099 dolar iPhone 16 Plus 899 dolar 999 dolar 1199 dolar

iPhone 16 fiyatı ne kadar? diye soranlar için; iPhone 16 fiyatı 799 dolar. iPhone 16 Plus fiyatı ise 899 dolar olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör

iPhone 16 ne zaman çıkacak📅

Apple, düzenlediği etkinlik ile iPhone 16 ne zaman çıkacak? sorusunu da yanıtladı. iPhone 16 Plus ve iPhone 16 çıkış tarihi olarak 20 Eylül tarihi açıklandı. iPhone 16 ön siparişleri ise 13 Eylül tarihinde açılacak.

