iPhone 5S'nin teknik özellikleri: Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU ve 2GB RAM

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple tarafından Eylül ayında lanse edilmesi beklenen iPhone 5S'ye ilişkin iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün yeni bir görsel ortaya çıkarken, gelen son bilgiler mevcut modelin özellikle grafik gücü ve kamera performansı tarafında ciddi geliştirmeler alacağını ortaya koyuyor. Sharp üretimi 4-inç ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğünde IGZO panel ve iPhone 5 gibi çift çekirdekli A6 işlemcisini (saat hızı daha yüksek) kullandığı öne sürülen yeni modelin farklı olarak, dört çekirdekli PowerVR SGX544MP4 grafik biriminden güç alacağı belirtiliyor. Ufak bir karşılaştırma yapmak açısından belirtmek gerekirse, aynı grafik biriminin üç çekirdekli daha zayıf versiyonu, Samsung'un Full HD ekranlı Galaxy S4 modelinde kullanılıyor.
Apple iPhone 5S için üzerinde durulan bir başka önemli detay ise arttırılan RAM kapasitesi. 2GB LPDDR3 (düşük güç tüketimli) bellek ile geleceği bildirilen telefon, aynı zamanda 12MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. Kamera sistemi aynı zamanda çift LED Flash ile desteklenecek ve bu sayede cihazın düşük ışık performansı da ciddi oranda arttırılmış olacak. Yazılım tarafında ise IOS7 ile birlikte lanse edilecek iPhone 5S, uzun süredir beklenen NFC teknolojisini de nihayet sunmaya başlayacak.
Tasarımında herhangi bir değişiklik olması beklenmeyen cihazın, artan donanım performansına bağlı olarak daha yüksek kapasiteli pil ile gelmesi de kuvvetle muhtemel görünyür. Adreno 330 değerlendirmesini daha sonraya bırakırsak eğer, PowerSGX544MP4 GPU'su ile iPhone 5S, şu an piyasadaki tüm telefonlardan daha yüksek grafik performansı sunacak ki, bu noktada sahip olduğu çözünürlük avatajını da es geçmemek gerekiyor. Beklendiği üzere radikal değişiklikler içeren iPhone 6 öncesinde, donanımsal güncellemeler almış yeni bir iPhone 5 versiyonu ile karşımıza çıkacak olan Apple'ın, yeni cihazını ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunacağı ise henüz bilinmiyor.
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Önce şu konuda bir anlaşalım; Apple, Android OS kullanan firmalar gibi donanım manyaklarına hitap etmiyor. Çünkü iPhone, duyurulduğu 2007'den bu yana asla piyasadaki en üst donanıma sahip cihaz olarak lanse edilmedi ve olmadı da. Her zaman yazılımı ile konuşuldu. Android firmaları ne yapıyorlar sizlere söyleyeyim, yazılımı adam etmek yerine donanımı abuk subuk şişirerek işletim sisteminin eksiklerini kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü kimse "Bak yazılım düzeldi ama çift çekirdek" dendiği zaman etkilenmiyor ancak hepiniz 8 çekirdeklerin, Full HD'lerin müptelası olmuşsunuz. Etkilenmeyin. Bu firmalar sizin gözünüzü boyayıp, olumsuz yönleri saklamaya çalışıyorlar.
Ayrıca kimse üstüne alınmasın ama, daha evindeki bilgisayarın ekranı 1366 x 768 iken, kıç kadar ekranda Full HD diye tutturanlar, abesle iştigal etmesin, kendilerine gelsinler. Şu anda iş amaçlı kullandığım bilgisayarım çift çekirdekli. Neymiş Samsung 8 çekirdek yapmış. Alsın bi tarafında paralasın o 8 çekirdeği. Önce yazılımını adam etsin öyle gelsin. 5 yıldır Android kullanıyorum ama bıktım arkadaş. Her yeni gelen sürümde, her yeni tanıtılacak cihazdan önce "Bu kez olacak, bu sefer başaracaklar" diyorum ama yok yani. Ben inatla sabrettikçe, bu adamlar inatla abuk subuk donanımlar koyup beni kandırmaya çalışıyorlar. Yine isteyen istediğini kullansın ancak hiç kimse gerçekleri göz ardı edemez.
Son olarak, iOS 7 tabii ki 6'ya göre daha fazla bellek tüketecek. Eklenen o kadar özelliği, hangi donanım besleyecek sanıyorsunuz kamera mı ? He bu 2'ye yeter yetmez orası tartışılır ancak 2 gelmesine henüz gerek yok.
Ben şahsen grafik olayına inanıyorum. Eğer öyle olursa daha düşük çözünürlükte S4'ün iki katı filan olur geçen seneki gibi ezip geçerler. Oyunlar yine androidlerde bir türlü düzgün çalışmaz zira yapımcılar ayar yapamazlar vs.
İşlemci A6 serisi yerine A7 beklerdim ama yetiştiremeyebilirler düşük nm yapsalar yeridir. Dört çekirdek bence gereksiz zira iOS zaten arkada çalışmasına izin verdiği şey çok az, fazlada olmasın zaten devamlı Android deki gibi şunu kapatım bu açık kalmış derdi ile mi uğraşmak kadar kötüsü yok.
Pil bence aynı kalacaktır sonuçta performans arttırıyorlar.
Ekran filan değişmiyor küçük gelen çok ama gündelik hayatta büyük telefon zor yani. Bende büyük gözüme güzel gelsede telefonu cebe koyunca bir daha unutmak istiyorum. Hangi cebimde diye aramak istiyorum rahatlığı severim. Öyle her dakka batmasını yok kırılacak olmasını sevmem o yüzden böyle iyi. Pazarlama olarak büyük çıkarsınlar bence ayrı bir model olarak.
Ekran çözünürlüğü niye artsın ki gözün göremediği pikselle aleti yormanın ne alemi var. Şimdi Full HD ama abi ekran harika diyen editörlerde anladı 720p olsun yeter demeye başladılar.
2 Gb ram LPDDR3 ile gelirse geçerler yoksa pil konusunda çok hassas olduklarından arttırmıyorlardı. Fazlasının zararı olmaz illaki kullanacak yer var. En basitinden safaride bir sürü sekme açıkken anında birbirine geçebilmeyi sağlıyor. Arkada uyuyan uygulamaları kapatma süresi uzar bayağı bir artısı var çok sevinirim ben.
Kamera iyiydi ama düşük ışık sorunu tüm kameraların sorunu bunu gidersinler ben daha azınada rağzıyım ama 12 mp basılı fotolar için daha yararlı olacaktır.
Sonuç her zamanki gibi ;
%30-50 cpu kazanç,
%80-100 gpu kazaç,
1 saat ekstra pil ömrü,
Aynı ekran aynı çözünürlük,
yeni gibabit ethernet 802.11ac
2 Gb düşük enerjili ram
Aynı kalınlık aynı incelik aynı hafiflik,
Daha iyi kamera, daha iyi lens ve daha iyi ledler,
Bunlar gelecektir.