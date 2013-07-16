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iPhone 5S'nin teknik özellikleri: Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU ve 2GB RAM

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
16,7b
1
305
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 5S'nin teknik özellikleri: Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU ve 2GB RAM
Apple tarafından Eylül ayında lanse edilmesi beklenen iPhone 5S'ye ilişkin iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün yeni bir görsel ortaya çıkarken, gelen son bilgiler mevcut modelin özellikle grafik gücü ve kamera performansı tarafında ciddi geliştirmeler alacağını ortaya koyuyor. Sharp üretimi 4-inç ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğünde IGZO panel ve iPhone 5 gibi çift çekirdekli A6 işlemcisini (saat hızı daha yüksek) kullandığı öne sürülen yeni modelin farklı olarak, dört çekirdekli PowerVR SGX544MP4 grafik biriminden güç alacağı belirtiliyor. Ufak bir karşılaştırma yapmak açısından belirtmek gerekirse, aynı grafik biriminin üç çekirdekli daha zayıf versiyonu, Samsung'un Full HD ekranlı Galaxy S4 modelinde kullanılıyor. 
Apple iPhone 5S için üzerinde durulan bir başka önemli detay ise arttırılan RAM kapasitesi. 2GB LPDDR3 (düşük güç tüketimli) bellek ile geleceği bildirilen telefon, aynı zamanda 12MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. Kamera sistemi aynı zamanda çift LED Flash ile desteklenecek ve bu sayede cihazın düşük ışık performansı da ciddi oranda arttırılmış olacak. Yazılım tarafında ise IOS7 ile birlikte lanse edilecek iPhone 5S, uzun süredir beklenen NFC teknolojisini de nihayet sunmaya başlayacak.
Tasarımında herhangi bir değişiklik olması beklenmeyen cihazın, artan donanım performansına bağlı olarak daha yüksek kapasiteli pil ile gelmesi de kuvvetle muhtemel görünyür. Adreno 330 değerlendirmesini daha sonraya bırakırsak eğer, PowerSGX544MP4 GPU'su ile iPhone 5S, şu an piyasadaki tüm telefonlardan daha yüksek grafik performansı sunacak ki, bu noktada sahip olduğu çözünürlük avatajını da es geçmemek gerekiyor. Beklendiği üzere radikal değişiklikler içeren iPhone 6 öncesinde, donanımsal güncellemeler almış yeni bir iPhone 5 versiyonu ile karşımıza çıkacak olan Apple'ın, yeni cihazını ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunacağı  ise henüz bilinmiyor. 

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kcankaynak 6 yıl en beğenilen
Apple HD'ye geçemedi diyen arkadaşlar, kaçınız Retina ekran geldiğinden beri ekrandaki pikselleri sayabildi ? Ekranda çözünürlük değil Pixel Per Inch yani PPI değeri önemlidir. Tabii ki ekran tipi çok eski ise, pikseller gözükür ancak günümüz standartlarındaki LCD ekranlarında, insan gözü 307 PPI ve üzerini algılayamaz. Telefonu istersen kulağından sok gözünden çıkart yine de o pikseli göremezsin. E göremedikten sonra ne diye Full HD diye bağırıyorsunuz ?

Önce şu konuda bir anlaşalım; Apple, Android OS kullanan firmalar gibi donanım manyaklarına hitap etmiyor. Çünkü iPhone, duyurulduğu 2007'den bu yana asla piyasadaki en üst donanıma sahip cihaz olarak lanse edilmedi ve olmadı da. Her zaman yazılımı ile konuşuldu. Android firmaları ne yapıyorlar sizlere söyleyeyim, yazılımı adam etmek yerine donanımı abuk subuk şişirerek işletim sisteminin eksiklerini kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü kimse "Bak yazılım düzeldi ama çift çekirdek" dendiği zaman etkilenmiyor ancak hepiniz 8 çekirdeklerin, Full HD'lerin müptelası olmuşsunuz. Etkilenmeyin. Bu firmalar sizin gözünüzü boyayıp, olumsuz yönleri saklamaya çalışıyorlar.

Ayrıca kimse üstüne alınmasın ama, daha evindeki bilgisayarın ekranı 1366 x 768 iken, kıç kadar ekranda Full HD diye tutturanlar, abesle iştigal etmesin, kendilerine gelsinler. Şu anda iş amaçlı kullandığım bilgisayarım çift çekirdekli. Neymiş Samsung 8 çekirdek yapmış. Alsın bi tarafında paralasın o 8 çekirdeği. Önce yazılımını adam etsin öyle gelsin. 5 yıldır Android kullanıyorum ama bıktım arkadaş. Her yeni gelen sürümde, her yeni tanıtılacak cihazdan önce "Bu kez olacak, bu sefer başaracaklar" diyorum ama yok yani. Ben inatla sabrettikçe, bu adamlar inatla abuk subuk donanımlar koyup beni kandırmaya çalışıyorlar. Yine isteyen istediğini kullansın ancak hiç kimse gerçekleri göz ardı edemez.

Son olarak, iOS 7 tabii ki 6'ya göre daha fazla bellek tüketecek. Eklenen o kadar özelliği, hangi donanım besleyecek sanıyorsunuz kamera mı ? He bu 2'ye yeter yetmez orası tartışılır ancak 2 gelmesine henüz gerek yok.
Apple HD'ye geçemedi diyen arkadaşlar, kaçınız Retina ekran geldiğinden beri ekrandaki pikselleri sayabildi ? Ekranda çözünürlük değil Pixel Per Inch yani PPI ...
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1 Yanıt Yanıtla +136
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The Islander 6 yıl
Apple s modellerini guclu yapiyor ve uzun omurlu oluyor. ( 3gs-4s ) Ondan oturu 5s inde guclu gelecegine inaniyorum
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gun 6 yıl
Bazı katıldıklarım var bazı katılamadıklarım.

Ben şahsen grafik olayına inanıyorum. Eğer öyle olursa daha düşük çözünürlükte S4'ün iki katı filan olur geçen seneki gibi ezip geçerler. Oyunlar yine androidlerde bir türlü düzgün çalışmaz zira yapımcılar ayar yapamazlar vs.

İşlemci A6 serisi yerine A7 beklerdim ama yetiştiremeyebilirler düşük nm yapsalar yeridir. Dört çekirdek bence gereksiz zira iOS zaten arkada çalışmasına izin verdiği şey çok az, fazlada olmasın zaten devamlı Android deki gibi şunu kapatım bu açık kalmış derdi ile mi uğraşmak kadar kötüsü yok.

Pil bence aynı kalacaktır sonuçta performans arttırıyorlar.

Ekran filan değişmiyor küçük gelen çok ama gündelik hayatta büyük telefon zor yani. Bende büyük gözüme güzel gelsede telefonu cebe koyunca bir daha unutmak istiyorum. Hangi cebimde diye aramak istiyorum rahatlığı severim. Öyle her dakka batmasını yok kırılacak olmasını sevmem o yüzden böyle iyi. Pazarlama olarak büyük çıkarsınlar bence ayrı bir model olarak.

Ekran çözünürlüğü niye artsın ki gözün göremediği pikselle aleti yormanın ne alemi var. Şimdi Full HD ama abi ekran harika diyen editörlerde anladı 720p olsun yeter demeye başladılar.

2 Gb ram LPDDR3 ile gelirse geçerler yoksa pil konusunda çok hassas olduklarından arttırmıyorlardı. Fazlasının zararı olmaz illaki kullanacak yer var. En basitinden safaride bir sürü sekme açıkken anında birbirine geçebilmeyi sağlıyor. Arkada uyuyan uygulamaları kapatma süresi uzar bayağı bir artısı var çok sevinirim ben.

Kamera iyiydi ama düşük ışık sorunu tüm kameraların sorunu bunu gidersinler ben daha azınada rağzıyım ama 12 mp basılı fotolar için daha yararlı olacaktır.

Sonuç her zamanki gibi ;
%30-50 cpu kazanç,
%80-100 gpu kazaç,
1 saat ekstra pil ömrü,
Aynı ekran aynı çözünürlük,
yeni gibabit ethernet 802.11ac
2 Gb düşük enerjili ram
Aynı kalınlık aynı incelik aynı hafiflik,
Daha iyi kamera, daha iyi lens ve daha iyi ledler,
Bunlar gelecektir.


Bazı katıldıklarım var bazı katılamadıklarım.Ben şahsen grafik olayına inanıyorum. Eğer öyle olursa daha düşük çözünürlükte S4'ün iki katı filan olur...
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doctor5945 6 yıl
AndroKing
vamp
vamp
doctor5945 iphone 3gs 4s kullandım su anda galasy s4 ve iphone 5 im var arkadaşlar s4 te ios stabilitesinin yarısı yok onu belırteyım once bazen bakıyorum ram a görev yonetıcısınden 200 mb tın altına dustugune sahıt oluyorum sasırıyorum bu kadar olurmu dıyorum kendı kendıme calısma mantığı böyle ramda bekletiyor uygulamaları ama bu kadarı cok fazla 2gb ram in 1.8 gb kullanması saçmalık iphone 5 1gb ramla s4 te açtığın her uygulamayı hem sıfır takılmayla acıyor hemde her oyunu sıfır takılma ile oynatıyor ve anlıyorsunuzkı keramet ios ta keza 4s te s4 ten daha performanslı çalışıyor o da hıc kasma takılma yapmadan acıyor oyun ve uygulamarı 4s in rakıbı 5 tir galaxy serılerı degıl buna çıkacak note 3 te dahıl stok rom kullanan Google nexus serılerıni ayrı tutuyorum onlar hem galaxy nın tum serılerınden hemde htc ve sony den daha performanslı çalışıyor bu kesın lg nexus ta bunu gozlemledım ama arayuz olmayıncada tadı yok onlarında zaten cok az ınsan tarafından alınıyorlar asıl amaçları gelıstırıcı telefonu oldukları ıcın kısaca ios s4 htc one ve xperia z modellerını 5 e böler 5 ile çarpar ve karekökünü alır o kadar diyorum saydığım bu cıhazların tek artısı iphone serılerıne gore ergonomiden uzak olmalarına rağmen full hd ekranlarla göz boyamaları gereksiz sensörleri dayayıp reklama abanıp iphone kullanmamış ınsanları cezbederek en ıyı oldukaları yönündeki reklam cabalarıdır evet full hd s4 de fılm ızlemek keyıflı ama kımsede sadece fılm ıcın s4 almazkı benım alış amacım ise ilk olarak cıft sım kartım var ve 2. olarak 4.2.2 surumunun daha performanslı olacaını dusundugum ve 2gb ram ile hıc takılma şişme yapmadan kullanabılecegıme ait ıcımde oluşan ınacla ılgılıydı hayal kırıklığına uğradım htc dream den berıdır android ile içli dışlı bırısı olarak cihazın agır calısması sızın ıcın onemlı degılse (bunu anlamak ıcın ıos ve android i birlikte kullanmış olmak gerekır) markette bulduğum uygulama sayısı bana yeter fazlasında gözüm yok diyorsanız sadece sosyal medya müzik ve cıhazı telefon olarak kullanmak ( s4 te rehber bile 3 sanıyede açılıyor)ıstıyorsanız (facebook android uygulaması twitter instagram gibi sosyal ağlar tam bir felaket)şikayet etmeyen yok neredeyse 5. sürüme geldi hala aynı şikayetler android telefonlar arasındaki uçurum düzeyindeki farklar sizi rahatsız etmiyorsa rot ve rom yükleme konularında bılgılı ısenız android sizin için doğru bir seçim olacaktır ios 7 bence 2gb rama a ihtiyacda duymayacaktır koyarsa ticari sebeplerden koyacaktır apple rekabetten geri kalmasın diye yoksa 1gb ram li iphone 5 ios 12 ile bile calısır 2018 yılında 10 gb rama sahıp android kullacılarıda bu iş nasıl oluyor diye yuvarlak masa tartışması yaparlar
Sen s4 ü kullanamıyorsun, androidten ve touchwiz arayüzünden bi halt anlamıyorsun diye s4 2 nesil önceki iphone dan kötü mü oluyor?
Yazmış olduğu sıkıntılar androidi kullanmayı bilmeyenler ile aynı seviyede. Gelsin s4 sayfasına bişeyler öğrensin sonra eleştirsin. Çok telefon kullanmak çok bilmek anlamına gelmez.
Android en iyisi s3 kullanıcısıym pc gibi

dostum haklısın s3 pc gibi ama Pentium 2 ile çalışan 1gb ram li bir pc gibi ram optimizasyonu sıfır olan rami boşta 200 mb tın sürekli altına düsen kasan donan kamerası beyazları buz mavisi gösteren donanım haber editörleri tarafından dahi yılın takozu seçilen bir kamyon aküsünü retina macbook pro yaptın ya helal olsun sana
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8dolunay8 6 yıl
veteriner69
8dolunay8 bence sana öyle geliyor. gözlerin kasılmalara belli ki çok alışmış, saymıyorsun bile. bende yaklaşık 2 hafta kadar kullandım note 2, kuzenimde de var. ikisinde de bariz gözle görülür şekilde kasılma mevcut. android fanıydım uzun süredir ama olay apple ürünü kullanana kadar sürüyor.
2 tane mesajı olan birini ciddiye almıyorum. Note 2 de kasılma olmuyor.NOKTA.

sen ister ciddiye al ister alma. gerçekler ne kadar da acı oluyor ama dimi. insanları yönlendirirken tek bir pencereden bakma bence olaya.
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8dolunay8 6 yıl
veteriner69
alptug.55 Note 2im yok fakat eniştem aldı geçen aylarda,görüştüğümüzde detaylıca inceledim ve kasmaların olduğunu gözlerimle gördüm,telefon daha yeni ve içerisinde de öyle aman aman bi program yok donanımını zorlayacak.Bence kasılıyo
Sen eniştende incelemişsin ben 1 yıldır kullanıyorum. Kasılma falan yok uydurmayalım.

bence sana öyle geliyor. gözlerin kasılmalara belli ki çok alışmış, saymıyorsun bile. bende yaklaşık 2 hafta kadar kullandım note 2, kuzenimde de var. ikisinde de bariz gözle görülür şekilde kasılma mevcut. android fanıydım uzun süredir ama olay apple ürünü kullanana kadar sürüyor.
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J.J.93 6 yıl
1gb ram iPhone 5 ile gelmedi mi zaten ? Sanmıyorum 2gb ram olacağını
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veteriner69 6 yıl 8dolunay8
8dolunay8

bence sana öyle geliyor. gözlerin kasılmalara belli ki çok alışmış, saymıyorsun bile. bende yaklaşık 2 hafta kadar kullandım note 2, kuzenimde de var. ikisinde de bariz gözle görülür şekilde kasılma mevcut. android fanıydım uzun süredir ama olay apple ürünü kullanana kadar sürüyor.

2 tane mesajı olan birini ciddiye almıyorum.
Note 2 de kasılma olmuyor.NOKTA.
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Zordion 6 yıl
2 GB RAM olacaktir. Apple'in donanima abandigi modeller kasa degistirmedigi modeller S modelleri. Bu modeller hep uzun omurlu (3GS, 4S), bugun 4S hala 5 performansinda, 3GS iOS 6 bile aldi. 4S iOS 8 destegi belki 9 bile alir ancak 4 buyuk ihtimal 8 bile alamayacaktir. Bu yuzden Apple'in bu modelde 2 GB RAM koymasi mantikli, bir sonraki major degisiklikte RAM yine 2 GB olur. Hem biraz da goz boyamasi lazim Android cihazlar karsisinda (her ne kadar iOS icin fazla RAM gereksiz ise)
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FRAPS 6 yıl
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ahmckr 6 yıl
2 gb ram bana cok hayali geliyor. Ayrica ios bu kadar stabil ve performansli iken ne gerek var, 2 gb ramin ne artisi olacak. Ram artarsa bile fazla artmayacaktir. Cozunurluk uzun sure degismeyecek. Full hd bekleyen arkadaslar, full hd cozunurlukte olan telefonlarda dogru durust calistiginimi dusunuyor. Gunumuzun donanimlari full hd cozunurluk icin yeterli degil. iPhone 5s'te grafik ile ilgili olan donanimi full hd cozunurlukte olan telefonlarinkinde daha iyi olacak ama cozunurluk full hd olmayacak. Yani mevcut cozunurluk ile cok daha rahat grafik performansi izleyecegiz. Full hd olan cihaz full hd bir oyun oynatamiyorsa hatta real racing 3'u bile sifir sorunsuz oynatamiyorsa ben kesinlikle 1080p yani full hd istemem zaten telefonda gereksiz.
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ilk_ze 6 yıl
Bence Apple Jobstan sonra batirdi iyice, samsung ve Htc birakin windows phonelar bile her ciktiklarinda bir sürü yenilikle gelirken iphonelarda ki yenilikler kamera o da rakiplerinin gerisinde olmak sartiyla, islemci ve gpu donanim az biraz degisir fiyat yükselir ve baska bir halt yok ne arayüz nede baska birsey iphone 5 kullaniyorum evdede 4 adet iphone 5 var esimde bende cocuklarda ama artik sogumaya basladim 390 euro verip iphone takilan subwoofer almistim iphone 5 cikinca o ise yaramaz oldu soket uymuyor ne sacmalik
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saruman_me 6 yıl
nokia 1020 varken kimse bu cihazın yüzüne bakmaz:D:D:D::D:D:D
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Roledayz 6 yıl
Ios fazla ram kullanan bir isletim sistemi degil. 5s te gereksiz yere 2gb ram kullanilacagini dusunmuyorum..
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DH Misafiri 6 yıl
ama iphonenin pili deyişilmiyo,pile bişey olursa ne yapcaz ?
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