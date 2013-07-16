iPhone 5S'nin teknik özellikleri: Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU ve 2GB RAM

Apple tarafından Eylül ayında lanse edilmesi beklenen iPhone 5S'ye ilişkin iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün yeni bir görsel ortaya çıkarken, gelen son bilgiler mevcut modelin özellikle grafik gücü ve kamera performansı tarafında ciddi geliştirmeler alacağını ortaya koyuyor. Sharp üretimi 4-inç ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğünde IGZO panel ve iPhone 5 gibi çift çekirdekli A6 işlemcisini (saat hızı daha yüksek) kullandığı öne sürülen yeni modelin farklı olarak, dört çekirdekli PowerVR SGX544MP4 grafik biriminden güç alacağı belirtiliyor. Ufak bir karşılaştırma yapmak açısından belirtmek gerekirse, aynı grafik biriminin üç çekirdekli daha zayıf versiyonu, Samsung'un Full HD ekranlı Galaxy S4 modelinde kullanılıyor.

Apple iPhone 5S için üzerinde durulan bir başka önemli detay ise arttırılan RAM kapasitesi. 2GB LPDDR3 (düşük güç tüketimli) bellek ile geleceği bildirilen telefon, aynı zamanda 12MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. Kamera sistemi aynı zamanda çift LED Flash ile desteklenecek ve bu sayede cihazın düşük ışık performansı da ciddi oranda arttırılmış olacak. Yazılım tarafında ise IOS7 ile birlikte lanse edilecek iPhone 5S, uzun süredir beklenen NFC teknolojisini de nihayet sunmaya başlayacak.

Tasarımında herhangi bir değişiklik olması beklenmeyen cihazın, artan donanım performansına bağlı olarak daha yüksek kapasiteli pil ile gelmesi de kuvvetle muhtemel görünyür. Adreno 330 değerlendirmesini daha sonraya bırakırsak eğer, PowerSGX544MP4 GPU'su ile iPhone 5S, şu an piyasadaki tüm telefonlardan daha yüksek grafik performansı sunacak ki, bu noktada sahip olduğu çözünürlük avatajını da es geçmemek gerekiyor. Beklendiği üzere radikal değişiklikler içeren iPhone 6 öncesinde, donanımsal güncellemeler almış yeni bir iPhone 5 versiyonu ile karşımıza çıkacak olan Apple'ın, yeni cihazını ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunacağı ise henüz bilinmiyor.