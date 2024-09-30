Katlanabilir iPhone’la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında katlanabilir modellere olan eğilim her geçen gün artıyor ve Apple halen bu yarışa dahil olabilmiş değil. Ancak uzun süredir, katlanabilir iPhone hakkında bilgiler duyuyoruz. Son olarak Bloomberg analisti Mark Gurman, katlanabilir iPhone'un neden geciktiği hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Katlanabilir cihaz, Apple standartlarını halen karşılamıyor.

Katlanabilir iPhone gecikecek

Hatırlayanlar olacaktır, katlanabilir iPhone'a dair geçtiğimiz aylarda da bazı olumsuz haberler gündeme gelmişti. Öyle ki ortaya atılan iddialara göre Samsung Display tarafından tedarik edilen prototip ekranlar katı kalite standartlarını karşılayamadı ve proje geçici olarak durdurulmuştu.

Mark Gurman ise, X'te yaptığı paylaşımda katlanabilir iPhone prototiplerinin gözle görülür kırışıklıklara sahip olduğunu belirtti. Bildiğiniz gibi katlanabilir iPhone'un Apple'ın bugüne kadarki en iyi cihazı olması bekleniyor. Dolayısıyla ucuz olmayacağı kesin ve şirketin belirlediği standartlara ulaşması için halen zaman var.

Yeni haberin sürpriz olmadığını belirtelim. Keza bir süredir Apple'ın aşamadığı iki engelden söz ediliyor; ekran ve menteşe sağlamlığı. Bu da cihaz tamamen açıldığında kırışıklığı gidermenin bir yolu bulunamadığı için katlanabilir iPhone lansmanının sürekli ertelemesine neden oluyor. Diğer tarafta katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerden Samsung'un bile Galaxy Z Fold 6& Flip 6 serisinde bu sorunu aşmadığını belirtelim.

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Elbette, kırışıklığın görünürlüğü önemli ölçüde azaltıldı, ancak belirli ışık koşullarında, çıplak gözle görülebilir durumda. Apple'ın premium ürünlere odaklandığını düşündüğümüzde ise, kırışıklık, katlanabilir iPhone'da istenmeyen bir leke olarak görülecek.

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