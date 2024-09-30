Katlanabilir iPhone’la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Katlanabilir iPhone gecikecek
Hatırlayanlar olacaktır, katlanabilir iPhone'a dair geçtiğimiz aylarda da bazı olumsuz haberler gündeme gelmişti. Öyle ki ortaya atılan iddialara göre Samsung Display tarafından tedarik edilen prototip ekranlar katı kalite standartlarını karşılayamadı ve proje geçici olarak durdurulmuştu.
Mark Gurman ise, X'te yaptığı paylaşımda katlanabilir iPhone prototiplerinin gözle görülür kırışıklıklara sahip olduğunu belirtti. Bildiğiniz gibi katlanabilir iPhone'un Apple'ın bugüne kadarki en iyi cihazı olması bekleniyor. Dolayısıyla ucuz olmayacağı kesin ve şirketin belirlediği standartlara ulaşması için halen zaman var.
Yeni haberin sürpriz olmadığını belirtelim. Keza bir süredir Apple'ın aşamadığı iki engelden söz ediliyor; ekran ve menteşe sağlamlığı. Bu da cihaz tamamen açıldığında kırışıklığı gidermenin bir yolu bulunamadığı için katlanabilir iPhone lansmanının sürekli ertelemesine neden oluyor. Diğer tarafta katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerden Samsung'un bile Galaxy Z Fold 6& Flip 6 serisinde bu sorunu aşmadığını belirtelim.
Elbette, kırışıklığın görünürlüğü önemli ölçüde azaltıldı, ancak belirli ışık koşullarında, çıplak gözle görülebilir durumda. Apple'ın premium ürünlere odaklandığını düşündüğümüzde ise, kırışıklık, katlanabilir iPhone'da istenmeyen bir leke olarak görülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu