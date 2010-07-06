iPhone 5-inç ekrana sahip olursa... Huzurlarınızda yeni iPhone klonu NK800

Dünya çapında başarı kazanan teknolojik ürünleri klonlamada sınır tanımayan Çinli üreticiler, zaman zaman farklı cihazlara da imza atabiliyorlar. İşte o ürünlerden biri olan NK800, tasarım olarak Apple iPhone'u baz alırken, sahip olduğu kimi özelliklerle fark yaratmayı başarıyor. 5-inç boyutundaki resesif dokunmatik ekranıyla dikkat çeken ve ekran boyutu itibariyle Dell Mini 5 ile aynı kategoride yer alan cihaz, 533MHz'de çalışan ARM926 tabanlı işlemciden güç alıyor. 128MB RAM ve 256MB ROM bellek kapasitesine sahip olan cihaz, WiFi ve EVDO 3G gibi kablosuz iletişim teknolojisine destek verirken, 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ve GPS gibi detayları da bünyesinde barındırıyor

Üzerinde iki adet hoparlör bulunan NK800, yazılım tarafında ise Windows Mobile 6.1 platformunu baz alıyor. Devasa ekranı ve 2.3cm kalınlığında tasarımı ile taşıması pekte kolay olmayan NK800, farklı bir cihazım olsun diyenler için, 147 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla Çin pazarında kullanıma sunuluyor.