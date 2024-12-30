Xiaomi 16 sonunda uzun süredir beklenen bir özellikle karşımıza çıkacak

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 16'nın, uzun süredir beklenen periskop telefoto lensle donatılacağı konuşuluyor. Bu teknolojik yenilik, Xiaomi’nin premium akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirebilir ve cihazı rakipleri arasında öne çıkarabilir.

Geçtiğimiz model olan Xiaomi 15, kamera sistemiyle kullanıcılarını etkilemeyi başarsa da periskop lens eksikliği, cihazın en büyük eksikliklerinden biri olarak görülüyordu. Bu durum, cihazın optik yakınlaştırma kapasitesini sınırlarken genel kamera performansını da gölgede bırakmıştı. Ancak Xiaomi 16 ile bu eksikliğin giderileceği yönündeki söylentiler, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırıyor.

Periskop lens teknolojisi, ışığı 90 derece bükerek çok daha yüksek optik yakınlaştırma seviyelerine ulaşmayı mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcılar, uzaktaki nesnelerin detaylarını kayıpsız bir şekilde yakalayabiliyor. Bu teknoloji, üst segment akıllı telefonların önemli bir özelliği haline gelmiş durumda ve Xiaomi 16’nın bu alanda önemli bir adım atması bekleniyor.

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Xiaomi 16'nın yalnızca kamera özellikleriyle değil, genel tasarım ve boyutlarıyla da dikkat çekeceği belirtiliyor. Xiaomi 13 modelinden bu yana kullanıcıların beğenisini kazanan 6.36 inçlik kompakt ekran boyutu, yeni modelde de korunacak gibi görünüyor. Bu daha taşınabilir tasarım, büyük ekranlı rakipleri tercih etmeyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

Selefi Xiaomi 15’in sunduğu güçlü donanım özellikleri de yeni model için beklentileri yükseltiyor. Xiaomi 15, 1.5K çözünürlükte AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 4610 mAh bataryasıyla oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Ayrıca, Leica optikleriyle güçlendirilmiş 50 MP üçlü kamera sistemi, her koşulda kaliteli fotoğraflar sunmayı başarmıştı. Xiaomi 16’nın bu temel üzerine inşa edilerek daha da gelişmiş özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Bu arada, Xiaomi’nin Xiaomi 15 Ultra modeli üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Yeni amiral gemisi modelin yanı sıra bu modelin de dikkat çekici özelliklerle donatılacağı ve premium segmentte Xiaomi’nin iddiasını sürdüreceği tahmin ediliyor. Xiaomi 16 ile ilgili daha fazla detayın önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor.

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Xiaomi 16 uzun süredir beklenen bir özellikle karşımıza çıkacak