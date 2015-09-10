Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 6S ile iPhone 6 karşılaştırması : Neler değişti?

3 yıl
19,8b
1
156
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone 6S ile iPhone 6 karşılaştırması : Neler değişti?
 
Apple'ın dün geceki lansmanı ile resmi olarak teknoloji dünyasına merhaba diyen iPhone 6S serisi, önceki nesle göre beraberinde pek çok değişiklik ve yenilik getiriyor. Bunları sizler için bir tabloda topladık. İlk sıra iPhone 6S modelinin. 

iPhone 6S modelinin ekran boyutu ve çözünürlüğü aynı kalırken, bazı donanım güncellemeleri nedeniyle kasada değişiklik mevcut. Kasanın kalınlığı 6.9mm'den 7.1mm'ye yükselirken, ağırlığı da 129gr'den 143gr'ye yükselmiş. Bu kalınlık artışı iPhone 6 kılıflarının yeni modelde kullanılamama ihtimalini doğuruyor. Ayrıca kasada kullanılan daha sağlam 7000 serisi alüminyum alaşım ağırlığı artırıyor. 

Bellek miktarı 2GB olarak tahmin edilmekle birlikte şimdilik net bir bilgi yok. Eğer 2GB RAM kullanıldıysa önceki modelde yaşanan ve özellikle çoklu Safari sekmelerinde ortaya çıkan yeniden yükleme gibi darboğazın önüne geçilecektir. 

Apple A9 yongaseti konusunda da bir bilgi yok. Ancak masaüstü seviyesine ulaştığını iddia eden Apple, A8 yongasetine göre yüzde 70 işlemci performansı, yüzde 90 da grafik birimi performansı artışı elde etmiş. A8 yongasetinde 1.4GHz saat hızında çalışan çift 64-bitlik Cyclon çekirdeği ve PowerVR GX6450 yongaseti bulunuyordu. Apple'ın hesaplamalarından işlemci frekansının 2GHz civarına çıktığını söyleyebiliriz. Grafik birimi ise muhtemelen PowerVR 7 serisine ait olacaktır. 

Apple A9 yongaseti A8'e göre bir değişiklik daha içeriyor ki M9 yardımcı işlemcisi artık tümleşik olarak geliyor. Daha önce bu işlemci ayrı bir yonga şeklindeydi. Yeni işlemci Siri dahil sensörlerin her zaman açık biçimde ancak enerji tüketimini artırmadan çalışabilmesini sağlıyor. 

iPhone 6S serisinde karşılaştığımız diğer bir yenilik 3D Touch özelliği. Force Touch olarak teknoloji dünyasına pazarlanan yeni dokunmatik teknolojisi aynı noktaya farklı sertlikte iki kere basarak çeşitli fonksiyonların çalıştırılmasını sağlıyordu. 3D Touch ise bu sayıyı üçe çıkarıyor. 

Yeni teknolojide bir noktaya hafif-sert-daha sert basınç uygulayarak 3 farklı fonksiyon çalıştırabiliyorsunuz. Bu sayede çeşitli komutlar için uygulama menüleri arasında gezinmeye ihtiyacınız kalmıyor. iPhone 6 sadece çoklu dokunmatik bir ekrana sahipti. 

S-Pen teknolojisinden hatırlayacağımız üzere uygulamaların üzerinde 3D Touch kullanarak seçenek menüsü ekran getirmek veya mail eklentisindeki videoyu çalıştırmak mümkün. Parmağınızı çektiğinizde ilk ekrana geri dönüyorsunuz. Yine oyunlarda 3D Touch ile farklı komutlar çalıştırabiliyorsunuz. Bu özellik çekirdek iOS uygulamalarında mevcutken üçüncü taraf uygulamalar da kısa sürede uyum sağlayacak

Kamera konusunda da gelişmeler yaşayan iPhone 6S artık 12MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. F.2/2 aralıklı ve 1.22 mikron piksel büyüklüğüne sahip daha gelişmiş 1/3 inçlik bir sensör kullanan iPhone 6S, düşük ışıkta daha kaliteli çekimler yapabiliyor ve daha fazla detay yakalıyor. 

Ayrıca yeni cihaz 4K çözünürlüğünde 30fps video kaydı da yapabilecek. Android cihazların aksine iPhone 6S modeli süre kısıtlaması olmaksızın 4K video kaydı yapabiliyor. Apple bu konuda dersini iyi çalışmış. Android tarafında genelde aşırı ısınma sorunundan kaçınmak için bu süre 5 dakika ile sınırlanıyordu. 

Yine kamera yazılımı tarafında Live Photos adında bir yenilik bizi karşılıyor. Live Photos özelliğinde deklanşöre bastığınız anda sensör fotoğraf yanında video çekimi yapıyor ve ayrıca ses de kaydediyor. Çekilen resme 3D Touch ile dokunduğunuzda sahne hareketleniyor ve ses arka planda çalmaya başlıyor. Biz bunu Samsung ve Lumia cihazlarında hareketli ve sesli resim özelliklerinden hatırlıyoruz. 

Ön kamera 5MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Önceki modelde 1.2MP çözünürlük yer alıyordu. Ayrıca özçekim yaparken ekranı flaş ışığı gibi kullanabiliyorsunuz. Apple bunun için ayrı bir ekran işlemcisi geliştirmiş. Bu işlemci gerektiği anlarda 3 kata kadar parlaklık sunabiliyor. Bunu da LG G amiral gemi modellerinden hatırlıyoruz.

Touch ID parmak izi sensörü de ikinci nesle terfi etmiş ve iPhone 6'daki sensörden iki kat hızlanmış. Hali hazırda başarılı bir grafik çizen Touch ID artık çok daha hızlı tarama ve analiz yapabilecek. 

Bluetooth konusunda da gelişme sağlayan iPhone 6S, en yeni standart olan Bluetooth 4.2'yi kullanıyor. Bluetooth 4.2 standardı enerji tüketimini daha da azaltırken, daha güvenli bir iletişim sağlıyor. Ayrıca veri paketleri gönderirken önceki sürümlere göre 2.5 kat daha hızlı ve 10 kat daha fazla kapasiteye sahip oluyor.
WiFi teknolojisi olarak yine 802.11 ac standardını benimseyen iPhone 6S, bununla birlikte 2x2 MIMO anten dizilimine yer veriyor. Alıcı kısmında 2 anten, verici kısmında 2 anten bulunduran bu dizilim 866Mbps veri aktarım hızlarına imkan tanıyor. 

Batarya kısmında işler biraz karışıyor zira son bilgilere göre iPhone 6S modeli 1715mAh gücünde bir bataryaya sahip. iPhone 6 modelinde ise 1810mAh gücünde bir batarya bulunuyordu. Bu bakımdan bataryada küçülme var. Ancak konuşma ve bekleme süreleri aynı kalmış. Bununla birlikte 4K çekim, 3D Touch gibi özelliklerin yoğun kullanılması batarya süresini oldukça düşürecektir. 

Depolama kapasitesi anlamında 16GB/64GB/128GB seçeneklerini koruyan model fiyat olarak da muhtemelen 650$-750$-850$ çizgisinde kalacak. Ancak ülkemizde kur değişiklikleri nedeniyle iPhone 6 ilk piyasaya çıktığı döneme göre 500-600TL bir fark görebiliriz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-B9BB7180A 3 yıl en beğenilen
Hem daha kalın hem daha ağır hem daha genişliği var ama batarya boyutu azalmış. Evet İphone en iyisi.
3 Yanıt Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 3 yıl
Android-WP tarafında 20Mp'e dayanılmış, sensörler piyasadaki en iyilerden kullanılıyor(ama sensör önemli diyecekler çıkar diye yazıyorum), OIS standart olmuş en üst seviyede, ekran çözünürlükleri 5" ve üzeri için 1440p'ye geçilmiş, çözünürlükler standart olan çözünürlükler, oradan buradan piksel sayısıyla oynayıp hiç bir standarda uymayan çözünürlükler değil. Ön kamerada 12-16Mp görmeye başladık, Apple arka kameraya 12Mp'i daha yeni koyuyor. Kimse kusura bakmasın, lens devrim niteliğinde yenilikler içermiyorsa (içerse saatlerce onu anlatırlardı) 12Mp detaylar için rakiplerinin gerisinde kalacaktır. 16Mp vs 12Mp olur en iyi ihtimalle. Android tarafında G4, S6 ve edge, Note 5 ve S6 edge+ gibi telefonlar RAW formatında çekim yapabiliyor ki o kalite ile yarışamayacağını bilgisi olan, fanboy olmayan herkes biliyor. Ram olarak stabil cart curt deniyor ama 2GB ramli 6 Plus bile fazla yüklenmeye gelmiyor. Youtube arkada kaldığı gibi yüklenen kısım(stream) çöpe gidiyor. S6'ya laf atanlar vardı, onlara da cevap vereyim, arkada 8-9 tane uygulama sürekli çalışıyor, boşta duran 250MB'tan fazla olan ramin bir işe yaradığı yok android OS'te. Uygulamalar arkada hazırda beklesin, varsın dolu gözüksün. Daha bir dosya yöneticisi bile yok 6S'te. 4K videoları 16GB modelde büyük bir zevkle çekersiniz, 10dk'lık video ile bütün bellek dolacak
Apple'ın yayınladığı videonun görsel kısmının 50.8Mbps bitrate'i varken ses dosyasının 64Kbps bitrate'i güldürdü. Bariz bir sorun var. Parmak izi okuyucusunda takdir ediyorum ama azıcık tasarımı değiştirip ekran/kasa oranını büyütmeleri lazım.

Hepsini bir kenara koydum. Kasa büyüyor ve ağırlaşıyor ama pil küçülüyor. Yetmiyor, hızlı şarj yok, kablosuz şarj yok, NFC ile iPhone'lar arası bile fotoğraf aktarımı yok. 30dk'da %50 şarj dolduruyor S6. iPhone'un küçülen pilinin yarısı bile değişiklik yoksa(değişiklik olduğu tanıtımda veya sonrasında söylenmedi) aynı sürede dolmuyor. 40-45dk arası bir süre lazım ki %50 şarj olsun. Ama yetiyor falan demeyin, dün koca amfide Apple Store'daki iP6'lardan daha fazla iPhone 6 kullanan vardı. Yarısı priz arıyordu, power banke bağlamıştı telefonu. Daha akşam olmamıştı. Belli ki pil yetmiyor. Kablosuz şarj yok. S6'nın kablosuz şarjı yavaş diyoruz ama o bile iP6'nın kabloyla şarj ettiği hızda şarj ediyor. Note 5 ve S6 Edge+'ta hızlı kablosuz şarj özelliği var. x2 hız kabaca.

iPhone tanıtımı bile aynı şeyleri uzun uzun farklı cümlelerle anlatarak geçiştirildi. 6S-6S+ gerilemenin olduğu cihazlar. Şahsen daha fazlasını beklerdim. Apple diğer firmalardan arakladığı şeyleri allayıp pullayıp önümüze koydu. Başka telefon tanıtıldığında anahaberlerde haberi çıkmazken iPhone'un çıkıyor. Resmen millete reklamı pompalıyorlar.
Android-WP tarafında 20Mp'e dayanılmış, sensörler piyasadaki en iyilerden kullanılıyor(ama sensör önemli diyecekler çıkar diye yazıyorum), OIS standart olmuş e...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 3 yıl
Millet yere goge sigdirmaz simdi bunu.
Birgun bir urunun fotografini cekip bir yere gondercektik,bende dsler makine var gidip ofise getireyim dedim,elemanin biri cebinde iphonunu cikartip gerek yok bu daha iyi ceker dedi :)
Yine birgun bir hanim abla dunyanin en iyi ekraninin iphonda oldugunu soyledi,neden oyl dusunuyorsun dedim,pahali ve en iyi ekrani koyuyorlar dedi.
daha buna benzer cok sey.
Millet yere goge sigdirmaz simdi bunu.Birgun bir urunun fotografini cekip bir yere gondercektik,bende dsler makine var gidip ofise getireyim dedim,elemanin ...
Devamını Gör
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Kvrcklarn_yucesi 2 yıl
İphone 6 ya 4 sene güncelleme gelecek diye seviniyosunuz ama o güncellemelerle iphonenin kalmasını sağlayıp yeni modele teşfik etmek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tricore 3 yıl
içerisinde moderatörlerin bile bulunduğu , yorum yapınca üzerine saldıran insanlar olunca iphone konusuna yorum yapmıyorum arkadaşım, güle güle kullanın burası tartışma platformu değilmiş . hayırlı olsun platformuymuş günaydın bana...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cana-cana 3 yıl
aynı bence değişen birşey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 3 yıl
Apple stratejisiyle IOS 9 gelince iphone 5s ler bile yetersiz kalmaya başlar.
Kemik kitle mecburen yeni iphone alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
Androidd
Apple hiç bir zaman donanıma abanan bir firma değil. Apple kar etme amacıyla kurulmuş şirketlerden biridir. Apple da çalışanlar iphone yapan adamlar sokokta görebileciğiniz insanlar değiller. Apple diğer firmalar gibi donanım koymaz. Apple size şunu vadediyor ben bir ürün yapıyorum. Kutudan çıktığı gibi kullanıma hazır kullanımı basit. Bu ürüne 4 yıl yazılım desteği veririm. Satın aldıktan sonrada müşteri memnuniyeti sağlarım diyen bir firma. Apple lüks yapan şey stev jops un tasarım ve kalite hastası olması. Adam tam bir kapitalist. Ve pazarlamayı çok iyi bilen biri. Şuan basit bir parmak izi sensörü var değil mi ?. O teknolojiyi telefona ekliyebilmek için 150 milyon dolara şirket alındı. 64 bit özel işlemcisi için dünyanın en iyi mühendisleri transfer edildi. Elinizde tuttuğunuz şey bir mühendislik harikasıdır. Samsungta böyle. Deli gibi teknoloji üretiyorlar. Şimdi gelelim asıl meseleye. Adamlar ucuza mal ediyor pahalıya satıyor. Adam kar edecek tabi. Kapitalist sistem kimseye acımaz. Ben çeyrek başına 7 8 milyar dolar kar ediyim. Ucuza almışsın pahalıya almışsın adamın senden haberi yok. Bilançoya bakar geçer. 1 gb ram işte bilmem kaç megapiksel vs vs. Adamlar diyorki kardeş bak benim ürünümü al 4 yıl güncelleme verecem. Sen böyle şeylerle kafanı yorma diyor. Apple pahalı ama endüstride kalite standartını ve tasarım nasıl yapılır öğreten firma. Ben hepsinden çok apple elektirikli arabalar çalışmasını merak ediyorum. Pahalı olsa bile sektörde değişim yaratabilir.

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BearMaka 3 yıl
S serilerini hiç almadım 4-5-6 gidiyoruz.Kasa değişmedikçe beni cezbetmiyor.Ram artmış kamera artmış kasa önemli benim için.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saydam 3 yıl BearMaka
Ancak her zaman en sorunsuz cihazlar S serileridir biliyorsunuz değil mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcelik21 3 yıl
apple nin bu aşırı kâr marjı gütmesi var ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suleyman5000 3 yıl
6+6s+karşılastirnasi nerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ben iphone 6s'in o fiyatı hak ettiğini düşünmüyorum, genellikle insanlar ihtiyaçları olmayan şeyleri ihtiyaçlarıymış gibi alıyor apple'da bu mentalitenin farkında ve insanları çok güzel bir politikayla sömürüyor hatta şunu diyebilirim benim, iphone'um olmasa yaşayamam diyen tanıdıklarım bile var.İnsanları kendisine çok güzel bağlamış apple'ı tebrik etmek lazım araç olan bir telefonu bile bu kadar tartışılabilinir hale getirebilmesi bile müthiş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ben iphone 6s'in o fiyatı hak ettiğini düşünmüyorum, genellikle insanlar ihtiyaçları olmayan şeyleri ihtiyaçlarıymış gibi alıyor apple'da bu mentalitenin farkında ve insanları çok güzel bir politikayla sömürüyor hatta şunu diyebilirim benim, iphone'um olmasa yaşayamam diyen tanıdıklarım bile var.İnsanları kendisine çok güzel bağlamış apple'ı tebrik etmek lazım araç olan bir telefonu bile bu kadar tartışılabilinir hale getirebilmesi bile müthiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19770 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve
2 etiket daha 3d touch iphone 6
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl AMD R9 NANO inceleme videosu "Dar alanda büyük güç" 3 yıl Microsoft Office 365'te herkese sınırsız bulut depolama alanı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim