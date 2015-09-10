iPhone 6S ile iPhone 6 karşılaştırması : Neler değişti?

Apple'ın dün geceki lansmanı ile resmi olarak teknoloji dünyasına merhaba diyen iPhone 6S serisi, önceki nesle göre beraberinde pek çok değişiklik ve yenilik getiriyor. Bunları sizler için bir tabloda topladık. İlk sıra iPhone 6S modelinin.





iPhone 6S modelinin ekran boyutu ve çözünürlüğü aynı kalırken, bazı donanım güncellemeleri nedeniyle kasada değişiklik mevcut. Kasanın kalınlığı 6.9mm'den 7.1mm'ye yükselirken, ağırlığı da 129gr'den 143gr'ye yükselmiş. Bu kalınlık artışı iPhone 6 kılıflarının yeni modelde kullanılamama ihtimalini doğuruyor. Ayrıca kasada kullanılan daha sağlam 7000 serisi alüminyum alaşım ağırlığı artırıyor.





Bellek miktarı 2GB olarak tahmin edilmekle birlikte şimdilik net bir bilgi yok. Eğer 2GB RAM kullanıldıysa önceki modelde yaşanan ve özellikle çoklu Safari sekmelerinde ortaya çıkan yeniden yükleme gibi darboğazın önüne geçilecektir.





Apple A9 yongaseti konusunda da bir bilgi yok. Ancak masaüstü seviyesine ulaştığını iddia eden Apple, A8 yongasetine göre yüzde 70 işlemci performansı, yüzde 90 da grafik birimi performansı artışı elde etmiş. A8 yongasetinde 1.4GHz saat hızında çalışan çift 64-bitlik Cyclon çekirdeği ve PowerVR GX6450 yongaseti bulunuyordu. Apple'ın hesaplamalarından işlemci frekansının 2GHz civarına çıktığını söyleyebiliriz. Grafik birimi ise muhtemelen PowerVR 7 serisine ait olacaktır.





Apple A9 yongaseti A8'e göre bir değişiklik daha içeriyor ki M9 yardımcı işlemcisi artık tümleşik olarak geliyor. Daha önce bu işlemci ayrı bir yonga şeklindeydi. Yeni işlemci Siri dahil sensörlerin her zaman açık biçimde ancak enerji tüketimini artırmadan çalışabilmesini sağlıyor.





iPhone 6S serisinde karşılaştığımız diğer bir yenilik 3D Touch özelliği. Force Touch olarak teknoloji dünyasına pazarlanan yeni dokunmatik teknolojisi aynı noktaya farklı sertlikte iki kere basarak çeşitli fonksiyonların çalıştırılmasını sağlıyordu. 3D Touch ise bu sayıyı üçe çıkarıyor.





Yeni teknolojide bir noktaya hafif-sert-daha sert basınç uygulayarak 3 farklı fonksiyon çalıştırabiliyorsunuz. Bu sayede çeşitli komutlar için uygulama menüleri arasında gezinmeye ihtiyacınız kalmıyor. iPhone 6 sadece çoklu dokunmatik bir ekrana sahipti.





S-Pen teknolojisinden hatırlayacağımız üzere uygulamaların üzerinde 3D Touch kullanarak seçenek menüsü ekran getirmek veya mail eklentisindeki videoyu çalıştırmak mümkün. Parmağınızı çektiğinizde ilk ekrana geri dönüyorsunuz. Yine oyunlarda 3D Touch ile farklı komutlar çalıştırabiliyorsunuz. Bu özellik çekirdek iOS uygulamalarında mevcutken üçüncü taraf uygulamalar da kısa sürede uyum sağlayacak





Kamera konusunda da gelişmeler yaşayan iPhone 6S artık 12MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. F.2/2 aralıklı ve 1.22 mikron piksel büyüklüğüne sahip daha gelişmiş 1/3 inçlik bir sensör kullanan iPhone 6S, düşük ışıkta daha kaliteli çekimler yapabiliyor ve daha fazla detay yakalıyor.





Ayrıca yeni cihaz 4K çözünürlüğünde 30fps video kaydı da yapabilecek. Android cihazların aksine iPhone 6S modeli süre kısıtlaması olmaksızın 4K video kaydı yapabiliyor. Apple bu konuda dersini iyi çalışmış. Android tarafında genelde aşırı ısınma sorunundan kaçınmak için bu süre 5 dakika ile sınırlanıyordu.





Yine kamera yazılımı tarafında Live Photos adında bir yenilik bizi karşılıyor. Live Photos özelliğinde deklanşöre bastığınız anda sensör fotoğraf yanında video çekimi yapıyor ve ayrıca ses de kaydediyor. Çekilen resme 3D Touch ile dokunduğunuzda sahne hareketleniyor ve ses arka planda çalmaya başlıyor. Biz bunu Samsung ve Lumia cihazlarında hareketli ve sesli resim özelliklerinden hatırlıyoruz.





Ön kamera 5MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Önceki modelde 1.2MP çözünürlük yer alıyordu. Ayrıca özçekim yaparken ekranı flaş ışığı gibi kullanabiliyorsunuz. Apple bunun için ayrı bir ekran işlemcisi geliştirmiş. Bu işlemci gerektiği anlarda 3 kata kadar parlaklık sunabiliyor. Bunu da LG G amiral gemi modellerinden hatırlıyoruz.





Touch ID parmak izi sensörü de ikinci nesle terfi etmiş ve iPhone 6'daki sensörden iki kat hızlanmış. Hali hazırda başarılı bir grafik çizen Touch ID artık çok daha hızlı tarama ve analiz yapabilecek.





Bluetooth konusunda da gelişme sağlayan iPhone 6S, en yeni standart olan Bluetooth 4.2'yi kullanıyor. Bluetooth 4.2 standardı enerji tüketimini daha da azaltırken, daha güvenli bir iletişim sağlıyor. Ayrıca veri paketleri gönderirken önceki sürümlere göre 2.5 kat daha hızlı ve 10 kat daha fazla kapasiteye sahip oluyor.

WiFi teknolojisi olarak yine 802.11 ac standardını benimseyen iPhone 6S, bununla birlikte 2x2 MIMO anten dizilimine yer veriyor. Alıcı kısmında 2 anten, verici kısmında 2 anten bulunduran bu dizilim 866Mbps veri aktarım hızlarına imkan tanıyor.





Batarya kısmında işler biraz karışıyor zira son bilgilere göre iPhone 6S modeli 1715mAh gücünde bir bataryaya sahip. iPhone 6 modelinde ise 1810mAh gücünde bir batarya bulunuyordu. Bu bakımdan bataryada küçülme var. Ancak konuşma ve bekleme süreleri aynı kalmış. Bununla birlikte 4K çekim, 3D Touch gibi özelliklerin yoğun kullanılması batarya süresini oldukça düşürecektir.





Depolama kapasitesi anlamında 16GB/64GB/128GB seçeneklerini koruyan model fiyat olarak da muhtemelen 650$-750$-850$ çizgisinde kalacak. Ancak ülkemizde kur değişiklikleri nedeniyle iPhone 6 ilk piyasaya çıktığı döneme göre 500-600TL bir fark görebiliriz.