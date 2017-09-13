iPhone, Apple Watch ve AirPods'a kablosuz şarj desteği geldi

Apple, uzun süredir çekimser kaldığı kablosuz şarj teknolojisine sonunda geçiş yaptı. Bugün tanıtılan yeni iPhone modelleri, yeni Apple Watch ve yeni AirPods ürünleri kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Yeni iPhone modellerinin kablosuz şarj desteğine kavuşması beklenen bir şeydi ancak Apple Watch ve AirPods’a bu desteğin gelmesi sevindirici.
Kablosuz şarj teknolojisi hayatımızın bir parçası oldu. Otomobillerden, mobilyalara çeşitli inovatif ürünlerde kablosuz şarj teknolojisi için şarj bölmesi bulunuyor. Tüm bu cihazlar, geleneksel kablosuz şarj standardı olan Qi teknolojisini kullanıyor.
Apple da standartları bozmamak adına Qi teknolojisini kullanıyor. Bu sayede tüm Qi destekli kablosuz şarj aletlerinizi yeni Apple ürünleri ile kullanabileceksiniz. Üstelik firma tarafından yapılan açıklamaya göre bundan sonra çıkacak Apple ürünlerinde Qi standardı benimsenecek, yeni bir teknolojiye geçilmeyecek.
AirPower
Apple ürünlerini şarj etmek için AirPower adında kablosuz şarj pedi tanıtıldı. Bu ped sayesinde üç cihaza kadar Apple ürünlerinizi aynı anda şarj edebileceksiniz. iPhone cihazınızdan diğer Apple ürünlerinin şarj durumunu görebileceksiniz. Apple AirPower, 2018 yılında çıkacak.
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Evet iphone google amcada cok arabiyor, boyle haberler yazarak sitenin one cikmasini da sagliyorsunuz ama mesela note 8de iphone xde daha fazla yenilik gorduk,onlar tek tek haber yapilmadi[>:]
Yenisi gelmesi kardeş o şarz istasyonu airpower yeni duyuruldu. Kulaklığını, saatini ve telefonunu üstüne koyuyorsun kablosuz şarz oluyorlar.
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