Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone, Apple Watch ve AirPods'a kablosuz şarj desteği geldi

Sonunda belenen oldu ve Apple kablosuz şarj teknolojisine geçti. Yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods ürünlerinde kablosuz şarj teknolojisi bulunacak. Bugün bir de AirPower adında şarj pedi tanıtıldı.
1 yıl
6b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iPhone, Apple Watch ve AirPods'a kablosuz şarj desteği geldi
Tam Boyutta Gör
 

Apple, uzun süredir çekimser kaldığı kablosuz şarj teknolojisine sonunda geçiş yaptı. Bugün tanıtılan yeni iPhone modelleri, yeni Apple Watch ve yeni AirPods ürünleri kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Yeni iPhone modellerinin kablosuz şarj desteğine kavuşması beklenen bir şeydi ancak Apple Watch ve AirPods’a bu desteğin gelmesi sevindirici.
Kablosuz şarj teknolojisi hayatımızın bir parçası oldu. Otomobillerden, mobilyalara çeşitli inovatif ürünlerde kablosuz şarj teknolojisi için şarj bölmesi bulunuyor. Tüm bu cihazlar, geleneksel kablosuz şarj standardı olan Qi teknolojisini kullanıyor.
Apple da standartları bozmamak adına Qi teknolojisini kullanıyor. Bu sayede tüm Qi destekli kablosuz şarj aletlerinizi yeni Apple ürünleri ile kullanabileceksiniz. Üstelik firma tarafından yapılan açıklamaya göre bundan sonra çıkacak Apple ürünlerinde Qi standardı benimsenecek, yeni bir teknolojiye geçilmeyecek.

AirPower

Apple ürünlerini şarj etmek için AirPower adında kablosuz şarj pedi tanıtıldı. Bu ped sayesinde üç cihaza kadar Apple ürünlerinizi aynı anda şarj edebileceksiniz. iPhone cihazınızdan diğer Apple ürünlerinin şarj durumunu görebileceksiniz. Apple AirPower, 2018 yılında çıkacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xloud 1 yıl en beğenilen
Apple Watch, Airpods ve iPhone X, 8 ve 8Se ayrı ayrı kablosuz şarj geldi haberi yapabilirdiniz halbuki...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
nightsoldier 1 yıl
Her yeni gelen ozellik icin bir haber yapmaniza gerek yok ki? Kablosuz sarj icin bile iki haber su anda ayni sayfada aktif.
Evet iphone google amcada cok arabiyor, boyle haberler yazarak sitenin one cikmasini da sagliyorsunuz ama mesela note 8de iphone xde daha fazla yenilik gorduk,onlar tek tek haber yapilmadi[>:]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 1 yıl
yani airpods ların yenisi mi geldi, yoksa sadece kablosuz şarja imkan veren kutular mı almak gerekecek?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Project Scorpio 1 yıl face1tr
face1tr
yani airpods ların yenisi mi geldi, yoksa sadece kablosuz şarja imkan veren kutular mı almak gerekecek?

Yenisi gelmesi kardeş o şarz istasyonu airpower yeni duyuruldu. Kulaklığını, saatini ve telefonunu üstüne koyuyorsun kablosuz şarz oluyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 1 yıl
aslında pahalı olacak ama üçünü birden desteklediği için alınabilir 😄
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyoruk 1 yıl
Sadece yeni ürünlerini şarj edecek olması çok abuk ."eğer doğru ise "
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shaq t 1 yıl
AirPower mı? Verdiğiniz ismi s..eyim, yılların qi standardını nasıl da isimlendirmişler devrim diye... Çocukluğu Macintosh Classic sevgisiyle geçmiş ben bile g..tümle güldüm.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 1 yıl
yav bunu 4 sene önce sony çıkardığında bile ayrı bir haber yapmadınız bu ne şimdi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 1 yıl en beğenilen
Apple Watch, Airpods ve iPhone X, 8 ve 8Se ayrı ayrı kablosuz şarj geldi haberi yapabilirdiniz halbuki...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Ve beklenen Apple cihazlarının sahip olduğu özellikler haber maratonu başladı :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6044 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kablosuz şarj, kablosuz şarj teknolojisi ve
6 etiket daha apple kablosuz şarj apple airpower Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Cep Telefonları
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Star Wars Battlefront'un Season Pass'i kısa bir süre için ücretsiz 1 yıl Face ID’nin çalışmamasının sebebi belli oldu 1 yıl Mercedes hidrojen yakıtlı yeni prizli hibrit bir GLC versiyonu duyurdu 1 yıl Rolls-Royce otonom devriye gemisini duyurdu 1 yıl Çin ilk ticari kuantum ağını tamamladı 1 yıl Apple'ın iTunes güncellemesi, masaüstü iOS uygulama mağazasını kaldırıyor 1 yıl ASRock akıllı cihazlar için yönlendirici geliştirdi 1 yıl Facebook anlık video özelliğini test ediyor 1 yıl AMD'nin ekran kartlarından sorumlu başkan yardımcısı uzun süreli tatile çıkıyor 1 yıl Facebook'un ''Bağış Yap'' butonu Avrupa'ya geliyor 1 yıl Apple'dan iPhone X ve iPhone 8 için özel kılıflar 1 yıl Toshiba bellek bölümü için kararını verdi 1 yıl iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus batarya kullanım süreleri 1 yıl Sonunda iPhone'lara hızlı şarj özelliği geldi 1 yıl Star Wars: Episode IX'u yazıp yönetecek isim belli oldu 1 yıl iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kamera çekim örnekleri 1 yıl Apple TV 4K resmen tanıtıldı 1 yıl Yeni iPhone'ların tanıtılmasıyla birlikte iPhone fiyatlarında indirime gidildi 1 yıl macOS High Sierra, 25 Eylül'de yayınlanacak 1 yıl iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus karşılaştırması 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN iPhone, Apple Watch ve AirPods'a kablosuz şarj desteği geldi Sonraki iOS 11'in çıkış tarihi açıklandı 1 yıl iPhone X: Bir devrimin adı 1 yıl iPhone 8 ve 8 Plus tanıtıldı! 1 yıl Fifa 18 Demo çıktı 1 yıl LTE desteğine sahip Apple Watch Series 3 tanıtıldı 1 yıl Nintendo Switch dünya genelinde 5 milyon satış rakamına ulaştı 1 yıl Bakan açıkladı: Kırmızı ışık cezaları ağırlaştırılacak 1 yıl Intel WiGig projesinin odağını değiştiriyor 1 yıl Tesla'nın ilk ölümlü kazasında otopilot suçlanabilir 1 yıl Maymun selfiesi davası sonuçlandı 1 yıl Samsung yeni mali çeyrek rekoruna koşuyor 1 yıl Qualcomm'dan Apple'a gönderme: Birçok ilk Android telefonlarla geldi 1 yıl S-400 füze alımı için kapora verildi, sevkiyat kontratı imzalandı 1 yıl Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün 1 yıl Çin bitcoin ticaretini sonlandırmaya hazırlanıyor 1 yıl Adobe, reklamları otomobillere taşıyor 1 yıl BMW'den yeni elektrikli konsept araç: i Vision Dynamics 1 yıl Şimdiye kadar gördüğünüz en ilginç anakart olabilir 1 yıl Justice League öncesi heyecanı VR üzerinden yaşayın 1 yıl Asus modüler kasaya sahip VivoMini VC68V mini PC modelini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim