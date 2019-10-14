iPhone SE 2 fiyat tahminleri ortaya çıktı

Apple’ın iPhone 11 satışları geçmişe göre biraz iyileşmiş olsa da işi şansa bırakmamak adına bir iPhone SE 2 takviyesi yapacağı artık güçlü bir şekilde dile getiriliyor. Firmaya yakın isimler artık detayları toplamaya başladı.

iPhone SE 2 fiyatı ve özellikleri

Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, 2020 bahar aylarında iPhone SE 2 modelinin geleceğine kesin gözüyle bakıyor. Uygun bir fiyat etiketiyle iPhone SE 2 modeli gelecek yılın en çok satan telefonlarının başında gelecek ve Apple’a önemli bir destek olacak.

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4.7 inçlik ekrana sahip olacak iPhone SE 2 modeli iPhone 8 ile benzer bir tasarım arz edecek. A13 Bionic yonga seti ile bir performans canavarına dönüşecek olan telefon Touch ID özelliğini de geri getirecek.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 7MP çözünürlüğünde kamera barındıran iPhone SE 2 64GB/128GB depolama seçenekleri sunacak. Fiyat olarak ise 399$ seviyesi başlangıç olarak belirlenmiş.

iPhone 11 kadar pahalı bir telefon istemeyen ancak iOS işletim sistemine ilk kez geçiş yapacaklar için iPhone SE 2 iyi bir alternatif haline gelebilir. Kuo bu fiyat etiketiyle iPhone SE 2 modelinin 30-40 milyon arasında satabileceğini düşünüyor.