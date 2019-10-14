iPhone SE 2 fiyat tahminleri ortaya çıktı

Apple’ın iPhone 11 satışları geçmişe göre biraz iyileşmiş olsa da işi şansa bırakmamak adına bir iPhone SE 2 takviyesi yapacağı artık güçlü bir şekilde dile getiriliyor. Firmaya yakın isimler artık detayları toplamaya başladı.
iPhone SE 2 fiyatı ve özellikleri
Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, 2020 bahar aylarında iPhone SE 2 modelinin geleceğine kesin gözüyle bakıyor. Uygun bir fiyat etiketiyle iPhone SE 2 modeli gelecek yılın en çok satan telefonlarının başında gelecek ve Apple’a önemli bir destek olacak.Ayrıca Bkz. "PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun"
4.7 inçlik ekrana sahip olacak iPhone SE 2 modeli iPhone 8 ile benzer bir tasarım arz edecek. A13 Bionic yonga seti ile bir performans canavarına dönüşecek olan telefon Touch ID özelliğini de geri getirecek.
Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 7MP çözünürlüğünde kamera barındıran iPhone SE 2 64GB/128GB depolama seçenekleri sunacak. Fiyat olarak ise 399$ seviyesi başlangıç olarak belirlenmiş.
iPhone 11 kadar pahalı bir telefon istemeyen ancak iOS işletim sistemine ilk kez geçiş yapacaklar için iPhone SE 2 iyi bir alternatif haline gelebilir. Kuo bu fiyat etiketiyle iPhone SE 2 modelinin 30-40 milyon arasında satabileceğini düşünüyor.
https://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-SE-2-to-start-at-399-dollars_id119626 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SE 2 Çıksın diye bekliyordum uzun süredir ama 8 kasasında çıkacaksa ötede çıksın. 8 ile 6 kasası arasında zerre fark yok zaten o zaman da 6 kasası ıstesem 500 dha verırdım 6s alırdım. Oldum olası beğenmedim 6 ile gelen tasarım anlayışını.
Ayrıca 8 gibi olacaksa helede günümüzde mal gibi bağıran o alt ve üst çerçevelerle cidden neyi bekliyoruz ki 8 alıp geçelim. Resmen telefon bulamıyorum alacak eli yüzü düzgün şık ve işlevsel... SE2 tek umudum
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