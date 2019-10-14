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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2 fiyat tahminleri ortaya çıktı

    Apple’ın gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı ve önemli bir satış başarısı beklediği iPhone SE 2 telefon modeli için fiyat tahminleri de ortaya çıkmaya başladı.
    8 sa.
    4,2b
    21
    27
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple’ın iPhone 11 satışları geçmişe göre biraz iyileşmiş olsa da işi şansa bırakmamak adına bir iPhone SE 2 takviyesi yapacağı artık güçlü bir şekilde dile getiriliyor. Firmaya yakın isimler artık detayları toplamaya başladı.

    iPhone SE 2 fiyatı ve özellikleri

    Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, 2020 bahar aylarında iPhone SE 2 modelinin geleceğine kesin gözüyle bakıyor. Uygun bir fiyat etiketiyle iPhone SE 2 modeli gelecek yılın en çok satan telefonlarının başında gelecek ve Apple’a önemli bir destek olacak.

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    4.7 inçlik ekrana sahip olacak iPhone SE 2 modeli iPhone 8 ile benzer bir tasarım arz edecek. A13 Bionic yonga seti ile bir performans canavarına dönüşecek olan telefon Touch ID özelliğini de geri getirecek.

    Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 7MP çözünürlüğünde kamera barındıran iPhone SE 2 64GB/128GB depolama seçenekleri sunacak. Fiyat olarak ise 399$ seviyesi başlangıç olarak belirlenmiş.

    iPhone 11 kadar pahalı bir telefon istemeyen ancak iOS işletim sistemine ilk kez geçiş yapacaklar için iPhone SE 2 iyi bir alternatif haline gelebilir. Kuo bu fiyat etiketiyle iPhone SE 2 modelinin 30-40 milyon arasında satabileceğini düşünüyor.

     


    https://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-SE-2-to-start-at-399-dollars_id119626 Yorum Yaz
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    antonio_06 3 sa. en beğenilen
    iphone 5 kasasında çentikli ekran komple ekran olsun önü yemin ediyorum almazsam namussuz haysiyetsizim
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    xml-arif 1 sa.
    klasik tasarım bitti insanlar sonsuz ekrana alıştı yine geri kafalılık yine apple
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    j.sahin 2 sa.
    ilk iphone'um SE modeli çıktığı gbi gittim aldim. Nokia 1550 den geçmiştim koca telefondan sonra ufak ama güçlü telefon arayısındaydım. Hala kullanıyorum tabi darma duman oldu ama yerine alacak beğendim bir telefon bulamıyorum.
    SE 2 Çıksın diye bekliyordum uzun süredir ama 8 kasasında çıkacaksa ötede çıksın. 8 ile 6 kasası arasında zerre fark yok zaten o zaman da 6 kasası ıstesem 500 dha verırdım 6s alırdım. Oldum olası beğenmedim 6 ile gelen tasarım anlayışını.
    Ayrıca 8 gibi olacaksa helede günümüzde mal gibi bağıran o alt ve üst çerçevelerle cidden neyi bekliyoruz ki 8 alıp geçelim. Resmen telefon bulamıyorum alacak eli yüzü düzgün şık ve işlevsel... SE2 tek umudum
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    antonio_06 3 sa. en beğenilen
    iphone 5 kasasında çentikli ekran komple ekran olsun önü yemin ediyorum almazsam namussuz haysiyetsizim
    Yanıtla +5
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    DH Misafiri 3 sa.
    4.7 mi? ne anladık bu işten... 4 inc olacaksa olsun.
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    strathmorea 3 sa.
    Komedi. 6, 6s, 7, 8. Dört senedir kullandıkları tasarımı (ki alt ve üstte koca boşluklar) hop işlemci ve o tek kamerada bir kaç güncellemeyle yeniden sunacaklar. Keriz avı başlasın. E kardeşim bunu bekleyen kişi gitsin iphone 8 alsın. Farkı ne kadar olacak ne kadar hissedilecek allahaşkına.
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    SKYFALL 4 sa.
    400 birim para karşılığı olarak 4000 küsür TL olur kafadan. 6S şu an ne kadar ona göre hesaplayın.
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    mck94 5 sa.
    iPhone 5 boyutunda, tam ekran kasa oranini yakalarlarsa harika olur diye dusunuyorum. Telefon ekranin buyuk olmasi guzel bir sey ama telefonlar da buyudukce ceplere sigmaz oldular.
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    huseyincarnege 5 sa.
    apple çırpınıyor
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    ukc34 6 sa.
    İphone beni hiç heyecanlandırmıyor
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    İlkerA. 6 sa.
    Umarım 8 kasasında çıkmaz, çünkü çok büyük olur o zaman.
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