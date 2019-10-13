PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun

Oyun dünyasını kasıp kavuran PUBG yapımını geliştiren Krafton bu kez daha soft olarak tanımlayabileceğimiz bir oyun ile karşımızda. Mini Life oyuncuların birbiri ile sosyalleşmesini temel alıyor.

Mini Life neler sunuyor?

Mini Life oyunu devasa çok oyunculu dünyayı sosyallik ile buluşturuyor. Second Life tarzında kendi karakterinizi ve evinizi oluşturduktan sonra dışarıya çıkarak diğer oyuncular ile sosyalleşmeye başlıyorsunuz.

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20 milyar karakter özelleştirme kombinasyonu olduğu ifade edilen oyunda gece, gündüz ve mevsimler gerçekçi olarak yaşanıyor ve oyunu etkiliyor. Açık dünyanın yanında dinamik bir sohbet modülü de bulunuyor.

Arkadaş listenizi oluşturduktan sonra evleriniz ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulunabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız da sizi ziyaret ederek işinize yarayacak yardımlar yapabiliyor. Gece Pazarı denen gerçek zamanlı bir mağazada eşyalarınızı satabiliyorsunuz. Ayrıca oyun sahnelerini zengin gerçeklik ile dış dünyaya yansıtarak fotoğraf çekip paylaşabiliyorsunuz. Oyun sürekli bir internet bağlantısı gerektiriyor.



