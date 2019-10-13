Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun

    PUBG yapımının arkasındaki Krafton ekibi çevrim içi olarak diğer kullanıcılarla sosyalleşebileceğiniz ve yardımlaşabileceğiniz Mini Life adında yeni bir oyun duyurdu.
    11 dk.
    24
    38
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun

    Oyun dünyasını kasıp kavuran PUBG yapımını geliştiren Krafton bu kez daha soft olarak tanımlayabileceğimiz bir oyun ile karşımızda. Mini Life oyuncuların birbiri ile sosyalleşmesini temel alıyor.

    Mini Life neler sunuyor?

    Mini Life oyunu devasa çok oyunculu dünyayı sosyallik ile buluşturuyor. Second Life tarzında kendi karakterinizi ve evinizi oluşturduktan sonra dışarıya çıkarak diğer oyuncular ile sosyalleşmeye başlıyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "55TL değerinde Surviving Mars oyunu ücretsiz"

    20 milyar karakter özelleştirme kombinasyonu olduğu ifade edilen oyunda gece, gündüz ve mevsimler gerçekçi olarak yaşanıyor ve oyunu etkiliyor. Açık dünyanın yanında dinamik bir sohbet modülü de bulunuyor.

    Arkadaş listenizi oluşturduktan sonra evleriniz ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulunabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız da sizi ziyaret ederek işinize yarayacak yardımlar yapabiliyor. Gece Pazarı denen gerçek zamanlı bir mağazada eşyalarınızı satabiliyorsunuz. Ayrıca oyun sahnelerini zengin gerçeklik ile dış dünyaya yansıtarak fotoğraf çekip paylaşabiliyorsunuz. Oyun sürekli bir internet bağlantısı gerektiriyor.

    Mini Life: Google Play II App Store


     


    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun Sonraki Nikon ilk DX format aynasız kamerasını duyurdu 46 dk. Fanları melek, oyunda hırçın! "Asus ROG Strix RTX2080 Super incelemesi" 1 sa. Samsung Galaxy A91 detaylanıyor 1 sa. Lamborghini markası satılabilir 3 sa. 2020 Isuzu D-Max tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri 4 sa. Rusya Merkez Bankası'ndan Kripto Paralara Veto 12 sa. Üç boyutlu yazıcıyla dünyanın en büyük teknesi basıldı 12 sa. Nobel Ödüllü Astronom; uzaylıların olduğunu iddia etti 13 sa. Yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A testleri başarıyla geçti: Seri üretime geçiliyor 13 sa. 2019 Nobel Tıp Ödülü 14 sa. Best Buy Kanada’da ön siparişe açılan Pixel 4’ün kilit özellikleri doğrulandı 15 sa. Riot’tan League of Legends pro oyuncularına uyarı: ‘Hassas konulara girmeyin’ 16 sa. Telegram’ın kripto para birimi Gram, Amerika’da yasaklandı 17 sa. Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu 18 sa. OPPO Reno2 Z TENAA'da listelendi 18 sa. Porsche ve Boeing, uçan elektrikli araç geliştirmek için ortak çalışacaklar 19 sa. Nvidia GTX 1660 Super’de kullanılacak bellek tipi belli oldu 19 sa. Visa, Mastercard ve eBay, Facebook'un kripto para pirimi Libra projesinden ayrıldı 20 sa. 2020 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid'in ilk görüntüsü yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Galaxy Fold'un ekran değişim ücreti dudak uçuklattı
    DonanımHaber
    Apple ilk 5G modemini bir Türk’e emanet etti
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Norveç, Türkiye'ye silah satışını durdurdu. (Silahlı örgütü vu...
    DH Forum
    Aracınızın km si ve modeli
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim