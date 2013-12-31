iPhone için Tweetbot 3 güncellendi

iOS platformunun sevilen Twitter istemcilerinden olan Tweetbot 3 güncellendi.

Twitter'ın resmi uygulaması bulunmasına rağmen App Store'da popülerliğini hala koruyan Tweetbot 3 for Twitter (iPhone & iPod Touch), son sürümle birlikte direkt mesajlardaki fotoğraf bağlantılarının gösterimine izin veriyor. Kullanıcılar artık direkt mesajlaşma arayüzünde mesajın içerisinde gelen fotoğraf bağlantılarını görüntüleyebilecekler.

Diğer taraftan Twitter'ın sunduğu API'lerde direkt mesaj üzerinden fotoğraf gönderimi yapılamadığı için Tweetbot'da şimdilik direkt mesaj olarak fotoğraf gönderim mümkün değil.

Aşağıdaki bağlantıdan Tweetbot 3'ün App Store'daki sayfasına ulaşabilirsiniz: