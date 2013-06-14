iPhone için üst seviye özellikler ile gelen fotoğraf düzenleme uygulaması: Facetune

Adobe tarafından geliştirilen Photoshop'un kullanıcılarına sağladı fotoğraf düzenleme imkanlarını iPhone üzerine getiren Facetune uygulaması, içerisinde yer alan araçlar sayesinde büyün işlemlerin kolayca yapılmasına izin verebiliyor.

Lightricks isimli geliştiricinin hazırladığı Facetune uygulaması, içerisinde yer alan araçlar ile portre fotoğraflar üzerinde yer alan istenmeyen noktaların ya da objelerin temizlenmesine, göz altı siyahlıklarının düzeltilmesine, cildin daha pürüzsüz hale getirilmesine, dişlerin beyazlatılmasına, perspektif ayarlamalarına, kırmızı göz sorunlarını düzeltilmesine ve cildin renk tonunun ayarlanmasına izin verebiliyor. Temel amacı portre fotoğrafları olduğundan daha güzel hale getirmek olan Facetune, iOS5.0 ve üzeri iPhone modelleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.

1.0.3 yeni sürümü ile birçok hatadan kurtulan Facetune uygulamasını Apple App Store üzerinden 5,49 TL fiyat etiketiyle satın alabilir, hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/facetune/id606310581?mt=8