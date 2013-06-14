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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone için üst seviye özellikler ile gelen fotoğraf düzenleme uygulaması: Facetune

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone için üst seviye özellikler ile gelen fotoğraf düzenleme uygulaması: Facetune
Adobe tarafından geliştirilen Photoshop'un kullanıcılarına sağladı fotoğraf düzenleme imkanlarını iPhone üzerine getiren Facetune uygulaması, içerisinde yer alan araçlar sayesinde büyün işlemlerin kolayca yapılmasına izin verebiliyor.
Lightricks isimli geliştiricinin hazırladığı Facetune uygulaması, içerisinde yer alan araçlar ile portre fotoğraflar üzerinde yer alan istenmeyen noktaların ya da objelerin temizlenmesine, göz altı siyahlıklarının düzeltilmesine, cildin daha pürüzsüz hale getirilmesine, dişlerin beyazlatılmasına, perspektif ayarlamalarına, kırmızı göz sorunlarını düzeltilmesine ve cildin renk tonunun ayarlanmasına izin verebiliyor. Temel amacı portre fotoğrafları olduğundan daha güzel hale getirmek olan Facetune, iOS5.0 ve üzeri iPhone modelleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.
1.0.3 yeni sürümü ile birçok hatadan kurtulan Facetune uygulamasını Apple App Store üzerinden 5,49 TL fiyat etiketiyle satın alabilir, hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/facetune/id606310581?mt=8 Yorum Yaz
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arsiazam042 6 yıl
Pc den photoshop yapma derdine son vermişler. Fotoğrafı çek pc ye aktar shopla sonra tekrar telefona at uzun oluyordu.


Edit: Arkadaşlar gerçekten tavsiye ederim. Şuan indirip kullandım ve çok başarılı. Vazgeçilmezlerim arasına giriş yaptı.
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Atif Zafrak 6 yıl
Bizde zaten hep portre fotoğraflar çekip onları düzenliyorduk ya, tabi :) Ama fotoğrafçılar için ideal bir uygulama olabilir, tabi kullanımı ne denli olur bilemem. Bende fotoğraf çeken bir kişi olarak, fotoğrafı telefona atıp düzenlemeyi oradan yapmam şahsen :) olur da telefondan çekersem portreye yakın bir kadraj, onu düzenleye bilirim.
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*GameOver* 6 yıl
ücretsiz (kısa bir süre) alternatif

itunes.apple.com/...
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