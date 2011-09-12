iPhone müşteri memnuniyeti anketinde tekrar 1 numara oldu

Piyasaya sürüldüğü günden bu yana tahmini olarak yüz milyondan fazla kullanıcıya ulaşan iPhone Apple'ın en önemli başarılarından birisi. Bu başarıyı perçinleyen ise firmanın daima övündüğü dünyanın en iyi müşteri hizmetleri anlayışı. Bu da tüketici anketlerinde ortaya çıkıyor.





Müşteri memnuniyeti üzerine araştırmalar yapan JDPower şirketinin ABD sınırları içerisinde akıllı telefon kullanıcılarını kapsayan son anketi iPhone'u bu alanda altıncı kez listebaşı yaptı. Çalışmanın odağı ise müşterilerin hangi ürünleri satın aldıkları ve satın aldıktan sonra ne kadar memnun oldukları üzerine yoğunlaşıyor.





Anket sonuçlarına göre 850 üzerinden 838 puan ortalamasıyla müşteri memnuniyeti alanında birinci sırada iPhone bulunuyor. Listenin devamı ise 801 puanla HTC, 777 puanla Samsung, 775 puanla Motorola, 762 puanla RIM firması bulunuyor. Apple'a en yakın firma ise HTC durumunda.





Anket 5 ayrı kategoride yapılıyor ve bu kategorilerin puanlarının ortalaması alınıyor. Genel Memnuniyet, Performans, Özellik, Kullanım Kolaylığı ve Fiziksel Tasarım olarak ayrılan bu kategorilerden en az birinde Apple en yüksek 850 puana ulaştı. Pek çok üretici ise endüstri ortalamasının altında kalıyor.





Apple'ın bu kadar yüksek ortalama çıkarmasına rağmen tüketici ilgisi 4G uyumlu telefonlara yöneliyor. Bu da HTC'yi listenin ikinci sırasına koyuyor. 4G uyumlu cihaz kullananların memnuniyet oranı 819 iken 3G uyumlu cihaz kullananların oranı 786 puana sahip. 4G kullanıcıları arama, mesajlaşma ve internette gezinme konusunda daha aktif bir kullanım içerisinde görünüyor.





1 yıldan fazla bir süredir piyasada olmasına rağmen müşteri memnuniyetinde azalma yaşamayan iPhone 4'ün ardından iPhone 5'in de aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.