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iPhone müşteri memnuniyeti anketinde tekrar 1 numara oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
1
34
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasaya sürüldüğü günden bu yana tahmini olarak yüz milyondan fazla kullanıcıya ulaşan iPhone Apple'ın en önemli başarılarından birisi. Bu başarıyı perçinleyen ise firmanın daima övündüğü dünyanın en iyi müşteri hizmetleri anlayışı. Bu da tüketici anketlerinde ortaya çıkıyor.

Müşteri memnuniyeti üzerine araştırmalar yapan JDPower şirketinin ABD sınırları içerisinde akıllı telefon kullanıcılarını kapsayan son anketi iPhone'u bu alanda altıncı kez listebaşı yaptı. Çalışmanın odağı ise müşterilerin hangi ürünleri satın aldıkları ve satın aldıktan sonra ne kadar memnun oldukları üzerine yoğunlaşıyor.

Anket sonuçlarına göre 850 üzerinden 838 puan ortalamasıyla müşteri memnuniyeti alanında birinci sırada iPhone bulunuyor. Listenin devamı ise 801 puanla HTC, 777 puanla Samsung, 775 puanla Motorola, 762 puanla RIM firması bulunuyor. Apple'a en yakın firma ise HTC durumunda.

Anket 5 ayrı kategoride yapılıyor ve bu kategorilerin puanlarının ortalaması alınıyor. Genel Memnuniyet, Performans, Özellik, Kullanım Kolaylığı ve Fiziksel Tasarım olarak ayrılan bu kategorilerden en az birinde Apple en yüksek 850 puana ulaştı. Pek çok üretici ise endüstri ortalamasının altında kalıyor. 

Apple'ın bu kadar yüksek ortalama çıkarmasına rağmen tüketici ilgisi 4G uyumlu telefonlara yöneliyor. Bu da HTC'yi listenin ikinci sırasına koyuyor. 4G uyumlu cihaz kullananların memnuniyet oranı 819 iken 3G uyumlu cihaz kullananların oranı 786 puana sahip. 4G kullanıcıları arama, mesajlaşma ve internette gezinme konusunda daha aktif bir kullanım içerisinde görünüyor.

1 yıldan fazla bir süredir piyasada olmasına rağmen müşteri memnuniyetinde azalma yaşamayan iPhone 4'ün ardından iPhone 5'in de aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.

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TheMidnight 8 yıl en beğenilen
abd'de müşteri hizmetleri iyi olacak tabi ama ülkemizde yetkili teknik servislerde olanları hepimiz okuyoruz.
Ülkemize abd kadar önem vermeli çünkü Türkiye gibi yemeden içmeden araba fiyatına I Phone alınan bir millet başka yerde bulamazlar...
abd'de müşteri hizmetleri iyi olacak tabi ama ülkemizde yetkili teknik servislerde olanları hepimiz okuyoruz.Ülkemize abd kadar önem vermeli çünkü Türkiye...
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ilelebet 7 yıl
Apple ın sadece birkaç model telefonu var ve onlarda çok basit, sade, düz, oyuncak gibi telefonlar. Elbette sorunu az olacak.
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Celtic Warrior 7 yıl ilelebet
ilelebet

Apple ın sadece birkaç model telefonu var ve onlarda çok basit, sade, düz, oyuncak gibi telefonlar. Elbette sorunu az olacak.

Tabi. Arkasında ki Elma'ya kanıp salak gibi alıyoruz işte.
Yoksa oyuncak tabi başka ne olabilir ki ?

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fb.1907 7 yıl ekrem71
türkiyede apple store açsınlar düşer
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DH Misafiri 7 yıl
Ben ipad 2 kullanicisiyim size tek tavsiyem apple almayin ben su cihazi nerdeyse beles verecem bu icad edenin
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TuffkiLLe 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben ipad 2 kullanicisiyim size tek tavsiyem apple almayin ben su cihazi nerdeyse beles verecem bu icad edenin

ben talip olabilirim
öğrenciyim, 50 lira nakitim de var bedava almak ayıp olur
kargolayın yatırayım hemen parayı
iletişim için pm lütfen..
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DH Misafiri 7 yıl
vallahi ben kendi adıma iphone cıhazından hiç mumnun dğilim aldığım ilk bürünci haftasın da arıza verdi servise yolladım 25 günde geldi sonra 4 kere daha arıza yaptı ve her seferinde 20 günün altında gelmedi her gittiğinde başka bir arızayla tekrar yolladım cihazı aartık sıkıldım ve birdaha da aplle marka bir şey alırmıyım bilmiyorum yorum sizin
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DH Misafiri 8 yıl
Yeni iphone reklamları başladı
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DH Misafiri 8 yıl
ben 1 senedir galaxy kullanıyorum sattıp galaxy s 2 aldım ıphonun şu porğramsın hiçbirşey atamama özelliği neyi var neyi yoksa silip götürüyor iyilerini herkesin kendi fikride tabiki . kullanım açısından android çok iyi hergeçen iyiyede gidiyor. ilk telefonu 1 sene önce aldığımda 15000 uygulama varken şimdi 170.000 lerden bahsediliyor arayıpta bulamadığım uygulama olmadı hatası varsada çok kısa sürelerde giderildi. geliştiricileri çok fazla. bilgisayar kullanmasını iyi derecede bilen birçok insan iphone almaz hem pahalı hem çok uğraştırıcı. sesi az çıkıyor flash desteği yok . samgun ekran görünleri birçok sitede htc iphone dahil birçok telefonla aynı açıkkken testleri gözüküyor bilemiyorum yani :D
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berkerden 8 yıl
Arkadaşlar iPhone4'de gerçekten anten problemi var. Okumuştum düzeldi falan diye, ancak 2 hafta civarı oldu alalı hem de beyaz olanından yani yeni seridir kesinlikle. Ancak aldığımdan beri çok az konuştum ve 2 defa kesintiye uğradı olmayacak bir yerde, çok aşırı kibar tutmak istiyor, çekim düşüyor bazı tutuşlarda. Avucuma aldığımda servis yok görebiliyorum çok kolay şekilde. Elde iyi tutmayınca internet hemen E'ye düşüyor 4/5 çekmesine rağmen. Eski 6680'm de nabarsam yapayım etkilenmiyor. Acaba servis buna bir çözüm bulabilir mi? Yada 5. ler gelince artık ne bileyim...
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NowOrN3wer 8 yıl
htc hak ediyo yerini
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ensturk13 8 yıl
Dediğiniz gibi Türkiyede çoğu elektronik gadget yeterince pahalı fakat gerekli araştırmayı yaptığınız zaman çok uygun fiyatlara erişebiliyorsun iphone'a kesinlikle 1 numarayı hakediyor.
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alpa07 8 yıl
o fiyata telefon satıyorlar tabikide servisi iyi olacka.kaç iphone parası kazanıyordur bir iphone fiyatına
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bilgehankalkan 8 yıl
Geçen günde yok mudu bu haber? O grafiği hatırlıyorum sanki.
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Emin83 8 yıl

alpa07
o fiyata telefon satıyorlar tabikide servisi iyi olacka.kaç iphone parası kazanıyordur bir iphone fiyatına

Sanki samsung htc bir dolar karla satiyor telefonlari :) onlarda kazaniyOr ayni parayi ayrica samsung un tv foto mak.ivir zivir baska urunleride adam olsaymista oda musterini memnun etseymis.
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Erasmus78 8 yıl alpa07
alpa07

o fiyata telefon satıyorlar tabikide servisi iyi olacka.kaç iphone parası kazanıyordur bir iphone fiyatına


iPhone fiyatları HTC Sensation ve SGS II den ucuz.
Şimdi "Ama Türkiye'de 2.500 TL den satılıyor." deme düşer bayılırım valla.
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