iPhone satışları düşüyor Apple Watch satışları artıyor

Geçtiğimiz yıl itibariyle akıllı telefon pazarında düşüş trendine giren Apple halen bundan kurtulabilmiş değil. Farklı gelir kanalları oluşturmaya çalışan firma giyilebilir ve hizmet tarafında düşüşü dengelemeye başladı.

Apple ne kadar iPhone sattı?

Yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde Apple’ın toplam geliri 53.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında bir değişiklik olmadı. Net gelir 10 milyar dolar gerçekleşerek yüzde 10 oranında düşüş yaşadı.

iPhone satışları ise 26 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yüzde 12 düşüş yaşadı. 2012 yılından beri ilk kez iPhone gelirleri toplam gelire oranla yüzde 50 altında kaldı.

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Son dönemde piyasaya çıkan iPad mini 5 ve yeni iPad başarılı satışlar yaparak serinin toplam gelirini 5.02 milyar dolara çıkardı. Artık yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Firmaya en fazla kazandıran bölümlerden birisi Diğer kategorisi oldu. Apple Watch, AirPods ve HomePod ürünlerinin olduğu kategori 5.53 milyar dolar gelir ile yüzde 50 civarında bir sıçrama yaptı. Bunda Apple Watch satışlarının büyük katkısı var.

Diğer kazançlı bölüm ise Servisler bölümü. Apple Music, Apple News+, Apple Pay gibi platformları barındıran bölüm 11.5 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 10 civarında arttı. Apple’ın hedefi gelecek yıl geliri 50 milyar dolara çıkarmak.

Çin’de yaşanan düşüş sürerken toplam gelir 9.16 milyar dolar oldu. Avrupa’da da düşüş var ve gelir 11.93 milyar dolar oldu. ABD başta olmak üzere diğer bölgelerde ise gelir bir miktar artış gösterdi.