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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone satışları düşüyor Apple Watch satışları artıyor

Akıllı telefon pazarının doygunluğa ulaşması Samsung ve Apple dahil tüm batılı teknoloji devlerini etkiliyor. Apple bu çeyrekte de iPhone satışlarında düşüş yaşadı.
6 gün
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl itibariyle akıllı telefon pazarında düşüş trendine giren Apple halen bundan kurtulabilmiş değil. Farklı gelir kanalları oluşturmaya çalışan firma giyilebilir ve hizmet tarafında düşüşü dengelemeye başladı.

Apple ne kadar iPhone sattı?

Yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde Apple’ın toplam geliri 53.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında bir değişiklik olmadı. Net gelir 10 milyar dolar gerçekleşerek yüzde 10 oranında düşüş yaşadı.

iPhone satışları ise 26 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yüzde 12 düşüş yaşadı. 2012 yılından beri ilk kez iPhone gelirleri toplam gelire oranla yüzde 50 altında kaldı.

Ayrıca Bkz. "AMD geçen yıla göre büyük düşüş yaşıyor"

Son dönemde piyasaya çıkan iPad mini 5 ve yeni iPad başarılı satışlar yaparak serinin toplam gelirini 5.02 milyar dolara çıkardı. Artık yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Firmaya en fazla kazandıran bölümlerden birisi Diğer kategorisi oldu. Apple Watch, AirPods ve HomePod ürünlerinin olduğu kategori 5.53 milyar dolar gelir ile yüzde 50 civarında bir sıçrama yaptı. Bunda Apple Watch satışlarının büyük katkısı var.

Diğer kazançlı bölüm ise Servisler bölümü. Apple Music, Apple News+, Apple Pay gibi platformları barındıran bölüm 11.5 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 10 civarında arttı. Apple’ın hedefi gelecek yıl geliri 50 milyar dolara çıkarmak.

Çin’de yaşanan düşüş sürerken toplam gelir 9.16 milyar dolar oldu. Avrupa’da da düşüş var ve gelir 11.93 milyar dolar oldu. ABD başta olmak üzere diğer bölgelerde ise gelir bir miktar artış gösterdi.

 


https://www.phonearena.com/news/Lower-iPhone-revenue-does-not-matter-as-Apples-shares-soar_id117816 Yorum Yaz
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mutercim 6 gün
Samsung ne zamandır batılı?
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demirparcasi 6 gün
Apple watch ve airpods Apple'ın çıkardığı gerçekten iyi ve yenilikçi ürünlerdir. Pahalı olmasına rağmen çok iyi satış rakkamları var. Aslında bu durum iPhone'un ilk zamanlarına benziyor. Rakiplerinden daha pahalı olsa da her yönüyle iyi ve stabil olduğu için çok satıyordu. Zamanla rakipleri daha iyi ürünler çıkardı ve pazar payını aldı. Gelecek sene olmasa da ilerleyen yıllarda saat ve kulaklıkta da benzer gelişmeler olacak. Apple'ın gücü Iphone'a dayanıyor. Iphone'nu olmayan insanlar Apple watch ve Airpods tercih etmiyor. Iphone satışlarının düşmesi gelecekte diğer ürünleri için de Apple'ın potansitel müşteri kaybetmesi demek.
Apple bu gerçeği fark etmiş durumda fakat Iphone fiyatlarını düşürüp Apple kullanıcı sayısını arttırmaktansa mevcut Apple kullanıcılarından daha fazla kazanç elde etme peşinde. Tipik amerikalı kar maksimizasyonuna odaklanmış şirket stratejisi. Bence uzun vadede bu strateji ile kaybedecek.
Apple watch ve airpods Apple'ın çıkardığı gerçekten iyi ve yenilikçi ürünlerdir. Pahalı olmasına rağmen çok iyi satış rakkamları var. Aslında bu durum iPhone'un...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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BekirTemel 5 gün
mantıklı, bence de anroid telefon apple watch kombini mantıklı f/p
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yorumculuklar 5 gün
İnsanların çok eski değilse ve Apple tarafından zorlanmıyorsa yeni model bir iPhone'a geçme ihtiyaçları olmamalı zaten. Watch ise görece yeni bir ürün ve kategori olarak akıllı telefonlar kadar hızlı kabul görmedi. Tabletler ise yine Apple gibi firmalar yüzünden bilgisayar gücüne erişebilmişken yazılım yönleri eksik bırakılarak bilgisayar satışlarının da kalması istendi. Aslında bakıldığında, cast destekli TV, tablet ve akıllı saat (fotoğraf çekmek dışnda) günlük hayatta bilgisayara ve telefona olan ihtiyacı giderebilir.
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barkin67 5 gün
Her sene aynı telefonu önümüze cilalayıp koyarlarsa olacağı bu
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mutercim 6 gün
Samsung ne zamandır batılı?
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demirparcasi 6 gün
Apple watch ve airpods Apple'ın çıkardığı gerçekten iyi ve yenilikçi ürünlerdir. Pahalı olmasına rağmen çok iyi satış rakkamları var. Aslında bu durum iPhone'un ilk zamanlarına benziyor. Rakiplerinden daha pahalı olsa da her yönüyle iyi ve stabil olduğu için çok satıyordu. Zamanla rakipleri daha iyi ürünler çıkardı ve pazar payını aldı. Gelecek sene olmasa da ilerleyen yıllarda saat ve kulaklıkta da benzer gelişmeler olacak. Apple'ın gücü Iphone'a dayanıyor. Iphone'nu olmayan insanlar Apple watch ve Airpods tercih etmiyor. Iphone satışlarının düşmesi gelecekte diğer ürünleri için de Apple'ın potansitel müşteri kaybetmesi demek.
Apple bu gerçeği fark etmiş durumda fakat Iphone fiyatlarını düşürüp Apple kullanıcı sayısını arttırmaktansa mevcut Apple kullanıcılarından daha fazla kazanç elde etme peşinde. Tipik amerikalı kar maksimizasyonuna odaklanmış şirket stratejisi. Bence uzun vadede bu strateji ile kaybedecek.
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KaleyDeskop 6 gün
apple da o kadar nakit var sadece mobil işlerde değerlendirmesi yanlış, apple eğer araba üretirse kesinlikle iphone gibi sansasyon yaratır.
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