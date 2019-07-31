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AMD geçen yıla göre büyük düşüş yaşıyor

Yılın ilk yarısında geçen yıla göre önemli bir düşüş yaşandı ve faaliyet karı neredeyse eridi. Yılın ikinci yarısında ise AMD toparlanarak düşüşe bir son vermeyi planlıyor.
1 sa.
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Gerek ekran kartı pazarında aradığını bulamaması gerekse de kripto para madenciliğinde yaşanan büyük düşüş bu yıl AMD’nin gerilemesine neden oluyor Geçen yıla göre firma faaliyet karında yarı yarıya düşüş gördü.

İlk yarıda düşüş büyük oldu

Açıklanan ikinci çeyrek raporlarına göre AMD’nin toplam satış geliri 1.53 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 20 yükseliş yaşanırken yıl bazında yüzde 15 düşüş görüldü. Faaliyet karı ise adeta eridi zira geçen yıl aynı dönemde 153 milyon dolar olan faaliyet karı bu dönemde 59 milyon dolar oldu.

Ayrıca Bkz. "SEC onaylı ilk kripto para Quarters oldu"

Firma en büyük kaybı son kullanıcı bölümünde yaşadı zira 117 milyon dolar olan faaliyet karı 22 milyon dolara düştü. Konsollara tedarik yapan yarı özel ve kurumsal bölüm ise faaliyet karını arttırmayı başardı. Sunucu tarafında artan EPYC işlemci tedariği ve konsolların satışları düşük de olsa devam ettirmesi bunda etkili oldu.

Üçüncü çeyrekte firma önemli bir yükseliş bekliyor. Yeni Radeon RX 5700 serisinin gördüğü ilgi ve Ryzen ile EPYC işlemcilerinin artan siparişleri yüzleri güldürüyor. Firmanın gelir beklentisi 1.8 milyar dolar civarında.

 

https://www.techpowerup.com/257835/amd-reports-second-quarter-2019-financial-results Yorum Yaz
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Six Feet Under. 56 dk.
Çöp mal üretirseler düşüş yaşarlar tabi. Intel ve Nvidia'nın fersah fersah gerisinde.
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MogoLKhan 31 dk. en beğenilen 12 Angry Men
aslında Rx 570 gibi bir nimet varken millet pardon çoluk çocuk gidip yine Gtx 1050ti aldı.
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Juan Cobra 7 dk.
AMD, intel ve nvidia'yı tokat manyağı yapmış kimin umrunda?
İntel ve Nvidia çöp satsa bu fangirl takımı kapış kapış alıyor.
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qoqoCAN 39 dk.
@berk768 senin muhalefet olmadığın bir konu olacak mı :D
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Feyzuli 44 dk.
AMD reis yanlış yapıyor. Her sene yeni CPU çıkarırsan kar edemezsin. Intel gibi yapacaksın. Adamlar gelecek sene 7nm+ sonrasında 5nm dediler. Ehh tüketici ne yapsın. AMD reis kendi kemerini kendi sıkıyor.
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12 Angry Men 44 dk.
İşlemci sık sık değiştirilmiyor sanırım o yuzden zarar edıyorlar. Keşke işlemci gıvı ıyı ekran kartları uretebılseler o zaman hem satışları artar hem de nvıdıa tekelı kırılmıs olurdu. :(
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MogoLKhan 31 dk. 12 Angry Men
aslında Rx 570 gibi bir nimet varken millet pardon çoluk çocuk gidip yine Gtx 1050ti aldı.
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SEO-Uzmanı 50 dk.
kendi adıma konuşayım (biz türkler)
25 yılda bir işlemci değiştiririz :D
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selahattın ısık 55 dk.
intelin stok sıkıntısı nedeniyle satışların düştüğü
amd nin gelirlerde düşüş yaşıyor oluşu
dram yongalarının fırtına-sel yüzünden arttığı
yalanlarını bizim siyasetçilerden telif vererek alıyorlar gibi geliyor.
adamlar göstere göstere intelin müşterilerini çalıyor (intel le anlaşmalı faaliyetler mi tartışılır)
kriptro sektörü hafif palazlansın amd grekor üsütne rekor kırar.
siz dua edinde erc tokenler ucuz.
ether 5xx usd olsun burun kıvırdığınız vegalar 4xxx rx 5700 ler 5xxx den kapı açar..
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Six Feet Under. 56 dk.
Çöp mal üretirseler düşüş yaşarlar tabi. Intel ve Nvidia'nın fersah fersah gerisinde.
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Johan Elmander 1 sa.
Ve aynı zamanda zen+'ın 3.5 katı satan bir zen2 var ama ekrem nedense onu haber yapmaya tenezzül etmiyor.
Kaynak lisa su
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Statistik 1 sa.
Yıl bazında kayıp kripto miningteki düşüşten kaynaklı ve önceki çeyreğe göre kazançlı ancak henüz Ryzen 2 ile Navinin meyvelerini almis durumda degil, bu (3.) ceyrekte iyi bir sıçrama yapabilir
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berk768 1 sa.
Madencilik bitti amd çöküşü başladı.
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