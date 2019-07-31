AMD geçen yıla göre büyük düşüş yaşıyor

Gerek ekran kartı pazarında aradığını bulamaması gerekse de kripto para madenciliğinde yaşanan büyük düşüş bu yıl AMD’nin gerilemesine neden oluyor Geçen yıla göre firma faaliyet karında yarı yarıya düşüş gördü.
İlk yarıda düşüş büyük oldu
Açıklanan ikinci çeyrek raporlarına göre AMD’nin toplam satış geliri 1.53 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 20 yükseliş yaşanırken yıl bazında yüzde 15 düşüş görüldü. Faaliyet karı ise adeta eridi zira geçen yıl aynı dönemde 153 milyon dolar olan faaliyet karı bu dönemde 59 milyon dolar oldu.Ayrıca Bkz. "SEC onaylı ilk kripto para Quarters oldu"
Firma en büyük kaybı son kullanıcı bölümünde yaşadı zira 117 milyon dolar olan faaliyet karı 22 milyon dolara düştü. Konsollara tedarik yapan yarı özel ve kurumsal bölüm ise faaliyet karını arttırmayı başardı. Sunucu tarafında artan EPYC işlemci tedariği ve konsolların satışları düşük de olsa devam ettirmesi bunda etkili oldu.
Üçüncü çeyrekte firma önemli bir yükseliş bekliyor. Yeni Radeon RX 5700 serisinin gördüğü ilgi ve Ryzen ile EPYC işlemcilerinin artan siparişleri yüzleri güldürüyor. Firmanın gelir beklentisi 1.8 milyar dolar civarında.
https://www.techpowerup.com/257835/amd-reports-second-quarter-2019-financial-results Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İntel ve Nvidia çöp satsa bu fangirl takımı kapış kapış alıyor.
25 yılda bir işlemci değiştiririz :D
amd nin gelirlerde düşüş yaşıyor oluşu
dram yongalarının fırtına-sel yüzünden arttığı
yalanlarını bizim siyasetçilerden telif vererek alıyorlar gibi geliyor.
adamlar göstere göstere intelin müşterilerini çalıyor (intel le anlaşmalı faaliyetler mi tartışılır)
kriptro sektörü hafif palazlansın amd grekor üsütne rekor kırar.
siz dua edinde erc tokenler ucuz.
ether 5xx usd olsun burun kıvırdığınız vegalar 4xxx rx 5700 ler 5xxx den kapı açar..
Kaynak lisa su
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