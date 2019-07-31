AMD geçen yıla göre büyük düşüş yaşıyor

Gerek ekran kartı pazarında aradığını bulamaması gerekse de kripto para madenciliğinde yaşanan büyük düşüş bu yıl AMD’nin gerilemesine neden oluyor Geçen yıla göre firma faaliyet karında yarı yarıya düşüş gördü.

İlk yarıda düşüş büyük oldu

Açıklanan ikinci çeyrek raporlarına göre AMD’nin toplam satış geliri 1.53 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 20 yükseliş yaşanırken yıl bazında yüzde 15 düşüş görüldü. Faaliyet karı ise adeta eridi zira geçen yıl aynı dönemde 153 milyon dolar olan faaliyet karı bu dönemde 59 milyon dolar oldu.

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Firma en büyük kaybı son kullanıcı bölümünde yaşadı zira 117 milyon dolar olan faaliyet karı 22 milyon dolara düştü. Konsollara tedarik yapan yarı özel ve kurumsal bölüm ise faaliyet karını arttırmayı başardı. Sunucu tarafında artan EPYC işlemci tedariği ve konsolların satışları düşük de olsa devam ettirmesi bunda etkili oldu.

Üçüncü çeyrekte firma önemli bir yükseliş bekliyor. Yeni Radeon RX 5700 serisinin gördüğü ilgi ve Ryzen ile EPYC işlemcilerinin artan siparişleri yüzleri güldürüyor. Firmanın gelir beklentisi 1.8 milyar dolar civarında.