Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone tedarikçileri en kötüsüne hazırlanıyor

Düşen satışlar ve Qualcomm’un satış yasağı baskısı Apple’ı zor durumda bıraktı. Bu yıl düşüşe devam etmesi beklenen iPhone satışları tedarikçileri yeni arayışlara itiyor.
4 ay
6,7b
1
35
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tarihindeki en kötü iPhone satışlarını gören Apple geçtiğimiz hafta gelir beklentisini düşürmüş ve hisseleri borsada yüzde 10 civarında değer kaybetmişti. Haliyle yaşanan bu kayıplar tedarik zincirini de vurdu.

Bu yıl zor geçecek

Sektörden gelen bilgilere göre iPhone tedarik zincirindeki üreticiler düşük satışlardan yüksek oranda etkilenmeyi bekliyor. Bunun yanında Çin’de yükselen üretim ve işçi ücretleri de tedarikçiler için zorlayıcı unsurlardan.

Ayrıca Bkz. "Bitcoin 10 yılı geride bıraktı"

Bu yıl gelirlerin önemli oranda azalmasını bekleyen tedarikçi firmaların bulduğu çözümlerden birisi Hindistan gibi diğer gelişmekte olan ülkelere üretim tesisleri inşa etmek. Bu sayede hem alt seviye üretimin artması sağlanacak hem de Çin’deki yoğun rekabetten kaçınılmış olacak.

iPhone satışlarının düşüş trendine girmesi ve Qualcomm’un kazandığı satış yasağı davaları Apple’ı oldukça zorlayacak. Bu yıl pek çok üretici 5G teknolojisine geçiş yapacak ancak bu büyük pastadan Apple’ın pay alması 2020 yılını bulacak. Firmanın 2019 yılı iPhone modellerinde bir miktar fiyat indirimine gideceği ve böylece aradaki süre zarfında rekabetçiliğini korumaya çalışacağı ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-suppliers-impact-revenue-drop_id112427 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yorumculuklar 4 ay en beğenilen
Bitti artık aynı ürünü makyajla makyajla sat dönemi...
1 Yanıt Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 4 ay
İnşallah daha beter olması dileği ile ggwp
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paldov 4 ay
ios 13 ile ciddi yenilikler lazim.
yeni tasarim, 1-2 tema olabilir.
dosya yoneticisi sart gibi duruyor.
karanlik mod artik gelmeli.
menulerde istedgimiz sekilde ayar yapabilmeliyiz.
ios 13 ile ciddi yenilikler lazim.yeni tasarim, 1-2 tema olabilir.dosya yoneticisi sart gibi duruyor.karanlik mod artik gelmeli.menulerde ist...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ANIL007 4 ay
Apple'in kullanıcılarda oluşturduğu ufak tefek kullanıcı alışkanlıkları iphonedan diger cihazlara gecilmesini engelliyor.

*Home tusuna iki kez dokunulunca ekranin asagi inmesi
*Sesli asistan siri'nin digerlerine gore çok kullanişli olmasi
*Assistive touchun hatasiz calismasi
*3d touch ile klavyeye baski uygulayip imlecin yerinin degistirilmesi

Ben bunlari asla diger markalarda bulamiyorum bu yuzden apple kullaniyorum tabi dosya yöneticisinin olmaması bu avantajlarin yaninda benim icin buyuk bi dezavantaj ancak asıl konuya gelecek olursak.

APPLE KESİNLİKLE BUNU HAKEDİYOR

[]Özellille 6 - 6 plus serisiyle beraber gelen fahiş fiyat arttırımları diger firmaların da fiyatlarını aynı oranda arttırmasına sebep oldu ve telefon fiyatları ciddi manada fırladı.

300 - 400 dolarlardan 1000 1200 dolarlara kadar çıktı.(Bizim kurlardan bahsetmiyorum bile)
Apple'in açgözlülüğü yüzünden küresel çapta fiyatlar arttı.

[] Yeni ios sürümleriyle eski cihazları yavaşlatması ve bunun ortaya çıkmasıyla gözü kapalı şekilde iphone alan kullanıcıları cihazdan soğuttu.

[] Jailbreak'ın eski popülerliğinin olmaması da bence satışların düşmesine sebep oldu. Apple jailbreak özelliklerinden bir kismini tweak üreticilerini işe alarak kendi vermeye çalıştı, Verdi de ancak yarım yamalak verebildi tabiki bu kesinlikle jailbreak özgürlüğünün tadını vermedi. Bu hamle ciddi manada jilbreakı da bitirdi. Tweak ve jb üreticilerine birkac milyon kaptirmayayım derken olan kendisine oldu.

[] Bumların yanında daha birçok şey sayabiliriz bunlar benim uzun zamandır aklımda olan şahsi düşüncelerim

Apple bunu sonuna kadar hak ediyor!

Ülkemiz açısından bakarsak Apple'in ülkemizdeki servis anlayışı ve dolar kuruna bağlı fiyat arttırımlarını da eklemem gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jrbacktoback 4 ay
vivo nex 2 der gecerim.. mazide kaldı o apple günleri..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 ay
R&D ‘yi iyi calistirmadilar, Apple gibi mali guce sahip bir firmadan daha hizli islemci daha cok ram daha buyuk ekran daha iyi kamera gibi her ureticin yapabildigi yenilikler yerine, sektoru alt ust edecek yenilikler bekliyor insanlar..
Yoksa babane centige sigdirdigin zamazingo teknolojilerden..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 4 ay
""""APPLE olmasaydı olmazdık""""
-akıllı telefonlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 ay
Artık yeni bir tasarım, yeni ciddi özellikler lazım. TouchID'yi ekrandan parmak okuma ile getirirlerse iyi olur.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay
Ooo Android tayfasına özel microsd, fm radyo, kulaklık girişi ve dosya yöneticisi bile ekleyeceklermiş...
Bir bitmediniz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arabacımemo 4 ay
Kesinlikle hak ettiklerini yaşıyorlar.Ürettiği her üründe Apple ı başarılı bulurdum fakat geçtiğimiz 3-4 sene içinde yenilik için değil para için yeni iphone çıkarmaları,telefonu yavaşlatma hepsi bir araya gelince böyle güzel şiştiler.Babam Note 8 kullanıyor iphone x ile yan yana koyunca ve androiddeki fonksiyonelliği düşündüğümüzde apple yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde kendini geliştirmeli.Hem işletim sistemi olarak hem de cihaz olarak.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***RAMMSTEIN*** 4 ay
Bir apple kullanıcısı olarak çok iyi oluyor. Bence daha fazla yaptırım uygulanmalı. Her sene gıdım gıdım verilen teknolojiler yüzünden bu hale geldiler. Xs serisine parmak izi konulmaması bunun en büyük örneği. Rezalet.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matador_mirkhan 4 ay ***RAMMSTEIN***
kanımca touch id , face id den daha önemli. bi şekilde geçilebiliyor faceid ama touch id öylemi?! koca telefonun arkasına bari diğer markalardaki gibi bi touchid koysalardı mesela direk apple logosu touch id olsa süper olmazmıydı! ama asıl iş onu ekrana gömülü sekilde yapmakta apple yapasıya ben heralde 1.nin üzerine 3. çocuğu yaparım.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chillout 4 ay
Yüksek fiyat inatlaşması ve hazin sonuçları.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 4 ay
dosya yöneticisi gelirse efsane olur
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6719 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, iPhone ve
4 etiket daha iphone suppliers Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Samsung Galaxy M20 görseli sızdırıldı 4 ay Xiaomi’den 45W destekli şarj istasyonu 4 ay Amazon 100 milyondan fazla Alexa yüklü cihaz satmayı başarmış 4 ay OnePlus 3 ve OnePlus 3T için Android Pie güncellemesi Geekbench üzerinde görüldü 4 ay CES 2019'da neler göreceğiz? 4 ay Dünyanın en zorlu off road maratonu Dakar 2019 başlıyor 4 ay 2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018 4 ay Redmi markalı ilk amiral gemisi telefonun fiyatı belli oldu 4 ay Eski Hearthstone yapımcıları yeni bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor 4 ay ABD ve Çin'in ticaret savaşı, Bill Gates'in Güvenli Nükleer Enerji planını engelledi 4 ay Türkçe Google Asistan iOS kullanıcıları ile buluştu 4 ay Google'ın katlanabilir telefonuyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor 4 ay Apple yeni nesil iPhone X'da Touch ID ve USB-C portuna yer verebilir 4 ay 500 milyona yakın Marriott müşterisinin bilgileri çalındı 4 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın pili ortaya çıktı 4 ay LG Q9 Geekbench'te görüntülendi 4 ay Otel olarak hizmet verebilen otonom araç tasarlandı 4 ay Güney Koreli oyun devi Nexon satılıyor 4 ay İlginç tasarıma sahip Samsung monitörü CES 2019 fuarında tanıtılacak 4 ay LG UltraGear monitör serisine 27 inçlik yeni üye 4 ay GÖRÜNTÜLENEN iPhone tedarikçileri en kötüsüne hazırlanıyor Sonraki Cell to Singularity ile evrimi keşfedin 4 ay 2018'in En İyi 10 Vizyon Filmi 4 ay Epic Games mağazasında What Remains of Edith Finch oyunu ücretsiz olacak 4 ay PepsiCo üniversite öğrencilerine otonom robot ile abur cubur dağıtıyor 4 ay Hyundai ve Kia elektrikli araç şarj istasyonlarındaki bekleme sorununa çözüm buldu 4 ay Xiaomi’nin sesli asistanı XiaoAI 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı 4 ay Su damlası çentikli Huawei P30'un görselleri yayınlandı 4 ay Gigabyte Aorus yeni bir oyuncu monitörü hazırlıyor 4 ay AMD Ryzen Threadripper 2990WX performansını iki kata kadar arttırmak mümkün 4 ay Xiaomi Mi 9'un teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı 4 ay Pokemon GO, 2018 yılında Niantic'e 795 milyon dolar kazandırdı 4 ay Türk Telekom’un yeni bulut servisi Dijital Depo kullanıma sunuldu 4 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 4 ay App Store yeni yıl haftasında 1.2 milyar dolarlık gelir sağladı 4 ay Intel, hayvanları kaçak avcılardan korumak için kamera geliştiriyor 4 ay Meizu 16 mercek altında: Süper orta sınıf telefon 4 ay Çin'in keşif aracı, Ay'da ilk 'ayak izlerini' bıraktı: İşte fotoğraf 4 ay Samsung Galaxy S10'un tasarımını gösteren bir fotoğraf yayınlandı 4 ay Toyota yeni otonom test aracını duyurdu 4 ay Asus profesyoneller için ProArt mini PC serisini tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim