iPhone tedarikçileri en kötüsüne hazırlanıyor

Tarihindeki en kötü iPhone satışlarını gören Apple geçtiğimiz hafta gelir beklentisini düşürmüş ve hisseleri borsada yüzde 10 civarında değer kaybetmişti. Haliyle yaşanan bu kayıplar tedarik zincirini de vurdu.

Bu yıl zor geçecek

Sektörden gelen bilgilere göre iPhone tedarik zincirindeki üreticiler düşük satışlardan yüksek oranda etkilenmeyi bekliyor. Bunun yanında Çin’de yükselen üretim ve işçi ücretleri de tedarikçiler için zorlayıcı unsurlardan.

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Bu yıl gelirlerin önemli oranda azalmasını bekleyen tedarikçi firmaların bulduğu çözümlerden birisi Hindistan gibi diğer gelişmekte olan ülkelere üretim tesisleri inşa etmek. Bu sayede hem alt seviye üretimin artması sağlanacak hem de Çin’deki yoğun rekabetten kaçınılmış olacak.

iPhone satışlarının düşüş trendine girmesi ve Qualcomm’un kazandığı satış yasağı davaları Apple’ı oldukça zorlayacak. Bu yıl pek çok üretici 5G teknolojisine geçiş yapacak ancak bu büyük pastadan Apple’ın pay alması 2020 yılını bulacak. Firmanın 2019 yılı iPhone modellerinde bir miktar fiyat indirimine gideceği ve böylece aradaki süre zarfında rekabetçiliğini korumaya çalışacağı ifade ediliyor.