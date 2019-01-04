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Bitcoin 10 yılı geride bıraktı

Bugün altınla eş tutulan ve önemli bir yatırım aracı olarak görülen Bitcoin aslında merkezi güçlerin elinde oyuncak olmama amacını taşıyordu. Peki bunu gerçekleştirebildi mi?
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Finansal piyasaların güvensizliğine ve manipüle edilebilirliğine tepki olarak doğan ancak bugün manipülasyonların yapıldığı bir alan haline gelen kripto para piyasası Bitcoin ile doğmuştu. Bitcoin tam 10 yılı geride bırakmış durumda.

Bitcoin ne zaman doğdu? 

2008 yılında Lehmann Brothers ile başlayan ekonomik çalkantılar özgürlükçü ve sisteme bağlı olmayı reddeden yenilikçi kesimler tarafından yeni bir sistemin oluşturulmasına zemin hazırlamıştı. Zira Bitcoin.org alan adı Ağustos 2008 tarihinde alınmıştı.

Bir süre sonra Satoshi Nakamoto adında ve bugün halen kim olduğu bilinmeyen bir isim tarafından Bitcoin adında yeni bir elektronik para biriminin tarifi yapıldı. Whitepaper adı verilen açıklama metninde noktadan noktaya transfer edilebilen ve bir merkezi kuruluşa ihtiyaç duymayan para birimi olarak tarif edilmişti.

Ayrıca Bkz. "Google Çinli üreticileri de lisansa bağlayabilir"

3 Ocak 2009 tarihinde Bitcoin blok zincirine ilk kod satırları eklendi. Yaratılış Bloğu olarak da adlandırılan bu bloğun Nakamoto’ya ait olduğu söyleniyor. 12 Ocak 2009 tarihinde Nakamoto kendi cüzdanından Hal Finney’e 10 Bitcoin göndermişti. Bitcoin ile yapılan ilk alışveriş ise 22 Mayıs 2010 taihinde 10 000 Bitcoin ile pizza siparişi olmuştu.

İlk yıllarda fazla büyük bir kitle tarafından bilinmeyen Bitcoin ve blok zinciri teknolojisi daha çok bu işe gönül vermiş kişilerin arasında kaldı. 2013-2014 yılları arasında ise kripto para borsalarının yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığını gördük. Besim Tibuk’un oğlu Kerem Tibuk tarafından 2013 yılında Kıbrıs temelli olarak kurulan BTCTurk bunlardan birisiydi.

2014 yılında Ethereum’un ortaya çıkışı en önemli değişim olarak gösteriliyor. Blok zinciri teknolojisini ön plana çıkaran Ethereum, Akıllı Sözleşmeler dönemini başlattı. Böylece ERC ağında herkes kendi para birimini oluşturma imkanına kavuştu. Tron ve EOS bunların en popülerleri oldu.

Sonraki yıllarda yeni birimler ortaya çıkmaya başladı ve kripto para piyasası oluştu. İnsanların merakı arttıkça yatırımlar çoğaldı ve değerler artmaya başladı. 2016-2017 yıllarında ise önemli sıçramalar başlayınca tüm dünyanın dikkatini çekti.

Bugün kripto para piyasası 130 milyar dolar hacmin döndüğü bir yer haline geldi. 2000’den fazla para birimi Coinmarketcap üzerinde listelenirken birkaç katı fazlası da alternatif piyasa listeleme platformlarında yer alıyor.

10 yıl öncesine dönüp Nakamoto’nun amacına ulaşıp ulaşmadığını sorarsak aslında hayır cevabını alırız. Pek çok uzmanın da dile getirdiği gibi güçlerin kontrolünden çıkarak bağımsız hareket eden bir piyasa hiçbir zaman olmadı. Mt.Gox gibi iflaslar ve dolandırıcılıklar da hesaba katıldığında kripto para piyasası manipülatörlerin elinde hapsolmuş durumda. Artık nereye çekilirse oraya giden bir pazar mevcut ve bundan en çok da küçük yatırımcılar zarar görüyor.

 

https://www.theverge.com/2019/1/3/18166096/bitcoin-blockchain-code-currency-money-genesis-block-silk-road-mt-gox Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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IhtiyarDelikanli 4 ay
2011 yılından beridir Bitcoini biliyorum o günden bugüne inanılmaz birşekilde büyüme gösteriyor sadece fiyatı düştüğü için balon diyen balonculara inanmayın yatırımınızın en azından %5'i bitcoin olmalı.
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koyunsavar 4 ay
Sorması ayıp Kaç tane coin var Ekrem?
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