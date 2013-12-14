iPhone ve iPad uyumlu fotoğraf uygulaması Leonardo indirime girdi

Apple'ın iOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazları ile fotoğraf çekmekten ve düzenlemekten hoşlanan kişilere özel olarak hazırlanan uygulama Leonardo, hafta sonuna özel olarak indirime girdi.

Pankaj Goswami tarafından geliştirilen uygulamalardan Leonardo, diğer birçok benzerinden içerisinde yer alan katman desteği ile ayrılıyor. Ayrıca 25 farklı fotoğraf efekti ve 19 farklı filtreyle gelen uygulama, özel seçme araçları ile sadece belirli bölümler üzerinde değişiklik yapılmasına izin veriyor. Düzenlenen fotoğrafları PSD formatında ve yüksek çözünürlüklü olarak dışa aktarabilen Leonardo, saydamlık, boyutlandırma, harmanlama, kesme ve birleştirme gibi özellikleri yanında, 18 adet video eğitimiyle de oldukça kullanışlı ve kolay bir yapı ortaya koyabiliyor.

Daha önce 4,99$ fiyat etiketiyle satılan Leonardo uygulamasına an itibariyle 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id656090065?mt=8