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iPhone ve iPad uyumlu yeni belge tarama uygulaması: PDFpen Scan+

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone ve iPad uyumlu yeni belge tarama uygulaması: PDFpen Scan+
iOS 6.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone ve iPad modelleriyle evrensel yapıda çalışabilen belge tarama uygulaması PDFpen Scan+, kullanıcılara basit tarama işleminden fazlasını sunuyor.
SmileOnMyMac adlı geliştirici tarafından hazırlanan PDFpen Scan+, yüklendiği cihazların kameraları üzerinden istenilen her türlü belgeyi rahatlıkla tarayabiliyor, belgelerin köşelerini otomatik olarak algılayarak kırpabiliyor ve bu belgeler üzerinde renk ve ışık ayarlarının yapılmasına imkan tanıyor. OPC (Optical Character Recognition / Optik Karakter Tanıma) isimli teknolojisi ile taranan belgelerin içerisinde yer alan metinleri düzenlenebilir forma getirebilen uygulama, Dropbox, Evernote, Box, Alfresco ve Google Drive gibi bulut depolama servisleriyle de bağlantı kurarak dosya paylaşımı yapabiliyor. İsminden de anlaşılacağı üzere yapılan taramaları PDF formatında kayıt altına alabilen PDFpen Scan+, sade ve kullanışlı bir yara yüz ile geliyor.
8,99 TL fiyat etiketiyle satılan PDFpen Scan+ belge tarama uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id685513192?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DSGNRY 6 yıl
bu özelliklere göre fiyatı uygun gibi daha da gelişeceğini düşünürsek...
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