iPhone ve iPod Touch uyumlu 7 Minute Workout uygulaması güncellendi

Tiny Hearts Limited tarafından iOS 7 üstü iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olarak geliştirilen 7 Minute Workout yeni özelliklerle güncelledi.





Egzersiz temelli geliştirilen 7 Minute Workout, sesli ve video temelli yönlendirmeler ile 7 dakikalık çalışmalar sağlayabiliyor ve bu süreci kayıt altına alabiliyor. Modern arayüzüyle basit bir yapı ortaya koyan uygulama, yayınlanan 1.1 sürümüyle ise yeni hızlı ABS egzersizine, tasarım yeniliklerine, öğretici yeni seslere ve hata çözümlerine kavuşmuş durumda.

1,79 TL fiyat etiketiyle satılan 7 Minute Workout uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id783214985?mt=8