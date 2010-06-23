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iPhone 4'ün ilk performans testinin sonuçları geldi

8 yıl
21,3b
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22
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Dün sizlere Primate Labs'ın Geekbench 2 uygulamasını AppStore'dan satışa sunduğunu açıklamıştık. Satışa sunulmasının üzerinden bir gün geçmeden uygulama kullanıcılar tarafından iPhone 4 ile iPhone 3Gs'in performans karşılaştırılması için kullanılmaya başladı.

Geekbench 2 ile yapılan performans testinde 256MB'lık belleğe ve 600MHz'lik işlemciye sahip olan iPhone 3Gs, tahmin edebileceğiniz gibi 512MB'lık belleğe ve A4 yongasına sahip iPhone 4'e göre çok daha düşük puan alıyor.

iPhone 4'ün ilk performans testinin sonuçları geldi
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Her ne kadar iFixit ekibi iPhone 4'de 1GHz'lik A4'ün bulunduğunu belirtse de test sonucunda yer alan sistem bilgisinde iPhone 4'ün işlemcisinin frekansın 0.00Hz olarak gözüküyor.

iPhone 4'e uygulanan performans testi sadece Geekbench 2 ile sınırlı değil;

iPhone 4'ün ilk performans testinin sonuçları geldi
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Benchtest ile yapılan testlerdeyse iPhone 4, 2514 puan alırken; iPhone 3Gs 2298 ve iPad ise 3667 puan alıyor. Fakat iPhone 4'ün test sonuçlarında saniyelerin hep 0.000 olarak gösterilmesi, sonuçların doğruluğuna gölge düşürüyor. Bu yüzden Geekbench 2'nin test sonuçlarının daha hassas olduğu düşünülüyor.

Ayrıca sadece Geekbench 2 değil, Checkup yazılımı da iPhone 4'ün işlemci hızını 0.00Hz olarak gösteriyor;

iPhone 4'ün ilk performans testinin sonuçları geldi
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Haberimizi özetlersek; iPhone 4 iPhone 3Gs'e göre çok daha hızlı ancak işlemcisinin çalışma frekansı üzerindeki belirsizlik giderilmiş değil.


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DH Misafiri 8 yıl
ARKADASLAR APPLE GİBİ Bİ FİRMA YAPAMAYACAGI SEYİ YAZMAZ KULLANDIGINIZ ÜRÜNLERİN KALİTESİNDEN DE BELLİ OLMUYORMU 1 GHZ HIZI VAR DİYORLARSA KESİNLİKLE VARDIR.BUNDA BENİM ZERRE KADAR SÜPHEM YOK ADAMLAR YAPIYOR ALLAH İÇİN :)
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Exxcrea 8 yıl
ipad la performansi arasında farka bakınca

iPhone 4, 2514 puan alırken; iPhone 3Gs 2298 ve iPad ise 3667

1ghz dan çokçok uzakta oldugu gözüküyor. ipadla 1100 3gs ile 220 puan farki var. 700 mhz seviyesinde demek oluyor buda.(220 puana x deyin 1ghz a4 ile 600 mhz 3gs arası 6x olur. 6x 400mhz se x 66 mhz yapar.

600+66 mhz 666 mhz teorik iphone 4 işlemci hizi. ipad dan daha yüksek ram seviyesine sahip olduguda düşünürsek belki 600 de bile kalmış olabilir. 3gs ile nerdeyse hiç farkı yok çünkü
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Batuist 8 yıl
o telefonla 720p video edit işlemi yapılıyorsa test etmeye lüzum yok..
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Shady 8 yıl
Arkadaşlar haberde belirtmiştim, Benchtest'in sonuçlarının çok doğru olduğu düşünülmüyor. En azından iPhone 4'e verdiği puanın doğru olmadığı düşünülüyor.
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Guest-EE6EF2C69 8 yıl
evet çok garip bencede ipad in iphone 4 den fazla skor elde etmesi. iphone4 ün ram olarak üstünlüğü var.
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Brainy 8 yıl
bence işlemci hızı 800 Mhz olabilir.
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ejlover 8 yıl
Çünkü iPad 3.2 işletim sistemi ile teste girerken iPhone4 ios4 ile girmiş durumda. Bu aynı özelliklere sahip iki PC'nin birini XP ile birini Vista ile teste sokmanız gibi bir şey.
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Tolgá 8 yıl
neden söylemezler şu cpu hızını hayret..insanları meraklandırmak için herşeyi yapıyorlar
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bilgehankalkan 8 yıl
iPad nasıl o kadar yüksek sonuç çıkarabiliyor?
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JustBeCooL 8 yıl

DEATH71

neden söylemezler şu cpu hızını hayret..insanları meraklandırmak için herşeyi yapıyorlar

Meraklandırmak değil amaç. Hızını düşük tutuyorlar her zamanki gibi. Hem iPad karşısında ezilmesin diye hem de pili tek dolumda daha fazla gitsin diye... Tahmini 800 mhz'dir. Bir çok kişi bunu düşünüyor zaten.

Zaten iPad'i geçerse, millet bu kadar büyük cihaz yapıyorsunuz, bir telefonu bile geçemiyor diyip krize girer. Halbuki iPad'ın büyüklüğü ekranı, içindekiler o kadar da geniş parçalar değil bildiğim kadarıyla.
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ayzer 8 yıl
iphone okadar çok uçuyorki
radar yakalayamıyor
cihaz çıktı ne hikmetse cpu hızı bilinemiyor...
okadar yani okadar akıllı ki memoryden de 9 mb gitmiş
çok komik yaaaa...
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.WondercrafteR. 8 yıl

ayzer

iphone okadar çok uçuyorki
radar yakalayamıyor
cihaz çıktı ne hikmetse cpu hızı bilinemiyor...
okadar yani okadar akıllı ki memoryden de 9 mb gitmiş

çok komik yaaaa...








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Erasmus78 8 yıl
iPhone 4 iPhone 3Gs'e göre %31 daha hızlı görünüyor. iPhone 4 ün çözünürlüğünün 3GS ten 4 kat daha fazla olduğunu düşünürsek oldukça güçlü bir işlemci kullanılmış sanıyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Benchmark testlerinden nasıl bir sonuç alacak çok merak ediyorum. 1 GHz hala kesinleşmedi mi? GSMarena'da 1 GHz yazıyor.
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mrykt 8 yıl
1ghz Apple sınırmaladıysa

Sınır dinlemez tabi iphone kullanıcıları
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engin9103 8 yıl
bir de 3G ye bakalım mı
??
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