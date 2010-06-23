iPhone 4'ün ilk performans testinin sonuçları geldi

Dün sizlere Primate Labs'ın Geekbench 2 uygulamasını AppStore'dan satışa sunduğunu açıklamıştık. Satışa sunulmasının üzerinden bir gün geçmeden uygulama kullanıcılar tarafından iPhone 4 ile iPhone 3Gs'in performans karşılaştırılması için kullanılmaya başladı.

Geekbench 2 ile yapılan performans testinde 256MB'lık belleğe ve 600MHz'lik işlemciye sahip olan iPhone 3Gs, tahmin edebileceğiniz gibi 512MB'lık belleğe ve A4 yongasına sahip iPhone 4'e göre çok daha düşük puan alıyor.

Her ne kadar iFixit ekibi iPhone 4'de 1GHz'lik A4'ün bulunduğunu belirtse de test sonucunda yer alan sistem bilgisinde iPhone 4'ün işlemcisinin frekansın 0.00Hz olarak gözüküyor.

iPhone 4'e uygulanan performans testi sadece Geekbench 2 ile sınırlı değil;

Benchtest ile yapılan testlerdeyse iPhone 4, 2514 puan alırken; iPhone 3Gs 2298 ve iPad ise 3667 puan alıyor. Fakat iPhone 4'ün test sonuçlarında saniyelerin hep 0.000 olarak gösterilmesi, sonuçların doğruluğuna gölge düşürüyor. Bu yüzden Geekbench 2'nin test sonuçlarının daha hassas olduğu düşünülüyor.

Ayrıca sadece Geekbench 2 değil, Checkup yazılımı da iPhone 4'ün işlemci hızını 0.00Hz olarak gösteriyor;

Haberimizi özetlersek; iPhone 4 iPhone 3Gs'e göre çok daha hızlı ancak işlemcisinin çalışma frekansı üzerindeki belirsizlik giderilmiş değil.