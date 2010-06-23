iPhone 4'ün ilk performans testinin sonuçları geldi

Dün sizlere Primate Labs'ın Geekbench 2 uygulamasını AppStore'dan satışa sunduğunu açıklamıştık. Satışa sunulmasının üzerinden bir gün geçmeden uygulama kullanıcılar tarafından iPhone 4 ile iPhone 3Gs'in performans karşılaştırılması için kullanılmaya başladı.
Geekbench 2 ile yapılan performans testinde 256MB'lık belleğe ve 600MHz'lik işlemciye sahip olan iPhone 3Gs, tahmin edebileceğiniz gibi 512MB'lık belleğe ve A4 yongasına sahip iPhone 4'e göre çok daha düşük puan alıyor.
Her ne kadar iFixit ekibi iPhone 4'de 1GHz'lik A4'ün bulunduğunu belirtse de test sonucunda yer alan sistem bilgisinde iPhone 4'ün işlemcisinin frekansın 0.00Hz olarak gözüküyor.
iPhone 4'e uygulanan performans testi sadece Geekbench 2 ile sınırlı değil;
Benchtest ile yapılan testlerdeyse iPhone 4, 2514 puan alırken; iPhone 3Gs 2298 ve iPad ise 3667 puan alıyor. Fakat iPhone 4'ün test sonuçlarında saniyelerin hep 0.000 olarak gösterilmesi, sonuçların doğruluğuna gölge düşürüyor. Bu yüzden Geekbench 2'nin test sonuçlarının daha hassas olduğu düşünülüyor.
Ayrıca sadece Geekbench 2 değil, Checkup yazılımı da iPhone 4'ün işlemci hızını 0.00Hz olarak gösteriyor;
Haberimizi özetlersek; iPhone 4 iPhone 3Gs'e göre çok daha hızlı ancak işlemcisinin çalışma frekansı üzerindeki belirsizlik giderilmiş değil.
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iPhone 4, 2514 puan alırken; iPhone 3Gs 2298 ve iPad ise 3667
1ghz dan çokçok uzakta oldugu gözüküyor. ipadla 1100 3gs ile 220 puan farki var. 700 mhz seviyesinde demek oluyor buda.(220 puana x deyin 1ghz a4 ile 600 mhz 3gs arası 6x olur. 6x 400mhz se x 66 mhz yapar.
600+66 mhz 666 mhz teorik iphone 4 işlemci hizi. ipad dan daha yüksek ram seviyesine sahip olduguda düşünürsek belki 600 de bile kalmış olabilir. 3gs ile nerdeyse hiç farkı yok çünkü
Meraklandırmak değil amaç. Hızını düşük tutuyorlar her zamanki gibi. Hem iPad karşısında ezilmesin diye hem de pili tek dolumda daha fazla gitsin diye... Tahmini 800 mhz'dir. Bir çok kişi bunu düşünüyor zaten.
Zaten iPad'i geçerse, millet bu kadar büyük cihaz yapıyorsunuz, bir telefonu bile geçemiyor diyip krize girer. Halbuki iPad'ın büyüklüğü ekranı, içindekiler o kadar da geniş parçalar değil bildiğim kadarıyla.
radar yakalayamıyor
cihaz çıktı ne hikmetse cpu hızı bilinemiyor...
okadar yani okadar akıllı ki memoryden de 9 mb gitmiş
çok komik yaaaa...
Sınır dinlemez tabi iphone kullanıcıları