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iPod Touch, 3G özelliğine mi kavuşuyor?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,7b
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iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın tarihindeki dönüm noktalarından en önemlisi 2001 yılında piyasaya sürdüğü taşınabilir müzik oynatıcısı iPod’dur. Bugüne kadar farklı versiyonlar altında karşımıza çıkan iPod, iPhone ve iPad modellerine de ilham kaynağı oldu.

Son günlerde teknoloji gündemi yeni iPhone ve iPad modellerinin lansman dedikodularına yoğunlaşmışken iPod Touch hakkında çok fazla bilgi edinme imkanı olmamıştı. iOS 5’in çıkışıyla birlikte iPod Touch modelinin de emekliye ayrılacağı söylentileri internete yayılmıştı.

Ancak son dedikodular iPod Touch’un kullanıcılarına bir sürpriz yapacağı yönünde. Üstelik bu model iPod Touch 4G değil. Applespot.nl sitesinin iddiasına göre Apple, iPod Touch 3G modeline bir veri bağlantısı modülü eklemeyi planlıyor. 

3.5 inç 480 x 320 piksel dokunmatik ekran, WiFi, Bluetooth bağlantısı, 32GB / 64GB kapasite seçenekleriyle kendisine ait bir hayran kitlesi yaratan ve en çok sevilen iPod modeli olan iPod Touch 3G en büyük eksiği olan veri bağlantısı özelliğine kavuşuyor. 

Siteye göre sesli arama özelliğini iPhone’a çok benzeyeceği için istemeyen Apple sadece veri bağlantısı özellikli bir 3G modülü ekleyecek. Böylece hareket halindeyken de iPod Touch 3G ile online oyun oynamak, uygulama indirmek veya multimedya içeriği satın almak mümkün olacak.

Modülün iPod Touch 3G’ye eklenmesinin sebebi ise son iPod Touch modelinin kasasının fiziksel sınırlarının donanım açısından çok kısıtlayıcı olması. Ancak bu henüz doğrulanmış bir bilgi değil. Yeni nesil bir iPod Touch’ın daha uygun bir kasayla 3G bağlantısı hazır olarak gelmesi de mümkün. 

Eylül ayı yaklaştıkça artık tüm Apple modelleri dedikodu kazanına yavaş yavaş dahil olmaya başlıyor.

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fthkn 7 yıl
Ekran boyunu 4 inç veya 5 inç yapıp bir de 3g eklenirse hayatta başka hiçbir multimedya cihazı istemem. Samsung'da böyle bir cihaz var. Galaxy s ama bunda 3g yok. Ekranı 5 inç. Ne yazık ki dokunmatik duyarlılığı hiçbir cihazda apple'da olduğu kadar yok. Sınırlamalarından dolayı nefret etmeme rağmen ipod'dan vazgeçemiyorum.
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*GameOver* 7 yıl fthkn
fthkn

Ekran boyunu 4 inç veya 5 inç yapıp bir de 3g eklenirse hayatta başka hiçbir multimedya cihazı istemem. Samsung'da böyle bir cihaz var. Galaxy s ama bunda 3g yok. Ekranı 5 inç. Ne yazık ki dokunmatik duyarlılığı hiçbir cihazda apple'da olduğu kadar yok. Sınırlamalarından dolayı nefret etmeme rağmen ipod'dan vazgeçemiyorum.


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Kayyu 8 yıl
Bende touch4 alicaktim arıyordum eğer 3g gelirse geldiği gün alırım hep yanımda internetin olması büyük avantaj böyle birsey olursa iPhone 5 e özel bisi yapmaları lazimki satışı düşmesin
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photo sir 8 yıl
eğer gelecekse telefon kullanacağıma onu kullanırım daha iyi
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mrykt 8 yıl
dev team kırar iphone olarak kullanırız
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ThunComb 8 yıl
Olsa güzel olurda apple hayatta yapmaz
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Öztürk35 8 yıl
hd2 ve ipod 2lisi oldukça keyifli ( 3g 32gb ve 4g 8gb )
iphone fazla basit bence..
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powersky 8 yıl
olmaz iphone 5 alan kişi sayısı düşer
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mirohingi 8 yıl
ipod toucha 3g ve gps gelsin, iphone satışları azalır, ipod satışları uçuşa geçer. daha önce sahip olduğum 3g 32gb yi mecburiyetten satmıştım. Ancak dediğim gibi bir gps bir de 3g gelirse hiç düşünmeden yeni modeli alırım.
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.WondercrafteR. 8 yıl
Olmaz.
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napolyon94 8 yıl
gaçen yıl ipod touch 3g 8gb aldım 32 almadığıma çok pişmanım ios5 bile gelmiycek her oyunda kasıyo :S
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A_R_D_A 8 yıl
İnşallah gelir :))
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Callum 8 yıl
Zor yahu
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Mühendis Kafası 8 yıl
ucuz ayfon olarak söylentileri dolaşan ürün bu olmasın?
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J'aime le gâteau 8 yıl
aldığıma pişman ettiricekler gibi görünüyor ama bakalım kesin bir bilgi gelmedi hala
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RihNavy 8 yıl
Iyiki iPod touch 3G almisim :D
Su cumleler beni benden aldi :D
"kendisine ait Bir Hayran Kitlesi Yaratan ve En Cok Sevilen iPod Modeli"
))))))))
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