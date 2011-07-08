iPod Touch, 3G özelliğine mi kavuşuyor?

Apple’ın tarihindeki dönüm noktalarından en önemlisi 2001 yılında piyasaya sürdüğü taşınabilir müzik oynatıcısı iPod’dur. Bugüne kadar farklı versiyonlar altında karşımıza çıkan iPod, iPhone ve iPad modellerine de ilham kaynağı oldu.





Son günlerde teknoloji gündemi yeni iPhone ve iPad modellerinin lansman dedikodularına yoğunlaşmışken iPod Touch hakkında çok fazla bilgi edinme imkanı olmamıştı. iOS 5’in çıkışıyla birlikte iPod Touch modelinin de emekliye ayrılacağı söylentileri internete yayılmıştı.





Ancak son dedikodular iPod Touch’un kullanıcılarına bir sürpriz yapacağı yönünde. Üstelik bu model iPod Touch 4G değil. Applespot.nl sitesinin iddiasına göre Apple, iPod Touch 3G modeline bir veri bağlantısı modülü eklemeyi planlıyor.





3.5 inç 480 x 320 piksel dokunmatik ekran, WiFi, Bluetooth bağlantısı, 32GB / 64GB kapasite seçenekleriyle kendisine ait bir hayran kitlesi yaratan ve en çok sevilen iPod modeli olan iPod Touch 3G en büyük eksiği olan veri bağlantısı özelliğine kavuşuyor.





Siteye göre sesli arama özelliğini iPhone’a çok benzeyeceği için istemeyen Apple sadece veri bağlantısı özellikli bir 3G modülü ekleyecek. Böylece hareket halindeyken de iPod Touch 3G ile online oyun oynamak, uygulama indirmek veya multimedya içeriği satın almak mümkün olacak.





Modülün iPod Touch 3G’ye eklenmesinin sebebi ise son iPod Touch modelinin kasasının fiziksel sınırlarının donanım açısından çok kısıtlayıcı olması. Ancak bu henüz doğrulanmış bir bilgi değil. Yeni nesil bir iPod Touch’ın daha uygun bir kasayla 3G bağlantısı hazır olarak gelmesi de mümkün.





Eylül ayı yaklaştıkça artık tüm Apple modelleri dedikodu kazanına yavaş yavaş dahil olmaya başlıyor.