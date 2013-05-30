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iPod Touch ailesi, 100 milyon satış miktarına ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPod / iPod Touch
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPod Touch ailesi, 100 milyon satış miktarına ulaştı

Gün içerisinde arka kamerası olmayan 16 GB'lik beşinci nesil iPod Touch modelini 229$'dan satışa sunduğu açıklayan Apple'ın iPod Touch ailesi toplamda 100 milyon satış miktarına ulaştı.
Dünyanın en popüler multimedya cihazları arasında yer alan iPod Touch, Apple tarafından ilk olarak 2007 yılında piyasaya sunuldu. iPhone modelleri yanında gelişimini sürdüren ve güncel olarak 5 jenerasyonu piyasada olan model, Apple'ın ürün gamı içerisinde de büyük bir önem taşıyor.
2007 yılında piyasaya sunulan ilk iPod Touch modelinin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.macrumors.com/2013/05/30/apple-reaches-milestone-of-100-million-ipod-touch-units-sold/ Yorum Yaz
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Pondera 6 yıl en beğenilen
Media player konsepti çok geriledi. Benim gözümde ölü gerçi de neyse. Amerika'da halen satılıyor ama Türkiye fiyatlarına bakarsanız orta seviye akıllı telefon seviyesindeler. Telefonlar bu hale gelmişken kalkıp media player almak parayı boşa harcamak resmen. Dediğim gibi Amerikalılar başta olmak üzere hala piyasası var ama ölmeye mahkum bir konsept. Biraz daha para verip all-in-one cihaz almak varken bu cihazları almak... Hele ki böyle telefon büyüklüğündeyse... Gerçi bunlarda sadece müzik oynatmıyor ama işte devir akıllı telefon devri artık.
Media player konsepti çok geriledi. Benim gözümde ölü gerçi de neyse. Amerika'da halen satılıyor ama Türkiye fiyatlarına bakarsanız orta seviye akıllı telefon ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Húrin 6 yıl
İpod touch 5. nesil gercekten mukemmel
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ukyo29 6 yıl
kızgınjapon
Pondera Media player konsepti çok geriledi. Benim gözümde ölü gerçi de neyse. Amerikada halen satılıyor ama Türkiye fiyatlarına bakarsanız orta seviye akıllı telefon seviyesindeler. Telefonlar bu hale gelmişken kalkıp media player almak parayı boşa harcamak resmen. Dediğim gibi Amerikalılar başta olmak üzere hala piyasası var ama ölmeye mahkum bir konsept. Biraz daha para verip all-in-one cihaz almak varken bu cihazları almak... Hele ki böyle telefon büyüklüğündeyse... Gerçi bunlarda sadece müzik oynatmıyor ama işte devir akıllı telefon devri artık.
ipod touch ne olduğunu biliyorsun değil mi ? :D ipod touch şuan da pek çok cihazın hatta bazı amiral gemilerin zorlanarak oynattığı oyunları oynatabiliyor whatssapp vsde var telefon görevi için kamera desen 1080p video kaydı film vsde izliyebiliyorsun yerim akıllı telefon devrini ^-^

Şimdi senin ipad'inde vardır, bak şöyle yaparsın ipad arkasına ipodunu ve takoz iphone 1'i tutuşturup güzelce bantla sararsın kendi devirinin teknolojisini yaşamaya devam edersin, bizde tek telefonla bütün işlerimizi görürüz :)
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Dexstz 6 yıl
Gayet başarılı
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nightsoldier 6 yıl
İphonedan sonra muzikcalarimi dolaba kaldirdim. Touchin verdigi muzik kalitesini iphone da verebiliyor. Ayni kaliteyi farkli uretilis amaclarina ragmen yakalayabilen cok az firma var ki Appleda bunlardan biri.
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kızgınjapon 6 yıl
Pondera
Media player konsepti çok geriledi. Benim gözümde ölü gerçi de neyse. Amerikada halen satılıyor ama Türkiye fiyatlarına bakarsanız orta seviye akıllı telefon seviyesindeler. Telefonlar bu hale gelmişken kalkıp media player almak parayı boşa harcamak resmen. Dediğim gibi Amerikalılar başta olmak üzere hala piyasası var ama ölmeye mahkum bir konsept. Biraz daha para verip all-in-one cihaz almak varken bu cihazları almak... Hele ki böyle telefon büyüklüğündeyse... Gerçi bunlarda sadece müzik oynatmıyor ama işte devir akıllı telefon devri artık.

ipod touch ne olduğunu biliyorsun değil mi ? :D
ipod touch şuan da pek çok cihazın hatta bazı amiral gemilerin zorlanarak oynattığı oyunları oynatabiliyor whatssapp vsde var telefon görevi için kamera desen 1080p video kaydı film vsde izliyebiliyorsun yerim akıllı telefon devrini ^-^
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Pondera 6 yıl en beğenilen
Media player konsepti çok geriledi. Benim gözümde ölü gerçi de neyse. Amerika'da halen satılıyor ama Türkiye fiyatlarına bakarsanız orta seviye akıllı telefon seviyesindeler. Telefonlar bu hale gelmişken kalkıp media player almak parayı boşa harcamak resmen. Dediğim gibi Amerikalılar başta olmak üzere hala piyasası var ama ölmeye mahkum bir konsept. Biraz daha para verip all-in-one cihaz almak varken bu cihazları almak... Hele ki böyle telefon büyüklüğündeyse... Gerçi bunlarda sadece müzik oynatmıyor ama işte devir akıllı telefon devri artık.
2 Yanıt Yanıtla +7
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl Pondera
Pondera
Media player konsepti çok geriledi. Benim gözümde ölü gerçi de neyse. Amerika'da halen satılıyor ama Türkiye fiyatlarına bakarsanız orta seviye akıllı telefon seviyesindeler. Telefonlar bu hale gelmişken kalkıp media player almak parayı boşa harcamak resmen. Dediğim gibi Amerikalılar başta olmak üzere hala piyasası var ama ölmeye mahkum bir konsept. Biraz daha para verip all-in-one cihaz almak varken bu cihazları almak... Hele ki böyle telefon büyüklüğündeyse... Gerçi bunlarda sadece müzik oynatmıyor ama işte devir akıllı telefon devri artık.


Fiyatini hakeden kullanisli cihazlar.o paraya alinabilecek telefonlardan daha randimanli oyun ve internet deneyimi sunuyor.
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Jül Sezar 6 yıl Pondera
Pondera
Media player konsepti çok geriledi. Benim gözümde ölü gerçi de neyse. Amerika'da halen satılıyor ama Türkiye fiyatlarına bakarsanız orta seviye akıllı telefon seviyesindeler. Telefonlar bu hale gelmişken kalkıp media player almak parayı boşa harcamak resmen. Dediğim gibi Amerikalılar başta olmak üzere hala piyasası var ama ölmeye mahkum bir konsept. Biraz daha para verip all-in-one cihaz almak varken bu cihazları almak... Hele ki böyle telefon büyüklüğündeyse... Gerçi bunlarda sadece müzik oynatmıyor ama işte devir akıllı telefon devri artık.


Ipod touch, ipadin iphone boyutundaki halidir sen media player diyorsun.
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bozok_53_45 6 yıl
hocam satış oranı yanlış olmuş
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efe7182 6 yıl
Aynen iPod touch 2yi vatan dan 400 tl ye almıştım.ilk Apple cihazımdı.yogun bir inceleyişten sonra 'bütün telefon ve mp4ler bunun ve iphonenin taklidiymiş meğer' demiştim :)
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napolyon94 6 yıl
Vay be ilk ipod touch imi hatirliyorum , parasini hakeden nadir urunlerdendi ipod touch 2 benim icin
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