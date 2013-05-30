iPod Touch ailesi, 100 milyon satış miktarına ulaştı

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Gün içerisinde arka kamerası olmayan 16 GB'lik beşinci nesil iPod Touch modelini 229$'dan satışa sunduğu açıklayan Apple'ın iPod Touch ailesi toplamda 100 milyon satış miktarına ulaştı.
Dünyanın en popüler multimedya cihazları arasında yer alan iPod Touch, Apple tarafından ilk olarak 2007 yılında piyasaya sunuldu. iPhone modelleri yanında gelişimini sürdüren ve güncel olarak 5 jenerasyonu piyasada olan model, Apple'ın ürün gamı içerisinde de büyük bir önem taşıyor.
2007 yılında piyasaya sunulan ilk iPod Touch modelinin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.macrumors.com/2013/05/30/apple-reaches-milestone-of-100-million-ipod-touch-units-sold/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi senin ipad'inde vardır, bak şöyle yaparsın ipad arkasına ipodunu ve takoz iphone 1'i tutuşturup güzelce bantla sararsın kendi devirinin teknolojisini yaşamaya devam edersin, bizde tek telefonla bütün işlerimizi görürüz :)
ipod touch ne olduğunu biliyorsun değil mi ? :D
ipod touch şuan da pek çok cihazın hatta bazı amiral gemilerin zorlanarak oynattığı oyunları oynatabiliyor whatssapp vsde var telefon görevi için kamera desen 1080p video kaydı film vsde izliyebiliyorsun yerim akıllı telefon devrini ^-^
Fiyatini hakeden kullanisli cihazlar.o paraya alinabilecek telefonlardan daha randimanli oyun ve internet deneyimi sunuyor.
Ipod touch, ipadin iphone boyutundaki halidir sen media player diyorsun.
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