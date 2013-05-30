iPod Touch ailesi, 100 milyon satış miktarına ulaştı





Gün içerisinde arka kamerası olmayan 16 GB'lik beşinci nesil iPod Touch modelini 229$'dan satışa sunduğu açıklayan Apple'ın iPod Touch ailesi toplamda 100 milyon satış miktarına ulaştı.

Dünyanın en popüler multimedya cihazları arasında yer alan iPod Touch, Apple tarafından ilk olarak 2007 yılında piyasaya sunuldu. iPhone modelleri yanında gelişimini sürdüren ve güncel olarak 5 jenerasyonu piyasada olan model, Apple'ın ürün gamı içerisinde de büyük bir önem taşıyor.

2007 yılında piyasaya sunulan ilk iPod Touch modelinin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.macrumors.com/2013/05/30/apple-reaches-milestone-of-100-million-ipod-touch-units-sold/