iPod Touch'ı cep telefonu olarak kullanmak ister misiniz?

Apple iPod Touch için hazırlanan bir aksesuar, iPod Touch'a telefon özelliğini getiriyor. Yosion adlı üretici firma tarafından hazırlana cihaza iPod Touch yerleştirildiği zaman iPod Touch'a arama yapma, arama alma ve mesajlaşma fonksiyonları geliyor. GPRS ve veri aktarımı için şimdilik destek sunmuyor. 4.5 saat konuşma süresi ve 120 saat bekleme süresiyle kullanılacak olan Apple Peel 520'in önümüzdeki günler içinde 74$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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