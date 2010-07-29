Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPod Touch'ı cep telefonu olarak kullanmak ister misiniz?

Apple Peel 520 adı verilen bir aksesuar ile iPod Touch'lar cep telefonu olarak kullanılabiliyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
85,5b
1
29
iPod / iPod Touch
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple iPod Touch için hazırlanan bir aksesuar, iPod Touch'a telefon özelliğini getiriyor. Yosion adlı üretici firma tarafından hazırlana cihaza iPod Touch yerleştirildiği zaman iPod Touch'a arama yapma, arama alma ve mesajlaşma fonksiyonları geliyor. GPRS ve veri aktarımı için şimdilik destek sunmuyor. 4.5 saat konuşma süresi ve 120 saat bekleme süresiyle kullanılacak olan Apple Peel 520'in önümüzdeki günler içinde 74$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Bence ipodun orjinelini almak lazım çakmadır hemen bozulur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ıphone tabiki daha iyi ama ıpod touchın ondan tek farkı konuşma özelliği olmaması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YrnMlk 6 yıl
yaa arkadaşlar çok mu kaba duruyo ve 2g ve 3g ne demek anlamadım ayrıca beyaz mı siyah mı... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar bnm ipod touch 8gb var mikrofonu var wifi üzerinden konusulabiliryor viber diye bir programla acebada internet olmadna duz telefon gibi kullana biliyomuyuz kartlı veya kartsız normal birini arıya biliyomuyuz internetsiz yani wifisiz??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
abiler şimdi bu alet ile operatorü direk kullanıyoruz değilmi wi-fi bağlantısız mesale hattımın 1gb internet paketi var onu kullanabiliyorum değil mi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar peel520 2G/3G satan warsa bana ulaşa bilirmi ?
telefon numaram 0554 754 42 06 siz çaldırın ben size dönerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
spaydix
GPRS ve veri aktarımı için şimdilik destek sunmuyorbenim burdan anladığım buna ne sim kart takılıyor ne başka bişey wi-fi üzerinden yapıyor aramaları herhalde yanlışımı düşünüyorum ?

hayır arkasında sim kart bölmes ve yedek şarj bölmesi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgadreser 7 yıl
arkadaşlar bende peel520 2G/3G için var hemde çift hatlı.çokta kibar görünüyor isteyen varsa satabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
tm ben alıyım onu ne kadara satıcaksın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
banada ipod touch 8GB yurt dışından geldi (orjinal)ama sim kartı takılmayışı beni hayal kırıklığına uğratmıştı en iyisi bu telefonu satmak daha hiç kulanmadım garanti belgesi bile içerisinde duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
85546 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPod / iPod Touch, cep telefonu ve
3 etiket daha Apple ipod touch aksesuar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim