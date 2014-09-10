Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPod klasik artık yok!

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
837
1
34
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPod klasik artık yok!

Apple'ın ikonik tekerleği ile hafızalara kazınan klasik iPod modeli ha bugün ha yarın derken iPhone tanıtımı sonrasında teknoloji dünyasına resmen veda etti. 

iPhone güncellemesi nedeniyle kısa süreli olarak erişime kapanan Apple Store sayfaları geri geldiğinde klasik iPod modellerinin yerinde olmadığı görüldü. Onun haricindeki iPod nano, touch ve shuffle modelleri satışına devam ediyor. 

Çevrimiçi müzik dinleme hizmetlerinin olmadığı bir dönemde insanların 160GB'a kadar şarkı depolayabilerek yanında taşıdığı iPod klasik, müzik dünyasında bir devrim yaratan iPod cihazlarının da ilk nesilleri arasındaydı. 

Apple Store stoklarından resmi olarak kalksa da halen pek çok perakendecide satışına devam ettiği için iPod klasik modelini tercih etmek isteyenler bu kanallara yönelebilirler.  

http://store.apple.com/tr/buy-ipod/ipod-touch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Losgalacticos 5 yıl
Classic gitmişse diğerlerinden hayır beklemem diye genelledim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattyB 5 yıl
classic yoksa bende yoğum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Olgi 5 yıl
Mp3 calar piyasasi bitmek uzere bildiginiz gibi 2000'lerde discman denilen cd calarlsr cok populerdi fakat agir olmasi 1-2 saatte tukenen pili ile buyul dezavantaj olusturuyordu sonra ipod ge mp3 calarlar piyasaya giris yapinca cop oldu.piyasadan silindi. Demek ki sira ipod'a gelmis. Akilli telefonlar mp3 calar ce turevlerini bitirdi. Evet bu isten tek sony karli cikar. Bi de cinli cakma ureticiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 5 yıl
Hey gidi günler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 5 yıl
Çocukken bundan çok isterdim şimdi üretimi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M60! 5 yıl
Yıllardır bir tanesine sahip olmak istemişimdir. İmkanım olduğunda ufak bir araştırma yapmam gerekli yoksa yazık olacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nomec 5 yıl
milliyet.com.tr/...

Bu linkteki haberden anladğım ipod'un komple üretimden kalktığı yani artık ipod'un hiç bir modeli üretilmeyecek ve satılmayacak.
ekimde yapılacak etkinlikte de ipod touch 6 tanıtılmazsa bu iş bitmiş demek demektir kimse artık ipod touch veya herhangi bir ipod beklemesin.
Sony ye gün doğar böyle olursa ardı arıdına her ay yeni bir walkman tanıtır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Italoman 5 yıl
Benim classicim var gümüş renkli, sonlanınca değeri daha da arttı gözümde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl Italoman
Italoman
Benim classicim var gümüş renkli, sonlanınca değeri daha da arttı gözümde.

Jobs hayatta olmus olsaydi zannetmiyorum ipod klasigi sonlandiracagini, onun icin muzik onemliydi ve mutlak suretle flash hafiza, beraberinde yazilim ve yeni bir tasarimla ipod klasigi ayakta tutmak icin calisirdi diye dusunuyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 5 yıl
Apple'ın klasiklerindendi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parberk9999 5 yıl
Klasik olmadan bi anlamı yok ki bu işin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl parberk9999
parberk9999
Klasik olmadan bi anlamı yok ki bu işin

Ya düşündüğün şeye bak arkadaş. Bi 10 yıl sonra tekrar üretir, nostalji diye raflara dizer.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 5 yıl
8 yıldır severek kullanıyorum bir 5 yıl daha kullanıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basketball is my life 5 yıl
Beyler 6.nesil nesil touch ne zaman tanıtılacak yoksa tanıtılmayacak mı ? Bir bilginiz var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
837 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPod / iPod Touch, ipod touch ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Audio Technica CKS77 Mercek Altında 5 yıl Intel ve Microsoft öncülüğünde düşük maliyetli yeni bilgisayarlar geliyor 5 yıl Apple Watch lansmanını Türkçe Dublajlı yayın tekrarı Bölüm:2 5 yıl iPhone 6 lansmanını Türkçe Dublajlı yayın tekrarı Bölüm:1 5 yıl TP-LINK WA860RE Kablosuz Sinyal Güçlendirici Video İnceleme 5 yıl HTC Desire 820 video ön inceleme: 8 çekirdekli 64-bit işlemci ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim