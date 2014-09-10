iPod klasik artık yok!

Haber Editörü
Apple'ın ikonik tekerleği ile hafızalara kazınan klasik iPod modeli ha bugün ha yarın derken iPhone tanıtımı sonrasında teknoloji dünyasına resmen veda etti.
iPhone güncellemesi nedeniyle kısa süreli olarak erişime kapanan Apple Store sayfaları geri geldiğinde klasik iPod modellerinin yerinde olmadığı görüldü. Onun haricindeki iPod nano, touch ve shuffle modelleri satışına devam ediyor.
Çevrimiçi müzik dinleme hizmetlerinin olmadığı bir dönemde insanların 160GB'a kadar şarkı depolayabilerek yanında taşıdığı iPod klasik, müzik dünyasında bir devrim yaratan iPod cihazlarının da ilk nesilleri arasındaydı.
Apple Store stoklarından resmi olarak kalksa da halen pek çok perakendecide satışına devam ettiği için iPod klasik modelini tercih etmek isteyenler bu kanallara yönelebilirler.
http://store.apple.com/tr/buy-ipod/ipod-touch Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu linkteki haberden anladğım ipod'un komple üretimden kalktığı yani artık ipod'un hiç bir modeli üretilmeyecek ve satılmayacak.
ekimde yapılacak etkinlikte de ipod touch 6 tanıtılmazsa bu iş bitmiş demek demektir kimse artık ipod touch veya herhangi bir ipod beklemesin.
Sony ye gün doğar böyle olursa ardı arıdına her ay yeni bir walkman tanıtır.
Jobs hayatta olmus olsaydi zannetmiyorum ipod klasigi sonlandiracagini, onun icin muzik onemliydi ve mutlak suretle flash hafiza, beraberinde yazilim ve yeni bir tasarimla ipod klasigi ayakta tutmak icin calisirdi diye dusunuyorum.
Ya düşündüğün şeye bak arkadaş. Bi 10 yıl sonra tekrar üretir, nostalji diye raflara dizer.