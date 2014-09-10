iPod klasik artık yok!





Apple'ın ikonik tekerleği ile hafızalara kazınan klasik iPod modeli ha bugün ha yarın derken iPhone tanıtımı sonrasında teknoloji dünyasına resmen veda etti.





iPhone güncellemesi nedeniyle kısa süreli olarak erişime kapanan Apple Store sayfaları geri geldiğinde klasik iPod modellerinin yerinde olmadığı görüldü. Onun haricindeki iPod nano, touch ve shuffle modelleri satışına devam ediyor.





Çevrimiçi müzik dinleme hizmetlerinin olmadığı bir dönemde insanların 160GB'a kadar şarkı depolayabilerek yanında taşıdığı iPod klasik, müzik dünyasında bir devrim yaratan iPod cihazlarının da ilk nesilleri arasındaydı.





Apple Store stoklarından resmi olarak kalksa da halen pek çok perakendecide satışına devam ettiği için iPod klasik modelini tercih etmek isteyenler bu kanallara yönelebilirler.

http://store.apple.com/tr/buy-ipod/ipod-touch