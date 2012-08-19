iResq, yeni nesil iPhone ve iPad Mini'ye ait olduğunu belirttiği dock konnektörü görsellerini paylaştı





Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleştireceği söylenen merakla beklenen etkinlik yaklaştıkça etkinlikte tanıtımı yapılması beklenen yeni nesil iPhone ve iPad Mini'ye ait daha fazla parça boy gösteriyor.





''iResq'' adındaki elektronik cihaz tamiri yapan firma, yeni nesil iPhone ve iPad Mini'ye ait olduklarını iddia ettikleri dock konnektörü görsellerini paylaştı. Söz konusu görsellerin ne kadar güvenilir olduğu şu an için bilinmiyor. Ancak, görsellerde ki parçalar hakkında açıklama yapan 9to5Mac sitesi dock konnektörünün hemen yanında kulaklık jankının bulunduğuna dikkat çekti. Bu durum yeni nesil iPhone'da kulaklık jankının cihazın alt kısmında bulunacağına dair söylentileri destekler nitelikte. Ayrıca görsellerdeki parçalarda daha küçük bir dock girişinin de bulunduğu gözlerden kaçmıyor.





Paylaşılan görsellerde ki parçaların güvenilirliği tartışmaya açık olsa da yeni nesil iPhone hakkındaki birçok söylentinin ortak bir noktaları kesiştiği görülüyor.

http://blog.iresq.com/iphone-5-and-ipad-mini-repair-parts-are-in/