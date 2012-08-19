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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iResq, yeni nesil iPhone ve iPad Mini'ye ait olduğunu belirttiği dock konnektörü görsellerini paylaştı

6 yıl
5,4b
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30
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleştireceği söylenen merakla beklenen etkinlik yaklaştıkça etkinlikte tanıtımı yapılması beklenen yeni nesil iPhone ve iPad Mini'ye ait daha fazla parça boy gösteriyor.

''iResq'' adındaki elektronik cihaz tamiri yapan firma, yeni nesil iPhone ve iPad Mini'ye ait olduklarını iddia ettikleri dock konnektörü görsellerini paylaştı. Söz konusu görsellerin ne kadar güvenilir olduğu şu an için bilinmiyor. Ancak, görsellerde ki parçalar hakkında açıklama yapan 9to5Mac sitesi dock konnektörünün hemen yanında kulaklık jankının bulunduğuna dikkat çekti. Bu durum yeni nesil iPhone'da kulaklık jankının cihazın alt kısmında bulunacağına dair söylentileri destekler nitelikte. Ayrıca görsellerdeki parçalarda daha küçük bir dock girişinin de bulunduğu gözlerden kaçmıyor.

Paylaşılan görsellerde ki parçaların güvenilirliği tartışmaya açık olsa da yeni nesil iPhone hakkındaki birçok söylentinin ortak bir noktaları kesiştiği görülüyor. 

http://blog.iresq.com/iphone-5-and-ipad-mini-repair-parts-are-in/ Yorum Yaz
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a.f.y. 6 yıl en beğenilen
dockunu çıkardılar iyice.
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fuckulteli 6 yıl
Biz bu haberlere dock'uz!!
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darknesss45 6 yıl
Post kasan editör gelmiş.
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abrenax 6 yıl
yeni iphone çıkana kadar bu tarz saçma sapan haberler yayınlanmaya devam edecek gibi görünüyor
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wuchunghaoau 6 yıl
Şu galaxy s3 ve iphone haberlerinden gına geldi.
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greenbergermhg 6 yıl
Girin SGP'nin sitesine görün Yeni iPhone'u. spigen.com'da birkaç haftadır var resimler.
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greenbergermhg 6 yıl
saçma sapan iphone haberi isteyenler için zaten bu işle ilgilenen çok site var.
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ziper_gazi_ 6 yıl
Firaristt
aksahin90Biri hayrına su parçaları birleştirsin de merak edip durmayalım nasil olacak diye
Girin SGPnin sitesine görün Yeni iPhoneu. spigen.comda birkaç haftadır var resimler. Şu docku çıkan haberleri yapacağınıza onu yapsanız bence daha fazla olumlu yorum alırdınız...Ekrem Beye birçok haberinde laf atılıyor ama aynen devam... Bir kişi iki kişi eksik olsun ne olacak?

harbiden adamlar koymuş ilginç.. :) büyük ihtimal böyle gelcek demekki..
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haruncic3k 6 yıl
Dock turmuşlar gene
Dockturu çağırın gına geldi bu haberlerden
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teramit 6 yıl
cos37
Şu galaxy s3 ve iphone haberlerinden gına geldi.

ne bekliyorsun karı kız haberleri mi verseydi site.
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cos37 6 yıl
Şu galaxy s3 ve iphone haberlerinden gına geldi.
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CooL_ROMEO 6 yıl
Bak bak bak kelime oyunlarına bak.
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speedman 6 yıl
suyu çıkmaya başladı
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zeona 6 yıl
Son 1 aydır Donannım Haberden haz alamıyorUM ne kadar saçma haberlerle karşımıza cıkmaya başladılar.
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