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ISS'a kargo taşıyan Cygnus başarılı şekilde yola çıktı

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'a malzeme taşımak için kontrat verdiği özel uzay lşirketlerinden Orbital Sciences, 2014 yılında yaşanan patlama sonrası ilk kalkışını gerçekleştirdi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ISS'a kargo taşıyan Cygnus başarılı şekilde yola çıktı

Orbital Sciences şirketi tarafından hazırlanan özel uzay aracı Cygnus, 2014 yılında yaşanan patlama ve kısa süre önce yapılan hava şartlarına bağlı üç erteleme sonrası sonunda başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu yolculuğuna başladı.
Kargo taşımaya dayalı insansız bir uzay aracı olan Cygnus, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Atlas V tipi roket ile fırlatıldı ve Uluslararası Uzay İstasyonu ya da kısa adıyla ISS'a doğru ilerlemeye başladı. Bünyesinde yaklaşık 3.3 ton ağırlığında bilimsel ve yaşamsal malzeme yer alan Cygnus, istasyonun altı kişilik astronot ekibi için çok büyük önem taşıyor.
NASA ile yapılan kontrat sonrası görev yapan özel uzay şirketleri arasında yer alan Orbital Sciences, ISS'in ihtiyaçlarını karşılamak için 2018 yılına kadar 10 görev yapmayı ve toplamda 28 ton malzeme götürmeyi hedefliyor. Benzer bir kontrat bildiğiniz gibi Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX firmasında da bulunuyor. NASA, bu tarz özel şirketler ile taşıma masrafını çok daha aşağılara çekebiliyor.
Cygnus, yiyecek ve mekanik parçalar yanında Noel için hediyeler ve astronotların çocuklar için okuyacakları eğlenceli hikaye kitapları taşıyor.
ISS'a kargo taşıyan Cygnus başarılı şekilde yola çıktı
 

http://mashable.com/2015/12/06/cygnus-spacecraft-space-station-launch/#VVkZKZR1Raqm Yorum Yaz
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