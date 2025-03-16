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    SpaceX Crew-10 görevi, ISS'e başarıyla fırlatıldı

    SpaceX'in Crew-10 görevi ISS'e ulaşırken, uzun süredir istasyonda kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un Dünya'ya dönüş yolu açılıyor. İşte detaylar:
    SpaceX Crew-10 görevi, ISS'e başarıyla fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in merakla beklenen Crew-10 görevi, 14 Mart akşamı Florida'daki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Doğu saatiyle 19:03'te gerçekleşen fırlatılış, uluslararası uzay çalışmalarında yeni bir sayfa açarken, dört uzay yolcusunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Dragon kapsülü planlandığı gibi yörüngeye yerleşti. NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Takuya Onishi ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan kozmonot Kirill Peskov'dan oluşan ekip, 15 Mart gecesi uzay istasyonuna ulaşarak ve yeni bir görev dönemine başlayacak.

    Boeing Starliner sorunları sonrası mürettebat değişimi gerçekleşiyor

    Crew-10 görevinin en önemli sonuçlarından biri, uzun süredir ISS'te bekleyen NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un nihayet Dünya'ya dönebilecek olması. Bu iki deneyimli astronot, geçtiğimiz yıl Boeing Starliner'ın ilk mürettebatlı test uçuşuyla uzay istasyonuna gitmişti. Başlangıçta sadece bir hafta sürmesi planlanan bu görev, beklenmedik teknik sorunlar nedeniyle neredeyse dokuz aya uzadı. Williams ve Wilmore, uzay araştırmaları tarihinde planlanmamış en uzun görev sürelerinden birini tamamlamak üzereler.

    Boeing Starliner ile yaşanan sorunlar, uzay endüstrisinde önemli bir dönüm noktası oldu. Uzay aracı, ISS'e yolculuk sırasında helyum sızıntısı yaşamaya başladı ve bazı iticilerinde arızalar meydana geldi. NASA ve Boeing mühendisleri sorunu çözmeye çalışırken, uzmanlar Starliner'ın astronotları güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getiremeyeceği sonucuna vardı. Bu değerlendirme sonrasında NASA, Starliner'ın mürettebatsız olarak dönmesine karar verdi ve uzay aracı geçtiğimiz Eylül ayında boş olarak Dünya'ya indi.

    Williams ve Wilmore'un uzay istasyonunda bekleyişi, NASA'nın bir B planı geliştirmesini gerektirdi. Uzay ajansı, SpaceX'in Crew-9 görevini özel olarak bu durum için ayarladı ve görevi normal mürettebat sayısından daha az kişiyle gerçekleştirdi. Crew-9, iki astronotla ISS'e giderek, Williams ve Wilmore'un dönüşü için gerekli iki koltuğu boş bıraktı. Başlangıçta Şubat ayında dönmeleri planlanan astronotların yolculuğu, Crew-10 görevinin ertelenmesi nedeniyle uzadı.

    SpaceX'in yeni Dragon uzay aracını hazırlaması için gereken süre, Crew-10 görevinin başlangıcını geciktirdi. Ancak şimdi başarıyla gerçekleşen bu fırlatılış, uzun süredir evden uzakta olan Williams ve Wilmore için iyi haber anlamına geliyor. İki astronotun, Crew-9 mürettebatından Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov ile birlikte 19 Mart gibi bir tarihte Dünya'ya dönmeleri bekleniyor. Bu geri dönüş, dokuz aylık beklenmedik bir uzay macerasının sonunu işaret edecek.

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