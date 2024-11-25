Uzaydaki astronotların bilişsel kabiliyetleri köreliyor

Tam Boyutta Gör 2000 yılında faaliyete geçen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda bugüne kadar hem organik maddeler hem organik hem de inorganik üzerinde pek çok araştırma yapıldı. Böylece farklı materyallerin uzay şartlarına nasıl tepki verdiği öğrenildi. Ancak belki de önemli araştırma, doğrudan astronotlar üzerinde yapılanıydı. ISS'te uzun süreler geçiren astronotları detaylı şekilde inceleyen bilim insanları, böylece uzay şartlarının insan bedeni üzerindeki etkilerini öğrenme şansı yakaladılar.

Bu araştırmalara hız kesmeden devam eden bilim insanları, kısa süre önce dikkat çekici bir gerçeği ortaya çıkardılar. Uzaya giden astronotlar, orada oldukları süre içerisinde beyinlerini Dünya'daki kadar iyi kullanamıyorlar. Çünkü yapılan testler, astronotların bilişsel kabiliyetlerinin uzaydayken köreldiğini gösteriyor.

Uzaylılar çoklu evrende gizleniyor olabilir 3 gün önce eklendi

Uzaydaki Astronotların Beyni Daha Yavaş Çalışıyor

NASA'nın Davranışsal Sağlık ve Performans Laboratuvarı'nda görevli araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde Frontiers dergisinde yayınlandı. ISS'te altı ay geçiren astronotlar üzerinde yapılan bu çalışma, uzayda vakit geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronotların bilişsel kabiliyetlerinde bir azalma olmadığını, ancak söz konusu uzaydaki bilişsel performansları olduğunda, ortaya farklı bir tablonun çıktığını söylüyor. Çünkü bu astronotlar, uzaydayken yapılan bilişsel testlerde Dünya'daki kadar başarılı olamıyorlar.

ISS'te yapılan testlerde, astronotların bilgi işleme hızının düştüğü, görsel hafızanın ve dikkat aralığının azaldığı, risk alma eğiliminin ise arttığı tespit edildi. Neyse ki tüm bunlar Dünya'ya geri dönüldüğünde tekrar eski seviyelerine çıkıyor. Bu da beyindeki değişimin geçici olduğunu gösteriyor. Yine de bu değişimin neden yaşandığını anlamak için yeni testler yapılmaya devam edecek.

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