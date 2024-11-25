Uzaydaki astronotların bilişsel kabiliyetleri köreliyor

Bu araştırmalara hız kesmeden devam eden bilim insanları, kısa süre önce dikkat çekici bir gerçeği ortaya çıkardılar. Uzaya giden astronotlar, orada oldukları süre içerisinde beyinlerini Dünya'daki kadar iyi kullanamıyorlar. Çünkü yapılan testler, astronotların bilişsel kabiliyetlerinin uzaydayken köreldiğini gösteriyor.
Uzaydaki Astronotların Beyni Daha Yavaş Çalışıyor
NASA'nın Davranışsal Sağlık ve Performans Laboratuvarı'nda görevli araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde Frontiers dergisinde yayınlandı. ISS'te altı ay geçiren astronotlar üzerinde yapılan bu çalışma, uzayda vakit geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronotların bilişsel kabiliyetlerinde bir azalma olmadığını, ancak söz konusu uzaydaki bilişsel performansları olduğunda, ortaya farklı bir tablonun çıktığını söylüyor. Çünkü bu astronotlar, uzaydayken yapılan bilişsel testlerde Dünya'daki kadar başarılı olamıyorlar.
ISS'te yapılan testlerde, astronotların bilgi işleme hızının düştüğü, görsel hafızanın ve dikkat aralığının azaldığı, risk alma eğiliminin ise arttığı tespit edildi. Neyse ki tüm bunlar Dünya'ya geri dönüldüğünde tekrar eski seviyelerine çıkıyor. Bu da beyindeki değişimin geçici olduğunu gösteriyor. Yine de bu değişimin neden yaşandığını anlamak için yeni testler yapılmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.