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    Anlık Bildirim

    Uzaydaki astronotların bilişsel kabiliyetleri köreliyor

    NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan yeni bir araştırma, uzayda oldukları sırada astronotların bilişsel kabiliyetlerinin zayıfladığını ortaya çıkardı. 
    Astronotların bilişsel kabiliyetleri köreliyor Tam Boyutta Gör
    2000 yılında faaliyete geçen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda bugüne kadar hem organik maddeler hem organik hem de inorganik üzerinde pek çok araştırma yapıldı. Böylece farklı materyallerin uzay şartlarına nasıl tepki verdiği öğrenildi. Ancak belki de önemli araştırma, doğrudan astronotlar üzerinde yapılanıydı. ISS'te uzun süreler geçiren astronotları detaylı şekilde inceleyen bilim insanları, böylece uzay şartlarının insan bedeni üzerindeki etkilerini öğrenme şansı yakaladılar.

    Bu araştırmalara hız kesmeden devam eden bilim insanları, kısa süre önce dikkat çekici bir gerçeği ortaya çıkardılar. Uzaya giden astronotlar, orada oldukları süre içerisinde beyinlerini Dünya'daki kadar iyi kullanamıyorlar. Çünkü yapılan testler, astronotların bilişsel kabiliyetlerinin uzaydayken köreldiğini gösteriyor.

    Uzaydaki Astronotların Beyni Daha Yavaş Çalışıyor

    NASA'nın Davranışsal Sağlık ve Performans Laboratuvarı'nda görevli araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde Frontiers dergisinde yayınlandı. ISS'te altı ay geçiren astronotlar üzerinde yapılan bu çalışma, uzayda vakit geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronotların bilişsel kabiliyetlerinde bir azalma olmadığını, ancak söz konusu uzaydaki bilişsel performansları olduğunda, ortaya farklı bir tablonun çıktığını söylüyor. Çünkü bu astronotlar, uzaydayken yapılan bilişsel testlerde Dünya'daki kadar başarılı olamıyorlar.

    ISS'te yapılan testlerde, astronotların bilgi işleme hızının düştüğü, görsel hafızanın ve dikkat aralığının azaldığı, risk alma eğiliminin ise arttığı tespit edildi. Neyse ki tüm bunlar Dünya'ya geri dönüldüğünde tekrar eski seviyelerine çıkıyor. Bu da beyindeki değişimin geçici olduğunu gösteriyor. Yine de bu değişimin neden yaşandığını anlamak için yeni testler yapılmaya devam edecek.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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