iSuppli : iPad mini modelinin maliyeti 188$





Piyasaya sürülen ve ses getiren pek çok elektronik cihazın üretim maliyetlerinin hesaplanması artık bir gelenek haline geldi. iSuppli firmasının masaya yatırdığı son ürün iPad mini modeli oldu.





7.9 inçlik bir ekrana ve çift çekirdekli A5 işlemciye sahip olan iPad mini, 16GB WiFi versiyonu 329$, 32GB WiFi versiyonu 429$, 64GB WiFi versiyonu 529$ olacak şeklinde fiyat etiketine sahip.





Depolama kapasitesi arttıkça modelin fiyatı da artıyor. Ancak AllThingsD sitesinin araştırmalarına göre Apple her 16GB kapasite için 15.50$ maliyet ödüyor. Bu durumda yüksek depolama kapasitesine sahip versiyonlar daha fazla kar getiriyor. Google da Nexus 7 tabletinin 8GB versiyonunu maliyetine satarken, 16GB versiyonu ise bir miktar kar getiriyor.





iSuppli, yaptığı incelemede iPad mini modelinin 16GB versiyonunun fiyatını 188$ olarak hesaplamış. Bileşenler arasında en fazla maliyet LG Display ve AU Optronics tarafından üretilen 7.9 inçlik diagonal ekran. Bu bileşen 80$ ile tüm maliyetin yüzde 43'ünü oluşturuyor. Apple, Samsung ile olan bellek yongası ve ekran ortaklığını sona erdirdiği için sadece A5 işlemci Samsung tarafından üretiliyor.





Apple, iPad mini satışlarından büyük karlar elde etse de kağıt üzerindeki 141$'ın hepsi kendisine kalmıyor. Pazarlama, Ar-Ge çalışmaları gibi bileşen haricinde maliyete eklenen durumlar da var. Ancak yine de bu Apple'ın hatırı sayılır kar elde ettiği gerçeğini değiştirmiyor.

http://www.slashgear.com/ipad-mini-teardown-shows-cost-to-manufacture-of-188-04255587/