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iSuppli : iPad mini modelinin maliyeti 188$

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasaya sürülen ve ses getiren pek çok elektronik cihazın üretim maliyetlerinin hesaplanması artık bir gelenek haline geldi. iSuppli firmasının masaya yatırdığı son ürün iPad mini modeli oldu.

7.9 inçlik bir ekrana ve çift çekirdekli A5 işlemciye sahip olan iPad mini, 16GB WiFi versiyonu 329$, 32GB WiFi versiyonu 429$, 64GB WiFi versiyonu 529$ olacak şeklinde fiyat etiketine sahip.

Depolama kapasitesi arttıkça modelin fiyatı da artıyor. Ancak AllThingsD sitesinin araştırmalarına göre Apple her 16GB kapasite için 15.50$ maliyet ödüyor. Bu durumda yüksek depolama kapasitesine sahip versiyonlar daha fazla kar getiriyor. Google da Nexus 7 tabletinin 8GB versiyonunu maliyetine satarken, 16GB versiyonu ise bir miktar kar getiriyor.

iSuppli, yaptığı incelemede iPad mini modelinin 16GB versiyonunun fiyatını 188$ olarak hesaplamış. Bileşenler arasında en fazla maliyet LG Display ve AU Optronics tarafından üretilen 7.9 inçlik diagonal ekran. Bu bileşen 80$ ile tüm maliyetin yüzde 43'ünü oluşturuyor. Apple, Samsung ile olan bellek yongası ve ekran ortaklığını sona erdirdiği için sadece A5 işlemci Samsung tarafından üretiliyor.

Apple, iPad mini satışlarından büyük karlar elde etse de kağıt üzerindeki 141$'ın hepsi kendisine kalmıyor. Pazarlama, Ar-Ge çalışmaları gibi bileşen haricinde maliyete eklenen durumlar da var. Ancak yine de bu Apple'ın hatırı sayılır kar elde ettiği gerçeğini değiştirmiyor.

http://www.slashgear.com/ipad-mini-teardown-shows-cost-to-manufacture-of-188-04255587/ Yorum Yaz
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YaRaNoZ 7 yıl en beğenilen
Allah gozunuzu doyursun be. Her 16 gb basina bindirim yapiyorlar. Bari o konuda biraz daha insafli olun. Bu fiyat politikasi sizi bitirir insaallah.
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ErTuFx 7 yıl
Bu fiyata ürettikleri bu ürün icin pahali olmasini elestiren insanlara demiyorlarmiydi maliyeti cok ondan diye ???? Simdi bu kadar ucuz üretilmis bir cihazin neden bu kadar pahaliya satildigini anliyorum ! PARA HIRSI.
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RapscallioN 7 yıl
Arkadaslar yeri degil ama konun populer olmasina dayanarak sormak istiyorum: video izleme ve surf suresi en cok olan tablet hangisi? Acer tabletlerin bazilarinda 9800mah pil var ve cok yogun kullanimda sahi 10 saat gittigini soyluyorlar, dogruluk payi var midir?
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Zuko 7 yıl
Ar-ge deyip durmayın yahu. Ar-ge her ürün için ayrı olarak harcanmıyor. İlk satışlarda ar-ge'nin payı bittikten sonra diğer satışlarda bu sadece kâr oluyor. (ki 3 milyon iPad satıldığını düşünürsek 3 günde, bu kâr inanılmaz oluyor.)
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tekinsi 7 yıl
bu konuda htc hakkında kötü yorum yapan iphone kullanıcıları ve apple kullanıcıları da diyebilirim.
hadi bakalım . bakın çürük elmanın içinden kurt çıktı :)

yaşasın htc :)
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LKLC 7 yıl
ipad 2 yi 500 dolara satmışlardı, yine bu iyi bence. o da aynı maliyetteydi
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DH Misafiri 7 yıl
mertgraph1979
Buraya yorum yazanların çoğu işallah bir ışletme kurup bir ürün üretmez. Gıder olarak sadece parça maliyetlerini hesaplayacağınız için yüksek bir ihtimal iflas edeceksiniz çünkü. Bu bakış açışıyla bakkal bile işletilmez yahu. Birde yukarıda bir arkadaş Appleın ARGE ye ayırdığı bütçeden bahsetmiş. Apple müşteri memnuniyeti konusunda en çok sevilen ve tercih edilen marka. Hal böyleyken ARGE ye ayırdığı bütçe son kullanıcı için hiç bir şey ifade etmiyor. iOS ve App store da bu aletin en önemli giderleridir. Android gibi bedava elde edilmiyor başka üreticiler gibi. E google ucuz satiyor ürünlerini diyeceksiniz ama Googleın neden para kazandığını herkes biliyor sanırım. Dığer üreticilerin fiyatlarına gelirsek yazılımı bedava kullanıp cihazlarını ipad ile aynı fiyata satıyorlar. Asıl üçkağıt politikası uygulayanlar bu markalar. Ama bunu görebilmek için nefret şalterlerinizi kapatıp gözünüzü açmanız gerekiyor tabiki.

Parça maliyetinin üzerine, üretim/Paketleme, sevkiyat, reklam, depolama, perakendecilerin kârı, vergi, üst yöneticilerin araçlarının ve özel uçaklarının yakıtına kadar her türlü idare masrafı, ürünün araştırma-geleştirme sürecinde harcanan para vs.... Eklenmeli. Nexus 7 gibi sıfır kâr ile ve hatta 25$'lık Google play hediye çeki ile 25$ zararına satılan bir ürünle kıyaslamak mantıksız olur zaten.
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Zordion 7 yıl
Bir sonraki iPad mini 299$ a satilacak bence, 30$ fazla gibi gozukmese de psikolojik olarak buyuk etkisi var. Satislari da artar.
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demo11 7 yıl
250 300 tl vergi devletimiz sağolsun!
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e-mcani 7 yıl
buyrun hepsiburada'da satışa sunulmuş... hepsiburada.com/...
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mertgraph1979 7 yıl e-mcani
e-mcani

buyrun hepsiburada'da satışa sunulmuş...
hepsiburada.com/...

iPad miniyi normal ipad fiyatina satiyorlar. Yuh...
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ozqur333 7 yıl
sadece apple değil ki bütün firmalar çok ucuza üretiyor
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demo11 7 yıl
android ucuz ve herşeyi ile adi çünkü herşey bedava android beş para etmez ama apple dan daha çok yenilik beklerdim tekelleşdiği ortada!
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