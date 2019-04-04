İTÜ beşinci kez Nesnelerin İnterneti fuarı düzenliyor

Son dönemde büyük önem kazanan ve firmaların büyük yatırımlar yaptığı Nesnelerin İnterneti sektörü ülkemizde de ilgiyle takip ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi bu yıl beşinci kez Nesnelerin İnterneti fuarı düzenleyecek.

Alanında ilk

İTÜ IEEE’ye bağlı EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından düzenlenen ve bu sene 26-27 Nisan’da beşincisi gerçekleşecek olan IoT Line Fair, Türkiye’nin ilk ve en büyük Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Ürünler Fuarı olma sıfatını taşıyor.

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Nesnelerin İnterneti ekosistemindeki uzman şirket, kişi ve girişimler ile IoT alanını merak eden öğrencilerin bir araya gelmesi ve bu sektör hakkında bilgi edinebilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik her kitleye hitap edebilecek bir program içeriyor ve 1000 kişiye ulaşan yüksek bir katılım hedefliyor.

Etkinlik kapsamında Nesnelerin İnterneti ve akıllı ürünler konularıyla alakalı sunumlardan oluşan konferanslar olacak. Ayrıca gün boyunca katılımcıların standları dolaşarak IoT alanında çalışan şirket ve girişimlerin çalışmalarını inceleyebileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği, dinleyebileceği bir fuar ortamı da bulunuyor.

Konferanslar şirketlerin sektöre bakış ve mevcut çalışmaları, dijitalleşme, akıllı şehir, akıllı ürünler, akıllı endüstri gibi globalde IoT konseptlerinde yapılan çalışmalar, kurumsal başarı hikayeleri, girişimlerin konulara bakışı ve çalışmaları, ekosistemin önemi gibi konulardan oluşuyor.

Bu konferanslara Vestel Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırım Direktörü Dr. R. Erdem Erkul ve Sabah Gazetesi Editörü/Yazarı Timur Sırt da katılacak.

Programın akışı dahilinde Özcan Yilmaz (keman), Burak Kayan (viyola) ve Burak Ayrancı (viyolonsel)'dan oluşan Brothers Trio ve İTÜ Acapella ekiplerince sergilenecek gösteriler bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından tüm katılımcılara açık ve ücretsiz, ancak kontenjan sınırlı. Kayıtlar Biletino ve Eventbrite adreslerinde devam ediyor.