Swatch aleyhine açtığı davada Apple haksız bulundu

Yıllardır teknoloji devlerinin veya büyük firmaların birbirlerine marka ihlal davaları açtığını görüyoruz. Özellikle mobil işletim sistemi ara yüzlerinde bu sıkça karşımıza çıkmaya başlamıştı. Apple ise daha farklı bir alanda mücadele ediyordu.

Yeterli delil yok

Firmanın geçen yıl Swatch aleyhine İsviçre mahkemelerinde açtığı davada, Tick Different olarak belirlenen kadran ikonunun kendi Think Different sloganına benzediğini ve izinsiz kullanıldığını iddia etmişti.

Swatch ise Think Different sloganının kendi ülkesinde kesinlikle bir karşılığının veya popülaritesinin olmadığını belirterek davanın düşürülmesini talep etmişti.

Mahkeme bu hafta içerisinde kararını verdi ve Swatch firmasını haklı buldu. Kararda Apple’ın mahkemeye ikonun kendi fikri haklarını yansıttığına dair yeterli bilgi ve belge sunamadığına yer verilmiş.

Think Different aslında Apple’ın ABD’deki özdeşleştiği sloganlarından birisi ve aynı dava muhtemelen orada lehine sonuçlanacaktı. Bununla birlikte İsviçre gibi pek çok Avrupa ülkesinde Apple bu tür sloganları kullanmıyor ve daha yerel tanımlarla pazarlama yapıyor.