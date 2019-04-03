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Swatch aleyhine açtığı davada Apple haksız bulundu

NFC üzerinden ödeme yapabilen yeni Swatch saatlerde kullanılan Tick Different sloganı davalık oldu. Bununla birlikte Apple açtığı telif hakkı ihlali davasını kaybetti.
1 ay
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3
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır teknoloji devlerinin veya büyük firmaların birbirlerine marka ihlal davaları açtığını görüyoruz. Özellikle mobil işletim sistemi ara yüzlerinde bu sıkça karşımıza çıkmaya başlamıştı. Apple ise daha farklı bir alanda mücadele ediyordu.

Yeterli delil yok

Firmanın geçen yıl Swatch aleyhine İsviçre mahkemelerinde açtığı davada, Tick Different olarak belirlenen kadran ikonunun kendi Think Different sloganına benzediğini ve izinsiz kullanıldığını iddia etmişti.

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Swatch ise Think Different sloganının kendi ülkesinde kesinlikle bir karşılığının veya popülaritesinin olmadığını belirterek davanın düşürülmesini talep etmişti.

Mahkeme bu hafta içerisinde kararını verdi ve Swatch firmasını haklı buldu. Kararda Apple’ın mahkemeye ikonun kendi fikri haklarını yansıttığına dair yeterli bilgi ve belge sunamadığına yer verilmiş.

Think Different aslında Apple’ın ABD’deki özdeşleştiği sloganlarından birisi ve aynı dava muhtemelen orada lehine sonuçlanacaktı. Bununla birlikte İsviçre gibi pek çok Avrupa ülkesinde Apple bu tür sloganları kullanmıyor ve daha yerel tanımlarla pazarlama yapıyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Swatch-wins-trademark-lawsuit-Apple-logo_id115017 Yorum Yaz
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sacmAdam 1 ay
Apple bi sal artık milleti kardeşim
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Apple TV+ aynı sıkıntıyı yaşıyacak yakınfa
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Apple TV+ aynı sıkıntıyı yaşıyacak yakınfa
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yc#1 1 ay The.Mafia
Turkcell'e reddedemeyeceği bir teklif sunar halleder. Bu arada İsviçre Mahkemeleri: "Eeeeyyy Apple, sen kimsin"
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sacmAdam 1 ay
Apple bi sal artık milleti kardeşim
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