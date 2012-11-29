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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 11, sonunda yayınlanıyor (?)

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Eylül ayında düzenlediği etkinlikte tanıtılan ve yepyeni arayüzü ile dikkat çeken, ancak yayınlanışı yılan hikayesine dönen Tunes 11, sonunda son kullanıcıyla buluşuyor.
Apple'ın ilk olarak ekim ayında yayınlanacağını duyurduğu ancak ekim sonu yapılan açıklamayla kasım ayına ertelendiği açıklanan iTunes 11, The Wall Street Journal'ın haberine göre, sonunda bugün (29 Kasım) yayınlanacak.
WSJ, iTunes 11'in tekrardan gözden geçirilmesi gereken mühendislik problemlerinden ötürü ertelendiğini belirtirken; Apple'ın internet servislerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Eddy Cue'nun iTunes'da herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için son bir haftadır testler yaptığını dile getirdi.
iTunes 11'in öne çıkan özelliklerine aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

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Molookus 7 yıl
Bu yazilimi etkiliycek mi? Yani iPhone'a guncelleme gelmesiyle alakali bir durum degil degilmi?
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O.Beverly 7 yıl
Güncellemede gözüküyor, sonunda...
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omsima 7 yıl
mini player baya iyi olmus gerisi normal updateler bence en cok mini playeri begendim ihtiyacim oluyodu.
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