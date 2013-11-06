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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 11.1.3 yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes 11.1.3 yayınlandı

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, iTunes 11.1.3'ü yayınladı. Yayınlanan yeni iTunes, iki hafta önce Mavericks ile birlikte kullanıma sunulan 11.1.2'de karşılaşılan ekolayzer sorununu gderiyor.

Hem Windows hem de Mac platformlarındaki tüm sistemler için yayınlanan iTunes 11.1.3'ün içerdiği sorun gidermeleri ve iyileştirmeler şöyle:

iTunes 11.1.3'ü itunes.com adresinden, Apple Software Update'den ya da Mac App Store üzerinden indirebilirsiniz.


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hukuksever 6 yıl
7.1 in gelmesi yakındır
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iboocum 6 yıl
Yeni bir ios güncellemesi geliyor olabilir
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