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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 11'in çıkış tarihi ertelendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Hazır olmadan yayınlanan Haritalar uygulamasıyla eleştiri oklarına hedef olan Apple, yeni iPhone ile tanıtılan iTunes 11'de benzer eleştirileri duymamak için işini sıkı tutuyor. Normalde ekim sonu itibariyle yayınlanacağı açıklanan iTunes 11, hazır olmadığı için kasım ayına kaldı.

CNet'in konuyla ilgili görüştüğü Apple'ın basın sözcüsü iTunes 11'in tam olarak hazır hale gelmesinin tahmin ettiklerinden daha uzun sürdüğü için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu ve daha güçlü iCloud entegrasyonu, daha sade ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni iTunes'u kasım sonunda yayınlayacaklarını belirtti.


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Extreme Victory 7 yıl
Hayret!!! Şu saat oldu hala daha fandroid salgınına uğramadı konu ve en ilginci ise kimse moderator'e yada foruma laf sokmadı?!
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BurakTirpanli 7 yıl
Yeni tasarım çok iyi fakat umarım CoverFlow gibi görünümler kaldırılmaz.
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itachi237 7 yıl
Artik sacma sacma hata kodlari gorup surekli internetten nasil hata kodu cozerim diye bakmak istemiyorum! Her hata icin farkli farkli islem yapiyorsun cihaza restore atmak saatler suruyor. 5.1.1 cihaza restore yapmadim bir turlu gecen gun. Neymis ios 6 cikmismis. Yuklemek istemiyorum birader shift+restore la 5.1.1 de kalmak istiyorum. ! Neyse bak sinirlendim aksam aksam
1 Yanıt Yanıtla
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Psycna 7 yıl itachi237
itachi237

Artik sacma sacma hata kodlari gorup surekli internetten nasil hata kodu cozerim diye bakmak istemiyorum! Her hata icin farkli farkli islem yapiyorsun cihaza restore atmak saatler suruyor. 5.1.1 cihaza restore yapmadim bir turlu gecen gun. Neymis ios 6 cikmismis. Yuklemek istemiyorum birader shift+restore la 5.1.1 de kalmak istiyorum. ! Neyse bak sinirlendim aksam aksam


3 senedir itunes kullaniyorum, bircok surumunu kullandim ama simdiye kadar yalnizca bir kere hata mesaji aldim. ondada shsh kaydi islerine bulastim jb ile isim olmasa da, ondan sonra update ederken hata veriyordu, kendi hatami buldum cozdum ve sorun kalkti.

evet itunes ilk basta kullanmasi cok basit olmayan bir program ama bir sure sonra alisiyorsunuz. eger uzun suredir kullanip surekli hata mesajlari ile karsilasiyorsaniz sorun itunes'da degil...
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Cankano 7 yıl
kolay olsun aralık bile olur
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