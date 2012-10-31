iTunes 11'in çıkış tarihi ertelendi

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Hazır olmadan yayınlanan Haritalar uygulamasıyla eleştiri oklarına hedef olan Apple, yeni iPhone ile tanıtılan iTunes 11'de benzer eleştirileri duymamak için işini sıkı tutuyor. Normalde ekim sonu itibariyle yayınlanacağı açıklanan iTunes 11, hazır olmadığı için kasım ayına kaldı.
CNet'in konuyla ilgili görüştüğü Apple'ın basın sözcüsü iTunes 11'in tam olarak hazır hale gelmesinin tahmin ettiklerinden daha uzun sürdüğü için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu ve daha güçlü iCloud entegrasyonu, daha sade ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni iTunes'u kasım sonunda yayınlayacaklarını belirtti.
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3 senedir itunes kullaniyorum, bircok surumunu kullandim ama simdiye kadar yalnizca bir kere hata mesaji aldim. ondada shsh kaydi islerine bulastim jb ile isim olmasa da, ondan sonra update ederken hata veriyordu, kendi hatami buldum cozdum ve sorun kalkti.
evet itunes ilk basta kullanmasi cok basit olmayan bir program ama bir sure sonra alisiyorsunuz. eger uzun suredir kullanip surekli hata mesajlari ile karsilasiyorsaniz sorun itunes'da degil...