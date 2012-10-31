iTunes 11'in çıkış tarihi ertelendi

Hazır olmadan yayınlanan Haritalar uygulamasıyla eleştiri oklarına hedef olan Apple, yeni iPhone ile tanıtılan iTunes 11'de benzer eleştirileri duymamak için işini sıkı tutuyor. Normalde ekim sonu itibariyle yayınlanacağı açıklanan iTunes 11, hazır olmadığı için kasım ayına kaldı.

CNet'in konuyla ilgili görüştüğü Apple'ın basın sözcüsü iTunes 11'in tam olarak hazır hale gelmesinin tahmin ettiklerinden daha uzun sürdüğü için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu ve daha güçlü iCloud entegrasyonu, daha sade ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni iTunes'u kasım sonunda yayınlayacaklarını belirtti.