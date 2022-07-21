Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İBB Wi-Fi'de üç ay 60 GB internet ücretsiz

    İstanbul'da yaklaşık 10 bin noktada bulunan İBB Wi-Fi ağlarına telefondan bağlanmak için artık İstanbul Senin uygulamasını kullanmak gerekiyor. Üç ay boyunca ücretsiz kota ikiye katlanacak.
    3

    İBB Wi-Fi'de üç ay 60 GB internet ücretsiz
    Tam Boyutta Gör

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan akıllı şehir uygulaması İstanbul Senin’e İBB Wi-Fi hizmeti entegre edildi. Artık İBB Wi-Fi ağlarına telefondan bağlanmak isteyenlerin İstanbul Senin uygulaması üzerinden giriş yapması gerekiyor. Telefon ve tablet dışındaki cihazlardan bağlanacak kullanıcılar ise eski yöntemle giriş yapmaya devam edecek.

    İstanbul Senin üzerinden giriş yapan kullanıcıların ücretsiz kotası 3 ay boyunca iki katına yükseltiliyor. Normalde 30 GB olan aylık kullanım kotası, İstanbul Senin üzerinden bağlanacak kullanıcılara özel 3 ay boyunca 60 GB olarak uygulanacak. İstanbul'da yaklaşık 10 bin İBB Wi-Fi noktasında 60 GB'a kadar ücretsiz olarak internet kullanabileceksiniz.

    İBB Wi-Fi'de üç ay 60 GB internet ücretsiz
    Tam Boyutta Gör

    İstanbul Senin uygulamasında İstanbulluların ihtiyaç duyabileceği pek çok özellik bulunuyor. Uygulama sayesinde İstanbulkart’ınız yanınızda olmasa bile toplu taşıma araçlarını kullanabilir, İSKİ, İGDAŞ gibi kurumlara fatura ödemesi yapabilir ve su siparişi verebilirsiniz. Ayrıca Çözüm Merkezi servisini kullanarak şehirdeki sorunlarınızla ilgili birimlere iletebiliyorsunuz.

    İstanbul Senin İstanbul Senin İstanbul Senin İstanbul Senin Lifestyle Ücretsiz 141,8 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tr.gov.ibb.istanbulsenin

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    TheJudgé 13 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

    Profil resmi
    billy brown 23 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

    Profil resmi
    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Swift 1 SF114-34
    Acer Swift 1 SF114-34
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız