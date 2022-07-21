İBB Wi-Fi'de üç ay 60 GB internet ücretsiz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan akıllı şehir uygulaması İstanbul Senin’e İBB Wi-Fi hizmeti entegre edildi. Artık İBB Wi-Fi ağlarına telefondan bağlanmak isteyenlerin İstanbul Senin uygulaması üzerinden giriş yapması gerekiyor. Telefon ve tablet dışındaki cihazlardan bağlanacak kullanıcılar ise eski yöntemle giriş yapmaya devam edecek.

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İstanbul Senin üzerinden giriş yapan kullanıcıların ücretsiz kotası 3 ay boyunca iki katına yükseltiliyor. Normalde 30 GB olan aylık kullanım kotası, İstanbul Senin üzerinden bağlanacak kullanıcılara özel 3 ay boyunca 60 GB olarak uygulanacak. İstanbul'da yaklaşık 10 bin İBB Wi-Fi noktasında 60 GB'a kadar ücretsiz olarak internet kullanabileceksiniz.

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İstanbul Senin uygulamasında İstanbulluların ihtiyaç duyabileceği pek çok özellik bulunuyor. Uygulama sayesinde İstanbulkart’ınız yanınızda olmasa bile toplu taşıma araçlarını kullanabilir, İSKİ, İGDAŞ gibi kurumlara fatura ödemesi yapabilir ve su siparişi verebilirsiniz. Ayrıca Çözüm Merkezi servisini kullanarak şehirdeki sorunlarınızla ilgili birimlere iletebiliyorsunuz.

İstanbul Senin Lifestyle Ücretsiz 141,8 MB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tr.gov.ibb.istanbulsenin

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