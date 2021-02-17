IBM, 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı planlıyor

IBM, faaliyetlerinden kaynaklanan ve gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar ortadan kaldırmayı taahhüt ediyor. Şirket, bu yaklaşık on yıllık süre içerisinde başarılı olmak için yapacakları somut kısa vadeli adımları açıkladı.

İlginizi Çekebilir

İnsan terinden vücuttaki stres seviyesini ölçebilen giyilebilir bir çip geliştirildi

Ayrıca Bkz. "Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor"

Yenilenebilir kaynaklar en önemli enerji kaynağı olacak

IBM, net sıfır hedefine ulaşmak için:

2010 yılına göre 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını % 65 azaltacak .

sera gazı emisyonlarını . Dünya çapında tükettiği elektriğin % 75'ini 2025'e kadar , % 90'ını ise 2030'a kadar yenilenebilir kaynaklardan temin edecek.

, yenilenebilir kaynaklardan temin edecek. IBM'in artık emisyon düzeyine eşit veya bu düzeyi aşan bir miktarda emisyonları ortadan kaldırmak için 2030 itibarıyla karbon yakalama gibi uygulanabilir teknolojileri kullanacak.

IBM'in Başkanı Arvind Krishna açıklamasında: " IBM'in emisyonları önemli ölçüde azaltacak önlemler alarak öncülük etmesinden gurur duyuyorum. İklim krizi, zamanımızın en acil sorunlarından biridir. IBM'in net sıfır taahhüdü, uzun süredir devam eden iklim liderliğimizi güçlendiren ve şirketimizi Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflerin yıllarca ilerisine yerleştiren, ileriye doğru atılan cesur bir adımdır." ifadelerine yer verdi.

IBM'in sürdürülebilirliğe olan bağlılığının ve başlıca toplumsal zorlukları çözmek için bilim ve teknolojinin uygulanmasına odaklanmasının bir parçası olarak, geçtiğimiz Ocak ayının son günlerinde IBM Research, değişen iklimin etkilerine yönelik çözümlerin keşfini hızlandırmak için tasarlanmış bir İklimin Geleceği girişimini başlattı.

https://www.engadget.com/ibm-climate-pledge-190508094.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.