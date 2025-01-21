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    Başkan Trump, ABD’yi Paris iklim anlaşmasından yeniden çekti

    ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından hızlıca başkanlık kararnameleri imzaladı. Bunlar arasında ABD’yi Paris iklim anlaşmasından yeniden çekmek de yer aldı.
    Başkan Trump, ABD’yi Paris iklim anlaşmasından yeniden çekti Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından çok sayıda başkanlık kararnamesi (Executive Orders) imzaladı. Donald Trump, Paris İklim Anlaşması’ndan ABD’yi bir kez daha çekerek dünya çapında iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük bir darbe vurdu.

    ABD, iklim anlaşmasından çıkıyor

    Paris İklim Anlaşması, 2015 yılında yaklaşık 200 ülke tarafından kabul edilmişti ve küresel sıcaklık artışlarını sınırlama amacı taşıyordu. Ancak 2024, 2023'ü geride bırakarak kaydedilen en sıcak yıl oldu. Bu durum, iklim değişikliğinin acil müdahale gerektirdiğini açıkça ortaya koyuyor.

    Trump’ın bu kararı, yalnızca Amerika için değil, tüm dünya için ciddi sonuçlar doğurabilir. ABD, tarihsel olarak en fazla sera gazı salımı yapan ülke olmanın yanı sıra, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticilerinden birisi. Bu, ülkeyi küresel iklim müzakerelerinde önemli bir oyuncu haline getiriyor. Ancak Paris Anlaşması’ndan çekilmek, bilimsel gerçeklere karşı meydan okunduğunu ve ABD’nin iklim krizinin yıkıcı etkilerine kayıtsız kalacağını gösteriyor. Oysa Los Angeles’ta yıkıcı yangın felaketiyle henüz karşılaşılmıştı. İklim değişikliği, bu tür felaketleri daha sık ve şiddetli hale getirme potansiyeline sahip.

    Şimdi ne olacak?

    Başkan Trump, ABD’yi Paris iklim anlaşmasından yeniden çekti Tam Boyutta Gör
    Trump, daha önce başkanlık yaptığı dönemde de ABD’yi Paris Anlaşması’ndan çekmişti. Ancak Joe Biden, 2021’de göreve geldiğinde anlaşmaya yeniden katılım sağladı. Şimdi ABD, İran, Libya ve Yemen ile birlikte bu önemli anlaşmanın dışında kalan az sayıdaki ülkeler arasında yer alacak. ABD’nin anlaşmadan çekilme niyetini Birleşmiş Milletler'e yazılı olarak bildirmesi gerekiyor ki bunun resmiyet kazanması bir yıl sürecek.

    Trump aynı zamanda Biden yönetiminin yapay zeka yönergeleri de dahil olmak üzere 78 başkanlık kararnamesini iptal etti. Ancak belirtmek gerek, ABD’deki başkanlık kararnameleri bir yasa veya yönetmeliği doğruda değiştiremiyor. Başka bir deyişle, Trump’ın yeni emirlerinin bir kısmı muhtemelen uzun yasal süreçlerden geçmek zorunda kalacak.

    Paris iklim anlaşmasına dönecek olursak; ABD, sadece anlaşmadan çekilmekle kalmayacak, gelişmekte olan ülkeler için iklim yardımı sözü ve 2035 yılına kadar emisyonları yüzde 66'ya kadar azaltma taahhüdü de dahil olmak üzere anlaşma kapsamında verdiği tüm taahhütlerden de vazgeçmiş olacak.

    Başka neler oldu?

    Trump, imzaladığı kararnamelerle ebeveynleri vatandaş olmayıp ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı da sonlandırdı. Ancak dediğimiz gibi, bunun gibi kararnameler yasalara takılacak. Trump ayrıca Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ABD’yi çekti. Ayrıca Elon Musk'ın başında olacağı Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı (DOGE) kurdu.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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