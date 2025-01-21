Başkan Trump, ABD’yi Paris iklim anlaşmasından yeniden çekti

ABD, iklim anlaşmasından çıkıyor
Paris İklim Anlaşması, 2015 yılında yaklaşık 200 ülke tarafından kabul edilmişti ve küresel sıcaklık artışlarını sınırlama amacı taşıyordu. Ancak 2024, 2023'ü geride bırakarak kaydedilen en sıcak yıl oldu. Bu durum, iklim değişikliğinin acil müdahale gerektirdiğini açıkça ortaya koyuyor.
Trump’ın bu kararı, yalnızca Amerika için değil, tüm dünya için ciddi sonuçlar doğurabilir. ABD, tarihsel olarak en fazla sera gazı salımı yapan ülke olmanın yanı sıra, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticilerinden birisi. Bu, ülkeyi küresel iklim müzakerelerinde önemli bir oyuncu haline getiriyor. Ancak Paris Anlaşması’ndan çekilmek, bilimsel gerçeklere karşı meydan okunduğunu ve ABD’nin iklim krizinin yıkıcı etkilerine kayıtsız kalacağını gösteriyor. Oysa Los Angeles’ta yıkıcı yangın felaketiyle henüz karşılaşılmıştı. İklim değişikliği, bu tür felaketleri daha sık ve şiddetli hale getirme potansiyeline sahip.
Şimdi ne olacak?
Trump aynı zamanda Biden yönetiminin yapay zeka yönergeleri de dahil olmak üzere 78 başkanlık kararnamesini iptal etti. Ancak belirtmek gerek, ABD’deki başkanlık kararnameleri bir yasa veya yönetmeliği doğruda değiştiremiyor. Başka bir deyişle, Trump’ın yeni emirlerinin bir kısmı muhtemelen uzun yasal süreçlerden geçmek zorunda kalacak.
Paris iklim anlaşmasına dönecek olursak; ABD, sadece anlaşmadan çekilmekle kalmayacak, gelişmekte olan ülkeler için iklim yardımı sözü ve 2035 yılına kadar emisyonları yüzde 66'ya kadar azaltma taahhüdü de dahil olmak üzere anlaşma kapsamında verdiği tüm taahhütlerden de vazgeçmiş olacak.
Başka neler oldu?
Trump, imzaladığı kararnamelerle ebeveynleri vatandaş olmayıp ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı da sonlandırdı. Ancak dediğimiz gibi, bunun gibi kararnameler yasalara takılacak. Trump ayrıca Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ABD’yi çekti. Ayrıca Elon Musk'ın başında olacağı Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı (DOGE) kurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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