Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi

    İngiliz sanayi devi Rolls-Royce, nükleer enerjinin geleceğini, klasik nükleer reaktörler yerine küçük modüler reaktör (small modular reactors-SMRs) adı verilen yapılarda görüyor.
    5 sa.
    1,2b
    13
    1
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi
    Tam Boyutta Gör

    Rüzgâr ve güneş santrallerinden elde edilen enerji gibi nükleer reaktörlerden elde edilen elektrik de emisyon değerleri açısından çevreci sayılabilir. Kaza riskleri ve atık yakıtların depolanması gibi önemli sorunları olsa da birçok kişi sıfır emisyon değerlerine ulaşmak ve artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için nükleer santrallere ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

    Nükleer reaktör inşası alanında çalışmalar yürüten İngiliz sanayi devi Rolls-Royce, pahalı ve idamesi oldukça zor olan klasik nükleer reaktörler yerine küçük modüler reaktör (small modular reactors-SMRs) adı verilen yapılar inşa etmek istiyor.

    Ayrıca Bkz. "Teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi sektörünü Türkiye’de nasıl etkiliyor?"

    İlginizi Çekebilir Avatar Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor

    Şirketin üretmeyi düşündüğü söz konusu rektörler parçalar halinde toplu olarak üretilebiliyor ve kamyonlarla inşaat alanına taşınabiliyor. Bu sayede maliyetlerin çok daha doğru tahmin edilebileceği ifade ediliyor. Rolls-Royce’un Baş Teknoloji Mühendisi Paul Stein bu konuda yaptığı açıklamalarda, “İşin sırrı, çok ileri kaynak tekniklerinin robotik montaj yöntemleri ile harmanlanmasıyla elde edilecek prefabrike parçalara sahip olmak. Daha sonra bu parçalar ilgili bölgelere taşınarak bir araya getirilebilecek.” ifadelerini kullanmış.

    İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık 40 bin m2‘lik toplam alana ihtiyaç duyan SMR’ler bu alanın sadece 6 bin m2’sini kaplıyor. Bir kıyaslama yapmak gerekirse ülkede halen inşası süren Hinkley Point nükleer enerji santralinin ihtiyaç duyduğu toplam alan ise bir SMR’nin 16 katı kadar. Teorik olarak neredeyse her şehrin bir SMR’si olacak kadar küçük olan reaktörlerin önündeki engellerden biri güvenlik gerekçeleriyle her yere inşa edilmelerinin mümkün görünmemesi olarak dikkat çekiyor.

    Üretim hatalarının telafisi zor

    Rolls-Royce’un nükleer enerji endüstrisi için çıkış yolu olarak gördüğü SMR’ler, maliyet etkin yapılarıyla sürekli ucuzlayan yenilenebilir enerji karşısında bir koz olarak durabilir. Ancak şirketin bu fikrine katılmayanlar da var.

    Londra üniversitesinde görev yapan Paul Dorfman’a göre SMR’lerin prefabrike üretim mantığı biraz abartılmış görünüyor. Bu konudaki fikrini açıklayan Dorfman, “Üretim hattındaki hatalar, genele yayılan arızalara yol açabilir. Onlarca reaktörde bir anda ortaya çıkabilecek üretim kaynaklı arızaları onarmak ise çok pahalı olabilir. Bir düzüne 100’er MW’lık santral yapmaktansa bir tane 1.2 GW’lık santral yapmak bence daha ekonomik olur.” tespitinde bulunmuş.

    Rolls-Royce ise üretimden doğacak maliyetlerin dengelenmesi için SMR’lerin ihraç edilebileceği tezi üzerinden duruyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse ilk SMR’ler 2029 yılında faaliyete geçecek.



    https://www.bbc.com/news/business-51233444 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Gigafactory 4 inşaat alanında, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 25 adet patlamamış bomba bulundu
    4 sa.
    Laboratuvar ortamında üretilen organlardan gerçek yılan zehri elde ediliyor
    1 gün
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    seamewe5 1 sa.
    2029 ne lan o zamana dünya geridonulmez noktayi gecmis olur. Avusturalya gibi cayir cayir yanariz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Gigafactory 4 inşaat alanında, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 25 adet patlamamış bomba bulundu 5 sa. Popüler bilim kurgu animesi Steins;Gate'in Hollywood uyarlaması geliyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi Sonraki Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti 7 sa. 10. nesil mobil işlemcilerın çıkış tarihi sızdı 7 sa. Yenilenen Monster'da Bu Hafta! - Call of Duty Modern Warfare 8 sa. Tesla Model Y teslimatları önümüzdeki ay başlayacak 9 sa. Geekbench'te Redmi 8A için Android 10 güncellemesinin ayak sesleri 9 sa. ASUS 240 Hz taşınabilir monitörü ROG Strix XG17AHPE’yi duyurdu 10 sa. Uygun fiyatlı Redmi Watch için geri sayım başladı 10 sa. İddiaya göre OPPO'nun bu yıl piyasaya süreceği akıllı saat EKG ölçümü yapabiliyor 11 sa. Xiaomi Mi 10 SE'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 11 sa. Çin'de 3 şehir daha karantina altına alındı 12 sa. E-ticaret devi Alibaba, katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor 12 sa. ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı! 13 sa. Google'ın bütçe dostu Pixel 4a serisi 12 Mayıs'ta tanıtılabilir 13 sa. Boeing 777X: Çift motorlu dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı 14 sa. Apple, iOS 13'te yer alan FaceTime hatasını düzeltmiyor 14 sa. Yeni Renault Clio Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 15 sa. Perakende sektörünün geleceğini "teknoloji" belirleyecek 15 sa. Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu 16 sa. Ripple borsaya açılmaya hazırlanıyor 16 sa. AMD: 6 bakır ısı borulu Wraith Prism RGB sahte Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ort...
    DonanımHaber
    BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor
    DonanımHaber
    Haftaya BİM marketlerde yine AirPods 2 kulaklık var
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Hastanedeyim bu gece kalacam SS'li
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim