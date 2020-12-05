IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor

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Şu anda dünyanın dört bir yanındaki birçok şirket, COVID-19 için uygun bir aşı geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürüyorlar. IBM'in iddiasına göre, pandeminin tamamen ortadan kalkması için bir umut olan bu durum, hackerlar tarafından sekteye uğratılabilir.

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IBM'in siber güvenlik bölümünün yayınladığı yeni bir rapor, hacker gruplarının COVID-19 aşısının soğuk zincirini hedef aldıkları yönünde. Raporda yer alan bilgilere göre bilgisayar korsanları, aşının dünyadaki tüm ülkelere dağılması için oluşturulacak olan soğuk zinciri kesintiye uğratmayı planlıyorlar. Bu duruma kanıt olarak da, Çinli bir soğuk zincir tedarik şirketi olan Haier Biomedical'deki bir yöneticiden gönderilmiş gibi üretilen kimlik avı e-postaları gösteriliyor.

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Soğuk zincir şirketleri hedefte

IBM araştırmacıları Claire Zaboeva ve Melissa Frydrych konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptılar: "Bu kampanyanın amacının, gelecekte yetkisiz erişim elde etmek için kimlik bilgilerini toplamak olabileceğini değerlendiriyoruz. Bilgisayar korsanları buradan, iç iletişimin yanı sıra COVID-19 aşısı dağıtma süreci, yöntemleri ve planları hakkında fikir sahibi olabilirler."

IBM, soğuk zincir şirketlerine tetikte kalmalarını ve gelecekteki kimlik avı girişimleri veya genel olarak saldırılara karşı yüksek alarmda olmalarını tavsiye ediyor.

https://securityintelligence.com/posts/ibm-uncovers-global-phishing-covid-19-vaccine-cold-chain/

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