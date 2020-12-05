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    IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor

    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden IBM, bilgisayar korsanlarının COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedeflediklerini duyurdu.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor
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    Şu anda dünyanın dört bir yanındaki birçok şirket, COVID-19 için uygun bir aşı geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürüyorlar. IBM'in iddiasına göre, pandeminin tamamen ortadan kalkması için bir umut olan bu durum, hackerlar tarafından sekteye uğratılabilir.

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    IBM'in siber güvenlik bölümünün yayınladığı yeni bir rapor, hacker gruplarının COVID-19 aşısının soğuk zincirini hedef aldıkları yönünde. Raporda yer alan bilgilere göre bilgisayar korsanları, aşının dünyadaki tüm ülkelere dağılması için oluşturulacak olan soğuk zinciri kesintiye uğratmayı planlıyorlar. Bu duruma kanıt olarak da, Çinli bir soğuk zincir tedarik şirketi olan Haier Biomedical'deki bir yöneticiden gönderilmiş gibi üretilen kimlik avı e-postaları gösteriliyor.

    IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor
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    Soğuk zincir şirketleri hedefte

    IBM araştırmacıları Claire Zaboeva ve Melissa Frydrych konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptılar: "Bu kampanyanın amacının, gelecekte yetkisiz erişim elde etmek için kimlik bilgilerini toplamak olabileceğini değerlendiriyoruz. Bilgisayar korsanları buradan, iç iletişimin yanı sıra COVID-19 aşısı dağıtma süreci, yöntemleri ve planları hakkında fikir sahibi olabilirler."

    IBM, soğuk zincir şirketlerine tetikte kalmalarını ve gelecekteki kimlik avı girişimleri veya genel olarak saldırılara karşı yüksek alarmda olmalarını tavsiye ediyor.



    https://securityintelligence.com/posts/ibm-uncovers-global-phishing-covid-19-vaccine-cold-chain/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yasin ustundag (yasin üstündag) 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bu da başka bir algı operasyonu ...
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    vonderplanitz 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi dakka şimdi de hacker 'lar kimlik avı e-postası ie aşıların dağıtımını mı engelleyecekmiş? Neremle güleceğimi şaşırdım :)



    Dikkatleri aşılar üzerine toplamak için çakma haber yapalım derken iyice saçmalamaya başlamışlar. Haa IBM deyince ciddiye alınacağını sanıyorlar bir de haha
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    Din Djarin (Kıvanç ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu hacker cracker arasi farki daha çözemedik... hacker amerikada da çözülebilmiş bir durum degil. hacker sadece kendine bilgi edinir kendi yararına kullanır para pul kazanmaz( örn kevin mitnick ) cracker ise bu bilgiyi para kazanmak için kullanır. kredi karti kopyalar dosyayı satar vs...
    Hackerlar en fazla gerçekten işe yarayan bir aşı varsa önce edinmek isteyecektir. crackerlar ise maddiyat döndürecektir.
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    435 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Din Djarin
    ne alaka ya sıfatlar alınan paraya göre değil, yapılan işin niteliğine göre ayrılıyor. Para için hackleyen de olur zevk için hackleyen de. Crack 'in amacı ücretli yazılımın korumasını kaldırmak zaten doğası gereği ücretsiz bir iştir. dolayısıyla cracker parasız çalışır.1970'lerden sonra dünyada crack grupları çıktı, Türkiye'de 1990ların başında bilgisayar kullanmaya başlasaydınız cracker release grupları kahramanlarınız olurdu. united cracking force, redsector, Phrozen Crew, Fairlight, Paradox gibi baba gruplarla aşk yaşardınız çünkü bunların crackleri olmasa türkiyeye software gelmiyordu. yazıcıoğluna çuvalla 5.25 disket geldiğini hatırlarım. bunların hiç biri para kazanmadı yaptıkları iş reverse engineering yapıp yazılımı kopyalanmasını sağlamak.
    cracker yazılımcıdır, dolayısıyla bilgisini kullanarak hacking de yapabilir. cracker'ın aksine hacker yazılımcı olmak zorunda değildir. üçüncü şahısların programlarını kullanarak da sisteme sızan veya sistemin bozulmasını sağlayan kişiye hacker denir. 2000'lerden sonra internetin yayılmasıyla birlikte bunlar o kadar arttı ki, başkalarının yazılımını veya kodunu kullanıp bir sisteme sızanlara scripter denilmeye başlandı. "script kid" diye dalga geçerler hatta, mevzu budur. bu işlerden para kazanıp kazanmamaları unvanı değiştirmiyor.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birilerinde bir çıkarları var yoksa insanın ölmesi umurlarında değil
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hackerlar denilen öyle ortalarda gezinen ya da bitcoin şantajı yapacak hackerlar değildir. Baya baya ya ülkeler işin içindedir, diğer ülkeleri yavaşlatmak ya da bilgilerini çalmak için, ya da çoğu ilaç firmaları da zaten dünyanın en büyük mafyaları, direk onlar da bu yönteme gidiyor olabilir. Sonuçta çok büyük paralar dönecek. 8 milyar potansiyel hedef. Hani 2 dozda 20 dolar kâr etsen, 160 milyar dolar yapar. Büyük payı 3 firma kapsa bile çoğu ülkenin bütçesinden büyük. Bir de her sene lazım ayağına milletin ayağını alıştırıp haraca bağladın mı, En zenginler listesinde ilk 3 garanti.
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