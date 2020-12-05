IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor

Şu anda dünyanın dört bir yanındaki birçok şirket, COVID-19 için uygun bir aşı geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürüyorlar. IBM'in iddiasına göre, pandeminin tamamen ortadan kalkması için bir umut olan bu durum, hackerlar tarafından sekteye uğratılabilir.İlginizi Çekebilir Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti
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IBM'in siber güvenlik bölümünün yayınladığı yeni bir rapor, hacker gruplarının COVID-19 aşısının soğuk zincirini hedef aldıkları yönünde. Raporda yer alan bilgilere göre bilgisayar korsanları, aşının dünyadaki tüm ülkelere dağılması için oluşturulacak olan soğuk zinciri kesintiye uğratmayı planlıyorlar. Bu duruma kanıt olarak da, Çinli bir soğuk zincir tedarik şirketi olan Haier Biomedical'deki bir yöneticiden gönderilmiş gibi üretilen kimlik avı e-postaları gösteriliyor.
Soğuk zincir şirketleri hedefte
IBM araştırmacıları Claire Zaboeva ve Melissa Frydrych konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptılar: "Bu kampanyanın amacının, gelecekte yetkisiz erişim elde etmek için kimlik bilgilerini toplamak olabileceğini değerlendiriyoruz. Bilgisayar korsanları buradan, iç iletişimin yanı sıra COVID-19 aşısı dağıtma süreci, yöntemleri ve planları hakkında fikir sahibi olabilirler."
IBM, soğuk zincir şirketlerine tetikte kalmalarını ve gelecekteki kimlik avı girişimleri veya genel olarak saldırılara karşı yüksek alarmda olmalarını tavsiye ediyor.
https://securityintelligence.com/posts/ibm-uncovers-global-phishing-covid-19-vaccine-cold-chain/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Dikkatleri aşılar üzerine toplamak için çakma haber yapalım derken iyice saçmalamaya başlamışlar. Haa IBM deyince ciddiye alınacağını sanıyorlar bir de haha
Hackerlar en fazla gerçekten işe yarayan bir aşı varsa önce edinmek isteyecektir. crackerlar ise maddiyat döndürecektir.
cracker yazılımcıdır, dolayısıyla bilgisini kullanarak hacking de yapabilir. cracker'ın aksine hacker yazılımcı olmak zorunda değildir. üçüncü şahısların programlarını kullanarak da sisteme sızan veya sistemin bozulmasını sağlayan kişiye hacker denir. 2000'lerden sonra internetin yayılmasıyla birlikte bunlar o kadar arttı ki, başkalarının yazılımını veya kodunu kullanıp bir sisteme sızanlara scripter denilmeye başlandı. "script kid" diye dalga geçerler hatta, mevzu budur. bu işlerden para kazanıp kazanmamaları unvanı değiştirmiyor.