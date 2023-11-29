Çinli hackerlar, Hollandalı çip üreticisi NXP'nin bilgilerini çaldı

İki buçuk yıl boyunca farkedilmedi
Rapora göre bilgisayar korsanları şirketin ağında gezinirken iki buçuk yıl boyunca farkedilmedi. Saldırı, KLM'nin yan kuruluşu olan Hollandalı havayolu Transavia'ya benzer bir saldırının gelmesiyle keşfedildi. Bilgisayar korsanları Eylül 2019'da Transavia'nın rezervasyon sistemine erişti. Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda NXP'nin IP'leriyle olan iletişim ortaya çıkarıldı ve derinleştirilen inceleme sonunda NXP'nin hack edildiği ortaya çıktı. Saldırı, ChimeRAR hacker aracının kullanımı da dahil olmak üzere, Chimera hack grubunun bütün özelliklerini taşıyor.
Hackerlar NXP'ye sızmak için öncelikle LinkedIn veya Facebook gibi platformalardaki önceki veri sızıntılarından elde edilen kimlik bilgilerini kullandılar. Ardından şifreleri kırmak için kaba kuvvet saldırılarında bulundular. Ayrıca telefon numaralarını değiştirerek ikili kimlik doğrulama önlemlerini atlamayı başardılar. Daha sonra korsanlar birkaç hafta arayla çalınacak yeni verileri kontrol ettiler. Ardından OneDrive, Dropbox ve Google Drive gibi bulut servislerine yüklenen şifrelenmiş dosyaları kullanarak verileri dışarı çıkardılar.
NXP küresel yarı iletken pazarında önemli bir şirket. Özellikle 2015 yılında Amerikan Freescale'ı satın alarak önemli bir oyuncu haline geldi. Sony ile beraber NFC teknolojisini geliştiren şirket, ödeme, elektronik pasaport, RFID gibi çipler geliştiriyor.
Şirket, maddi hasara uğramadığını söylüyor
NXP, bilgilerin çalındığını doğrulasa da ihlalin maddi hasara yol açmadığını, çalınan verilerin tasarımları kopyalamak için kolayca kullanılamayacak kadar karmaşık olduğunu belirtiyor. Bu nedenle olayı kamuoyuna açıklamadıklarını söylüyorlar.
Olayın ardından NXP, ağının güvenliğini arttırmak adına önlemler aldığını bildirdi. Gözleme sistemlerini geliştiren şirket, şirket içi veri erişimi ve aktarımı konusunda daha sıkı tedbirler aldı.
Olayın tam perde arkasını bilmesek de yarı iletken şirketlerinde daha önce bunun gibi birçok olayın gerçekleştiğini biliyoruz. Bunlar kamuoyuna yansıyan olaylar, kim bilir ortaya çıkmayan ne gibi hırsızlıklar yaşandı?Kaynakça https://www.nrc.nl/nieuws/2023/11/24/spionage-chinese-hackersgroep-zat-jarenlang-in-het-netwerk-van-de-nederlandse-chipfabrikant-nxp-a4182149?s=31 https://www.tomshardware.com/news/chinese-hackers-steal-chip-designs-from-major-dutch-semiconductor-company Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.