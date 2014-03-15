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İddia : 5.5 inçlik LG G3 Mayıs ayında lanse edilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
18,4b
1
113
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : 5.5 inçlik LG G3 Mayıs ayında lanse edilecek

LG'nin geçen yıl piyasaya çıkan ve tüketici tarafında büyük ilgi gören amiral gemi modeli G2, yine de beklenen satış rakamlarına ulaşamamıştı. LG'nin bu yıl için neler hazırladığı merakla beklenirken iddialar gelmeye de devam ediyor.

Firma içerisinden elde edildiği iddia edilen bilgilere göre LG G3 modelinin 2560x1440 piksel çözünürlük taşıyacağı kesinleşti. Ekran boyutu ise 5.5 inç olarak belirlendi. Böylece piksel yoğunluğu 534ppi seviyesine yükseldi. 

Geçen ay ilk kozlarını piyasaya süren Samsung ve Sony firmalarının amiral gemi modellerinde 2K çözünürlüğe yer vermiyor oluşu LG G3'ün elini biraz daha güçlendiriyor. Yeni HTC One modelinde de 2K çözünürlük beklenmediği için LG bu alanda Vivo ve Oppo firmaları ile yalnız kalıyor. Çinli firmaların global satış kanalları çok zayıf olduğu için LG G3 global olarak piyasaya çıkan ilk 2K ekranlı akıllı telefon olabilir.

Diğer bir bilgi ise LG G3 modelinin kişiselleştirmeye daha fazla önem verecek olması. Cihazdaki yazılım sürekli olarak kullanıcının alışkanlıklarını öğrenecek ve bunları benimseyecek. Böylece kullanıcıya daha kişiselleştirilmiş bilgi ve teklifler sunulacak. Bu aslında LG G2 modelinin sloganıydı ancak beklentileri karşılayan bir yazılım paketi karşımıza çıkmadı.

Kişiselleştirme konusunda ön planda arayüz tutulacak. Cihaz ana ekranı kullanıcının alışkanlıklarına göre değişecek. Cihaz ayrıca kullanıcıya duruma göre faydalı fikirler sunabilecek.

Bunun dışında cihaz ile ilgili bir donanım bilgisi verilmemiş. Ancak 3GB RAM, Snapdragon 801/8 çekirdekli Odin yongaseti, suya ve toza dayanıklılık, daha gelişmiş bir arka kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 4K video kaydı ve daha güçlü bir batarya beklenen özellikler arasında.

Cihaz ile ilgili son bilgi ise lansman tarihi hakkında. LG'nin bu kez yaz dönemini beklemeden Mayıs ayında bir lansman yapacağı ve sonrasında cihazı piyasaya süreceği belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Exclusive-the-LG-G3-will-feature-a-5.5-inch-Quad-HD-display-and-advanced-personalization_id53930 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
c_a_l_99 5 yıl en beğenilen
2K ekranla gelsin, bunu da hediye ederler artık
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Toshiromifune53 5 yıl
güncellemeden çok telefon çıkartıyor adamlar
1 Yanıt Yanıtla +40
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Fukasaku 5 yıl
Bu çözünürlük sevdası nedir anlamıyorum ya , 400 ppi'dan sonrası cidden gereksiz.
1080p ekran iyi bir pil koysalar çok daha iyi onun yerine.
2 Yanıt Yanıtla +32
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
lg den süper bi telefon bekliyorum
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clopin 5 yıl
Resimdeki kız hareket yapıyo sandım nah der gibi foto ya bak
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Boldrex 5 yıl
Yüksek Çözünürlük yerine güçlü batarya yapsalar
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aycibin 5 yıl ekrem71
ekrem71
...Geçen ay ilk kozlarını piyasaya süren Samsung ve Sony firmalarının amiral gemi modellerinde 2K çözünürlüğe yer vermiyor oluşu LG G3'ün elini biraz daha güçlendiriyor....

2K ekranla nasıl elini güçlendiriyor yahu
bunu matah birşey mi sanıyorsunuz?
LG kendi topuğuna sıkmış geçmiş olsun
1 Yanıt Yanıtla
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ten_don 5 yıl aycibin
aycibin
ekrem71
...Geçen ay ilk kozlarını piyasaya süren Samsung ve Sony firmalarının amiral gemi modellerinde 2K çözünürlüğe yer vermiyor oluşu LG G3'ün elini biraz daha güçlendiriyor....

2K ekranla nasıl elini güçlendiriyor yahu
bunu matah birşey mi sanıyorsunuz?
LG kendi topuğuna sıkmış geçmiş olsun

internette okudukları metinlere özeniyorlar işte, 2k elini güçlendiriyormuş hee:)
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Drakoid 5 yıl
2k s805 ile anca s800 full hd performansi alirsiniz(daha kotu bile olabilir) o yuzden gereksiz performans kaybi fazladan pil yemesi de cabasi. Ne varsa artik bu 2k'da
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Blackthunderx 5 yıl
Batarya olayına gelince 12v 120-200 amper olabilir sırt çantana koyarsın bitmez kolay kolay
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Blackthunderx 5 yıl
şu an itibariyle piyasda 8 çekirdekli telefon ve tabletler var ama ne derece gerçek bilemiyorum mt6592 gibi işlemciler 8 çekirdek olarak geçiyor 1 sene içerisinde öngörüm 32 çekirdek işlemciler çıkar yakında 10.1 veya 12 inch tabletleri kulağına dayar konuşursunuz konuşmadan öncede niyet ettim telefon niyetine konuşmaya demelisiniz.
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Triluminos 5 yıl
Bezel mezel yok bezelye :D arkadaş ne meraklısınız daha havalı duruyor diye yabancı kelime kullanmaya...Çerçevesiz TV hoşuma gidiyor çünkü TV ye senede 1 kez dokunuyorsun,her dakika elimde olan bir cihazın sıfır çerçeve olması benim için o cihazı almama sebebidir. Sanki Sony babasının hayrına koyuyor o çerçeveyi yağmurda bi telefonla konuş görürüm ben o bezelini senin
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kegend 5 yıl
5s al kurtul
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korkunçlukarı 5 yıl
Bende bataryacilardanim ya biraz yukseltseler su bataryalari sarj aletime nikah kıymak zorunda kalmasam iyi olur söle 3bin mah uzerinde bir batarya olsa hayvan gibi batarya yiyo telefonlar yaa buna cozum bulsunlar telin fiyatina 200 fazla eklesinler
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