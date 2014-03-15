İddia : 5.5 inçlik LG G3 Mayıs ayında lanse edilecek





LG'nin geçen yıl piyasaya çıkan ve tüketici tarafında büyük ilgi gören amiral gemi modeli G2, yine de beklenen satış rakamlarına ulaşamamıştı. LG'nin bu yıl için neler hazırladığı merakla beklenirken iddialar gelmeye de devam ediyor.





Firma içerisinden elde edildiği iddia edilen bilgilere göre LG G3 modelinin 2560x1440 piksel çözünürlük taşıyacağı kesinleşti. Ekran boyutu ise 5.5 inç olarak belirlendi. Böylece piksel yoğunluğu 534ppi seviyesine yükseldi.





Geçen ay ilk kozlarını piyasaya süren Samsung ve Sony firmalarının amiral gemi modellerinde 2K çözünürlüğe yer vermiyor oluşu LG G3'ün elini biraz daha güçlendiriyor. Yeni HTC One modelinde de 2K çözünürlük beklenmediği için LG bu alanda Vivo ve Oppo firmaları ile yalnız kalıyor. Çinli firmaların global satış kanalları çok zayıf olduğu için LG G3 global olarak piyasaya çıkan ilk 2K ekranlı akıllı telefon olabilir.





Diğer bir bilgi ise LG G3 modelinin kişiselleştirmeye daha fazla önem verecek olması. Cihazdaki yazılım sürekli olarak kullanıcının alışkanlıklarını öğrenecek ve bunları benimseyecek. Böylece kullanıcıya daha kişiselleştirilmiş bilgi ve teklifler sunulacak. Bu aslında LG G2 modelinin sloganıydı ancak beklentileri karşılayan bir yazılım paketi karşımıza çıkmadı.





Kişiselleştirme konusunda ön planda arayüz tutulacak. Cihaz ana ekranı kullanıcının alışkanlıklarına göre değişecek. Cihaz ayrıca kullanıcıya duruma göre faydalı fikirler sunabilecek.





Bunun dışında cihaz ile ilgili bir donanım bilgisi verilmemiş. Ancak 3GB RAM, Snapdragon 801/8 çekirdekli Odin yongaseti, suya ve toza dayanıklılık, daha gelişmiş bir arka kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 4K video kaydı ve daha güçlü bir batarya beklenen özellikler arasında.





Cihaz ile ilgili son bilgi ise lansman tarihi hakkında. LG'nin bu kez yaz dönemini beklemeden Mayıs ayında bir lansman yapacağı ve sonrasında cihazı piyasaya süreceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Exclusive-the-LG-G3-will-feature-a-5.5-inch-Quad-HD-display-and-advanced-personalization_id53930