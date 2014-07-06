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İddia : Apple, TAG Heuer satış direktörünü bünyesine kattı

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Apple, TAG Heuer satış direktörünü bünyesine kattı

Apple'ın bu yıl sonuna doğru yeni iPhone veya yeni iPad modelleri ile birlikte iWatch adlı akıllı saatini tanıtacağına dair beklentiler giderek artarken, Apple'ın da bu beklentileri hareketlendirecek hamleleri birbiri ardına geliyor. 

Sektörden gelen son bilgilere göre Apple, dünyaca ünlü TAG Heuer firmasının satış direktörünü bünyesine kattı. Bahse konu direktörün geçtiğimiz haftalarda Apple ile kontrat imzalamak üzere Cupertino'daki genel merkeze geldiği iddia ediliyor. 

Apple'ın bir süredir İsviçreli saat firmalarının uzmanlarına olan ilgisi dikkatle izlenmekteydi. Tanınmış bir markanın yılın başlarında Apple'ın uzmanlarını kendi bünyesine geçmeleri için baştan çıkarmakla suçlaması iddiaların da tuzu biberi olmuştu.

Apple'ın uzun süredir gerek saat uzmanları gerekse fitness takip cihazı geliştiricilerini bünyesine katması iWatch için ciddi çalışmaların yapıldığına yorumlanıyordu. Henüz iWatch hakkında internete düşmüş ciddi deliller yok ancak 10'dan fazla sensöre sahip ve iki farklı versiyon ile gelecek bir akıllı saat hakkında dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.  

http://www.slashgear.com/apple-grabs-tag-heuer-sales-chief-in-tipped-iwatch-push-04336439/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
QuexSeeL 4 yıl en beğenilen
Bu iWatch efsane bir ürün olacak galiba. Ya da büyük bir dağ fare doğurdu hikayesi olacak. Merakla bekliyorum bu kadar ince çalışılan bir proje nasıl sonuçlanacak.
Bu iWatch efsane bir ürün olacak galiba. Ya da büyük bir dağ fare doğurdu hikayesi olacak. Merakla bekliyorum bu kadar ince çalışılan bir proje nasıl sonuçlana...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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mgokhanozen 4 yıl
Apple ürünlerini çok seven biri olarak bu kadar Apple haberine karşıyım. Yarın Apple'da öğle molasında çıkacak yemekler diye bi haber paylaşılırsa şaşırmam.
2 Yanıt Yanıtla +8
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V4LKyR 4 yıl
O değil de, acaba Apple bu satış direktörünü TAG Heuer'den kendi firmasına geçirebilmek için adama neler teklif etmiştir? :)
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WB 4 yıl
Suan piyasadaki tasarim ozurlu akilli saatler gibi olmaz umarim..
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HeilStewie 4 yıl
bu iWatch seneye kalmasın 6 ile gelsinde tek dileğimiz o :D
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wolfestein 4 yıl
Apple iyi çalisiyor.
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xmasx 4 yıl
Apple iwatchla paraya para demiyecek
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Götterfunken 4 yıl
Apple adam topluyor.Beats,Nokia'nın kamera mühendisi,Burberry CEO'su,sonra TAG Heuer satış direktörü.
Yeni nesil Apple ürünleri efsane olacak.
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Tesla Nikola 4 yıl
En iyi Saat olabilir fakat bataryasi 1 Saat giderse sasirmayin
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Fourtagraph 4 yıl
Adamlar insanları nasıl kekleyeceklerini cidden iyi biliyorlar. Öyle bir algı oluşturuyorlar ki sanki kol saatini ilk defa onlar bulacakmış gibi.. Elmacılar kusura bakmasın amma Apple nin pazarlama anlayışı şeytanca.. Adamlar eski donunu bile satar hatta o donu aldırmak için insanları kuyruğa bile soktururlar.
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flowerhorn 4 yıl Fourtagraph
Fourtagraph
Adamlar insanları nasıl kekleyeceklerini cidden iyi biliyorlar. Öyle bir algı oluşturuyorlar ki sanki kol saatini ilk defa onlar bulacakmış gibi.. Elmacılar kusura bakmasın amma Apple nin pazarlama anlayışı şeytanca.. Adamlar eski donunu bile satar hatta o donu aldırmak için insanları kuyruğa bile soktururlar.

Bizim insanlarda saf tabi
Zamzung s5 i çıktığında 2200-2300 den satıyor
Saf milletimizde hücum ediyor
Suan ki fiyatı ne peki 1950 lira
Bu kadar kısa sürede fiyatının bu kadar hızlı düşmesi,satış çakallığıdır
1 yıl sonrası ise 1400 liraya düşer o telefon dediğiniz ÇÖP
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matmuhendisi 4 yıl
Apple ın umut veren hamleleri
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Ciginix 4 yıl
İstediğim ama "alamadığım" saatin üretici firması.
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seven44 4 yıl
saat çok şıkmış
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