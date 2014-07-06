İddia : Apple, TAG Heuer satış direktörünü bünyesine kattı

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Apple'ın bu yıl sonuna doğru yeni iPhone veya yeni iPad modelleri ile birlikte iWatch adlı akıllı saatini tanıtacağına dair beklentiler giderek artarken, Apple'ın da bu beklentileri hareketlendirecek hamleleri birbiri ardına geliyor.
Sektörden gelen son bilgilere göre Apple, dünyaca ünlü TAG Heuer firmasının satış direktörünü bünyesine kattı. Bahse konu direktörün geçtiğimiz haftalarda Apple ile kontrat imzalamak üzere Cupertino'daki genel merkeze geldiği iddia ediliyor.
Apple'ın bir süredir İsviçreli saat firmalarının uzmanlarına olan ilgisi dikkatle izlenmekteydi. Tanınmış bir markanın yılın başlarında Apple'ın uzmanlarını kendi bünyesine geçmeleri için baştan çıkarmakla suçlaması iddiaların da tuzu biberi olmuştu.
Apple'ın uzun süredir gerek saat uzmanları gerekse fitness takip cihazı geliştiricilerini bünyesine katması iWatch için ciddi çalışmaların yapıldığına yorumlanıyordu. Henüz iWatch hakkında internete düşmüş ciddi deliller yok ancak 10'dan fazla sensöre sahip ve iki farklı versiyon ile gelecek bir akıllı saat hakkında dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.
http://www.slashgear.com/apple-grabs-tag-heuer-sales-chief-in-tipped-iwatch-push-04336439/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yeni nesil Apple ürünleri efsane olacak.
Bizim insanlarda saf tabi
Zamzung s5 i çıktığında 2200-2300 den satıyor
Saf milletimizde hücum ediyor
Suan ki fiyatı ne peki 1950 lira
Bu kadar kısa sürede fiyatının bu kadar hızlı düşmesi,satış çakallığıdır
1 yıl sonrası ise 1400 liraya düşer o telefon dediğiniz ÇÖP
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iPhone, TAG Heuer ve Apple